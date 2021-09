Cruces por la reforma laboral: el debate por la indemnización que surgió al final de la campaña

Horacio Rodríguez Larreta planteó la necesidad de reformar el sistema de indemnizaciones

En las últimas horas de una campaña previa a la PASO, cuando ya parecía que los cruces de los candidatos sobre el uso del verbo “garchar”, el consumo de marihuana y hasta la astrología iban a quedar como los principales temas, surgió el debate sobre una posible reforma del actual sistema de indemnización por despido para los trabajadores.

Luego de varias semanas donde casi no hubo debates económicos o propuestas para la generación de empleo, la reforma laboral apareció en la recta final como tema de campaña. El martes por la noche, en una entrevista televisiva, Horacio Rodríguez Larreta señaló que el actual régimen de indemnizaciones debería ser reemplazado por un seguro, tal como se aplica en el gremio de la construcción. “Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro”, afirmó el jefe de Gobierno porteño.

Nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste. Hay que ir a un sistema como, por ejemplo, el de la construcción, donde hay algo más parecido a un seguro (Rodríguez Larreta)

“El problema es que hoy en la Argentina nadie toma un empleado. Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste. No digo que hay que sacarlo de un día para el otro todo junto. Hay que ir yendo a un sistema como, por ejemplo, el de la construcción en la Argentina, donde hay algo más parecido a un seguro. Incluso para el trabajador termina siendo mejor. Es un buen sistema que ya funciona y que tenemos que estudiar como podemos generalizarlo a otros sectores”, agregó.

Desde el oficialismo salieron rápidamente a responderle a través de las redes sociales. El senador nacional por la ciudad de Buenos Aires y titular del PJ porteño, Mariano Recalde, afirmó que Rodríguez Larreta vuelve a proponer lo que el expresidente Mauricio Macri quiso pero no consiguió. “Nunca las políticas flexibilizadoras generaron empleo. Todo lo contrario; solo contribuyen a maximizar las ganancias empresariales a costa de los derechos de los trabajadores”, dijo Recalde en Twitter.

Victoria Montenegro y Mariano Recalde criticaron la propuesta del jefe de Gobierno

Fernanda Vallejos, economista y diputada por la provincia de Buenos Aires, también le contestó: “Leete el art. 14 bis de la CN, que establece que el trabajo gozará de la protección de las leyes contra el despido arbitrario. Repasalo, así evitás papelones. Que los trabajadores y trabajadoras te importan un pepino ya lo sabemos”, escribió en respuesta a Rodríguez Larreta.

El secretario general de la Asociación Bancaria y pre candidato a diputado por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, también repudió los comentarios del jefe de Gobierno porteño y lo acusó de querer “eliminar la indemnización de los trabajadores”. Por su parte, Victoria Montenegro, precandidata a diputada por la Ciudad, aseguró que las declaraciones de Rodríguez Larreta ponen en evidencia que en las PASO se eligen “dos modelos de país”.

Nunca las políticas flexibilizadoras generaron empleo. Todo lo contrario; solo contribuyen a maximizar las ganancias empresariales a costa de los derechos de los trabajadores (Mariano Recalde)

La propuesta del jefe de Gobierno porteño también fue criticada desde la izquierda. “A Larreta se le ocurrió una idea: terminar con la indemnización por despido. Así nomás”, criticó Myriam Bregman, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda.

En los últimos días, otros dos candidatos de Juntos por el Cambio también hablaron sobre la necesidad de reformar el actual sistema laboral. El precandidato a diputado Ricardo López Murphy expresó que se requieren nuevos contratos laborales.

Para el precandidato porteño Martín Tetaz la flexibilización laboral disminuye la informalidad

“Hace como 13 años que no crece el empleo formal y eso es muy desgraciado para nuestra sociedad. Tenemos que generar un nuevo contrato laboral que preserve la lógica de los recursos y de los fondos para el trabajador, pero que no genere litigiosidad. De la litigiosidad come una cantidad de gente que vive de los litigios y eso no es sano para el sistema productivo argentino”, manifestó en declaraciones a la radio Futurock.

“Necesitamos un sistema que sea más compatible con la economía digital, con la mutación tecnológica, con un nuevo entorno científico que vamos a tener con posterioridad a esto. Y que requiere una gran adaptabilidad, que no quiere decir que alguien pierda derechos. Ya lo hacemos en el mundo de la construcción, que tiene un mecanismo laboral más adaptable al problema que estamos teniendo. Eso va a ser motivo de debate. Tenemos compañías que se funden y no pueden abonar las indemnizaciones”, explicó López Murphy.

También el economista Martín Tetaz, precandidato a diputado nacional en las lista de Juntos por el Cambio que encabeza María Eugenia Vidal, señaló que es necesario reformar la legislación laboral. “Las reglas laborales que me gustan a mí son las de Dinamarca. La flexibilización laboral disminuye la informalidad. Nosotros proponemos flexiseguridad en el empleo”, planteó. Tetaz propuso más libertad para contratar y despedir empleados con un seguro de desempleo razonable.

