Vuelos: el Gobierno anticipa una recuperación en cabotaje y asegura que ya hay líneas aéreas que quieren volver al país

El Gobierno autorizó este viernes una nueva flexibilización de las restricciones a los vuelos internacionales con un avance progresivo en los ingresos de pasajeros desde el exterior —de 2.000 a 2.300, 3.000 y 4.000 plazas diarias— y la eliminación del cupo a partir de los 14 días de alcanzado el 50% de la población con esquema de vacunación completo.

“Como autoridad aeronáutica es muy importante poder llegar a este momento”, señaló Paola Tamburelli, directora de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), en diálogo con Infobae. Y estimó que este fin de semana ya se llegaría al umbral del 50% de personas vacunadas con dos dosis requerido para eliminar el cupo y la obligación de realizar el test de antígenos al arribo al país.

— ¿Sin cupo, cómo seguirá el mecanismo de habilitación de los vuelos pedidos por las aerolíneas?

— Siempre las programaciones de horarios de las aerolíneas se tienen que aprobar para ver si están de acuerdo con las normas de capacidad, de rutas, de seguridad, de las aeronaves. Con la pandemia lo que cambió fue la vigencia de las autorizaciones, que iba de acuerdo con el tiempo que duraban las decisiones administrativas. A partir de esta última decisión administrativa, las autorizaciones van a estar vigentes hasta el 31 de diciembre.

A partir de noviembre no habrá tiempo de espera entre vuelo y vuelo

— ¿Cuántos más vuelos se podrían sumar a la operatoria internacional a partir de ahora?

— Las aerolíneas van a presentar sus pedidos una vez alcanzado este umbral del 50 por ciento. Tuvimos una reunión hoy (este viernes) con todas las líneas aéreas, que felicitaron al Gobierno argentino. Las aerolíneas que hasta el día 15 habían presentado sus programaciones las van a mantener. Ahora están comenzando a hacer sus análisis comerciales para definir su programación.

— En una carta, la asociación internacional de líneas aéreas (IATA) estimó que a ahora se podrá recuperar las 100 rutas locales e internacionales que se perdieron en la pandemia. ¿Hacen ustedes el mismo cálculo?

— El panorama que vemos es de cómo se está recuperando el sector. Está en el 89,8% en conectividad de vuelos locales respecto a la prepandemia. Y con un 300% más de operaciones de cabotaje. Mientras que en vuelos internacionales está sucediendo lo mismo que en todo el mundo. La recuperación se da primero en las rutas troncales pero también hoy hay pasajeros que no pueden subir a un avión, por las limitaciones, y van a poder hacerlo a partir del 1º de noviembre. A medida que se flexibilice van a reanudarse otro tipo de rutas.

— ¿Para cuándo estiman una recuperación del mercado internacional?

— Va a tener que ver con la recuperación de las actividades económicas. Todas las líneas aéreas del mundo están impactadas o con operaciones reducidas. Hay nuevos puntos de entrada habilitados al país, cuando durante mucho tiempo fueron solo Ezeiza y San Fernando. Ya se habilitó el aeropuerto de Mendoza y Córdoba y Tucumán están muy cerca de que la autoridad sanitaria los apruebe. Eso va a permitir ir recuperando la actividad.

— ¿Qué cambios en la operación se van a ver a partir de noviembre?

— No solo no va a haber cupo sino que no hay test de antígenos, lo que permite achicar el plazo entre vuelo y vuelo. Ya a partir de hoy. Es de 90 minutos para aviones de gran porte y una hora para aviones de fuselaje angosto. La separación horaria desaparece.

La recuperación de los vuelos locales a niveles prepandemia se podría dar en la temporada de verano

— En la reunión con las aerolíneas, ¿cuáles fueron las expectativas que les transmitieron?

— Para los operadores aéreos la expectativa es muy grande con esta nueva decisión administrativa que tiene que ver con un análisis de la situación epidemiológica. El de 600 pasajeros era muy exiguo, pero se fue flexibilizando. Este era el paso que necesitábamos para que quede demostrado que el modo aéreo no es un vector de contagio. La expectativa de las aerolíneas era tener un marco normativo y hay una fuerte expectativa con estos datos concretos.

— ¿Estiman que pueden regresar líneas aéreas que dejaron de operar?

— La aerolínea que dejó de operar, que es Emirates, nos envía notas formales en forma periódica donde nos hace saber que siguen interesados en el mercado argentino. Somos optimistas. Muchas de las que dejaron de volar a la Argentina lo hicieron también a nivel internacional, como es el caso de Air New Zealand o Alitalia, que quebró. También tenemos pedidos de nuevas empresas que quieren volar con una operación regular en la Argentina como la suiza Edelweiss y la estadounidense Eastern.

— ¿Cuándo se normalizará por completo el sector?

— Tenemos que ser muy cautelosos y prudentes porque seguimos en una pandemia. El año pasado nadie esperaba la aparición de la cepa delta, por ejemplo. Todo es paso a paso y en conjunto.

