Cómo ser millonario: el método de Warren Buffet para invertir y acumular riqueza a lo largo del tiempo

Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway

A los 91 años, Warren Buffett puede jactarse de saber cómo hacer dinero, y aún más importante, cómo mantenerlo y hacerlo crecer en el tiempo.

Sin conformarse en ser una leyenda del mundo bursátil, donde se lo bautizó como el “Óráculo de Omaha”, también se esmera en ser un difusor y consejero de la actividad que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo.

Hijo de un corredor de Bolsa, el interés por los mercados y los aprendizajes de su maestro Benjamin Graham, otra leyenda de los mercados, le dieron la combinación para tener el conocimiento y la capacidad de detectar las mejores oportunidades para invertir. Aquí, algunos de sus consejos para obtener éxito en la administración del patrimonio:

1) “El optimismo es el enemigo del comprador racional”.

Muchas veces las personas invierten en determinado instrumento porque otro les dice que lo hagan o les prometen grandes ganancias en poco tiempo, o porque dieron resultados exorbitantes en el pasado y no se lo quieren perder, lo que se conoce como FOMO (“fear of missing out”). Pero al perder la objetividad sobre una postura financiera se corre el riesgo de grandes pérdidas, por no atreverse a salir a tiempo y asumir el costo de haber tomado una mala decisión.

El precio es lo que pagas, el valor lo que obtienes

2) “Nunca inviertas en un negocio que no puedes entender”

Buffet pregona que todo inversor tiene que aprender sobre la gestión del dinero y tener algún conocimiento acerca del activo elegido. Por eso gran parte de su labor se concentra en limitar la exposición y minimizar riesgos. Respecto a lo segundo, afirma que vienen por “no saber lo que estás haciendo”. O dicho más sencillo, “mientras más sabe uno sobre finanzas, más seguridad se tiene al invertir”.

3) ”Invierte en ti mismo”

Buffett afirmó que hay que invertir en uno mismo tanto como se pueda. “Eres tu mayor activo, con diferencia”, apuntó en una ocasión. “Cualquier cosa que hagas para mejorar tu talento y ser más valioso se recompensará con mejor poder de compra”.

No te endeudes: si eres inteligente, vas a hacer mucho dinero sin pedir prestado

Por eso confió en que “cualquier cosa que inviertes en ti, lo recuperas multiplicado por diez” y argumentó que “el conocimiento ni se puede gravar con impuestos ni se puede robar. Está a resguardo en cada cerebro”.

4) “Invierte siempre a largo plazo y sé paciente”

“Si alguien está sentado a la sombra hoy es porque otro plantó un árbol hace mucho tiempo”, afirmó. Por eso el multimillonario llama a invertir pensando en “un horizonte de varias décadas y huir de ganancias rápidas”. Otra de sus frases en este sentido: “No importa cuán grande sea el talento o los esfuerzos, algunas cosas llevan tiempo. No puedes producir un bebé al mes embarazando a 9 mujeres”.

Invierte en ti mismo: lo que hagas para mejorar tu talento y ser más valioso se recompensará con mejor poder de compra

5) ”Evita endeudarte”

Durante una entrevista en 1991, lamentó: “He visto a tanta gente fracasar por culpa del alcohol y pedir dinero prestado... En realidad no necesitas pedir tanto. Si eres inteligente, vas a hacer mucho dinero sin pedir prestado”. Y como ejemplo, se refirió a la utilización desmedida de las tarjetas de crédito, porque “las tasas de interés son demasiado altas, a veces son del 18%, a veces del 20%. Si tomara prestado dinero al 18% o 20%, estaría arruinado”.

6) ”Comprar algo caro a bajo precio”

En la carta que en 2008 dirigió a los accionistas de Berkshire Hathaway, su matriz, Buffett compartió otro principio: “El precio es lo que pagas, el valor lo que obtienes”. Perdemos dinero al pagar un precio que no coincide con el valor que se obtiene de algo, como un alto interés en la deuda de la tarjeta de crédito o gastar en artículos que rara vez se usan”. También confesó: “Ya sean calcetines o acciones, me gusta comprar mercancía de calidad cuando está rebajada”, afirma.

7) “Busca empresas con mercados amplios, fuerte imagen y consumidores fieles”

Entre las apuestas que le resultaron más rentables en primer lugar figura Apple en términos de valor de mercado, ya que la participación del 5,4% de Berkshire en el fabricante de iPhone tenía un valor de USD 120.000 millones a finales de 2020. “Buffett y su equipo colocaron USD 31.000 millones para amasar la participación, lo que significa que se anotaron una ganancia de casi el 290% en menos de cinco años”, explicó el portal Business Insider.

Marcas consagradas y con consumidores fieles son las principales dentro de la cartera del multimillonario

También Buffett acumuló una ganancia de casi el 1.600% en Coca-Cola, donde gastaron USD 1.300 millones para asegurarse una participación del 9,3% en el grupo de bebidas, que en diciembre último valía casi 22.000 millones de dólares. y con American Express obtuvo dividendos extraordinarios: desembolsaron USD 1.300 millones por una participación de casi el 19% en el grupo de servicios financieros, pero el valor de la posición se disparó un 1.300% hasta superar los USD 18.000 millones a finales del año pasado.

“Una marca es algo maravilloso para poseer durante la inflación”, dijo Buffett. Poseer parte de “un negocio maravilloso”, como dijo en 2009, es útil porque, independientemente de lo que ocurra con el valor del dólar, el producto del negocio seguirá teniendo demanda.

8) ”Dar educación financiera a los hijos”

Según su teoría las enseñanzas sobre la administración del dinero deben ser dadas por los padres desde una edad temprana. “A veces los padres esperan hasta que sus hijos están en la adolescencia para hablar de la gestión del dinero cuando podrían empezar cuando sus hijos están en preescolar”, aseguró.

Buffett propone un ejercicio en el cual se le da un poco de independencia financiera a los hijos. El mismo consiste en darles dos tarros, uno para ahorros y otro para gastos, y que el niño decida en cuál quiere colocar el dinero que reciba. Esto le permitirá empezar a pensar a futuro y comenzar a distinguir entre cosas en las que vale la pena gastar y cosas que no.

9) “Nunca pierdas dinero”

Uno de los principales consejos de Buffett a tener en cuenta: “Regla Nº. 1: Nunca pierdas dinero. Regla Nº 2: Nunca olvides la regla número 1″. Por supuesto que no existen las apuestas financieras infalibles, pero más allá de la ironía de Buffett, el mensaje es no aferrarse a ellas cuando el rédito no llega. Cuanto más se pierda, más difícil será volver al punto de partida.

10) “Cuidado con tu estilo de vida”

Buffett, que comenzó a trabajar a los seis años vendiendo latas de gaseosa a un precio mayor al que las había comprado, aseguró en una entrevista para CNBC en 2013 que las lecciones más importantes sobre finanzas las aprendió de su padre. “Lo que aprendí a una edad temprana de él fue a tener los hábitos adecuados desde el principio”, explicó.

Un punto muy importante de las enseñanzas de Buffett es la cuidar el estilo de vida austero para obtener éxito en las inversiones

A pesar de su inmensa riqueza, lleva un estilo de vida austero y vive en la misma casa que compró en 1958 por 31.500 dólares.

11) “Saber invertir en tiempos de inflación”

En la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway de 2015, se le preguntó a Buffett qué participaciones de su empresa estaban mejor preparadas para prosperar durante un periodo de alta inflación. La respuesta de Buffett fue que el mejor negocio para poseer es aquel que “no requiere una reinversión continua porque se vuelve más y más caro a medida que el valor de un dólar cae”.“Los mejores negocios durante la inflación son los que se compran una vez y luego no hay que seguir haciendo inversiones de capital posteriormente”, dijo Buffett.

Negocios como las empresas de servicios públicos o los ferrocarriles “siguen consumiendo más y más dinero” y no son tan rentables, explicó. Prefiere poseer empresas con las que la gente tenga una conexión.

12) “Siempre hay que tener efectivo a mano”

Buffett aconseja tener liquidez para poder aprovechar las oportunidades que se pueden presentar de forma inesperada. “Siempre tenemos al menos 20.000 millones en liquidez”, reconoció en 2014. “El dinero líquido es para un negocio el equivalente al oxígeno para las personas: uno no se da cuenta de que está ahí hasta el momento en que falta”. Y recordó: “Cuando hay que pagar facturas, lo único que vale es el efectivo. Así que no salgas de casa sin efectivo”.

