De Pablo: “Si aumentando la cantidad de dinero se resolvieran los problemas, seríamos un país desarrollado”

El economista Juan Carlos de Pablo

El economista Juan Carlos de Pablo opinó sobre la posibilidad de que el Gobierno aumente la emisión para poner “más dinero en la calle” luego de la derrota electoral del domingo pasado. “Se le puede decir a la gente que saque todos los billetes que tiene en el bolsillo y le ponga un cero a la derecha; multiplicamos por 10 sin imprimir billetes. Listo. Pero eso no se lo cree nadie. Si aumentando la cantidad de dinero se resolvieran los problemas seríamos un país desarrollado”, explicó en declaraciones a Radio Mitre.

“No sé si lo van a hacer. Pero las preguntas obvias son ¿por qué te voy a creer? ¿con estos ministros o con otros ministros? Acá hay un tema de replanteo político y después viene la política económica”, señaló el economista.

No hay que que ir a la facultad para darte de cuenta que si pisás tarifas y pisás el tipo de cambio y sigue la inflación tenés un problema

De Pablo también reflexionó sobre la posibilidad de que se produzca un nuevo “Rodrigazo”. Y recordó cómo se produjo el estallido social en 195 luego del plan de ajuste anunciado por el ministro Celestino Rodríguez, quien vino después de los ministros José Ber Gelbard y Alfredo Gómez Morales durante el Gobierno de Isabel Perón. Ante el problema del déficit, balanza de pagos, no había demanda de pesos no había capital financiero. Duplicó el tipo de cambio y duplicó las tarifas. “¿Por qué no salió? Porque había debilidad política. No se puede plantear de la noche a la mañana un shock con debilidad política”, indicó.

“ No hay que que ir a la facultad para darte de cuenta que si pisás tarifas y pisás el tipo de cambio y sigue la inflación tenés un problema . ¿Cuándo es la oportunidad? Nunca. Hasta que no tenés más remedio. Cuando un equipo económico que no se sabe bien quién lidera, en un Gobierno debilitado tiene que tomar decisiones terribles eso es el Rodrigazo”, señaló.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner luego de la derrota de las PASO (Franco Fafasuli)

“Cuando tenés este panorama, sabés que los funcionarios no van a intentar a hacer nada hasta que no tengan más remedio”, advirtió.

Y luego le recomendó al presidente que se tome unos días de descanso, sin televisión ni celular. “Lo que necesita es reflexión, calma. Hay una similitud notable con las PASO de 2019, donde se esperaba un resultado y apareció otro. Pero la diferencia es que al gobierno de Mauricio Macri le quedaban 3 o 4 mese y acá faltan 27 meses. El planteo que tiene que hacer el presidente tiene un horizonte de más de dos años”, reflexionó.

“Le pido que se calme, que esté tranquilo. No lo van a ayudar los medios ni la presión de Cristina y mucho menos todos los tipos que le dicen tengo la fórmula para que el menos 9 se transforme en 5. Eso solo Mandrake lo sabe”, dijo De Pablo. “La probabilidad de que lo dé vuelta es nula; que achique la diferencia no lo puedo descartar”.

De Pablo señaló que no espera milagros en los próximos meses. “No hay milagros; sería un milagro que el presidente le diga ‘gracias’ a Cristina (Fernández de Kirchner). Acá llegó Alberto. No lo voy a descartar pero sería un milagro. El presidente tiene que reflexionar, necesita una tranquilidad que probablemente no tenga en Olivos. Lo que se llama ‘caer la ficha’. Ver cómo puede encarar los dos años y pico que le quedan de gestión”, destacó.

“Para 2021-2023 lo mejor que te puede pasar es un presidente que no sea parte del problema. El mensaje del domingo pasado fue crucial. Se puso un límite político, institucional, se dijo no hay cambios de la constitución, no hay todas las cosas que quiere Cristina. Junto a lo cual viene el crucial desafío de 2023. Tiene que ser como 2015 pero en serio. Preparate mejor que en 2015. Hay que empezar a laburar hoy desde el punto de vista profesional”, aseguró haciendo referencia a la oposición.

