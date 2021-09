Rodríguez Larreta se manifestó a favor de cambiar la indemnización por un sistema de seguro

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó a favor de la eliminación de la indemnización por despido para ir hacia un sistema de seguros, como ya se utiliza en el gremio de la construcción. “Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro”, afirmó el jefe de Gobierno en declaraciones al programa “Intratables” de América TV.

Larreta participó del programa junto a la primera precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Consultado sobre si mantendría o no la doble indemnización vigente por la pandemia, Rodríguez Larreta respondió que no.

Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste

“El problema es que hoy en la Argentina nadie toma un empleado, no es solo por la doble indemnización, pero seguro no ayuda. Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste. No digo que hay que sacarlo de un día para el otro todo junto”, señaló el jefe de Gobierno porteño.

“Hay que ir yendo a un sistema como, por ejemplo, el de la construcción en la Argentina, donde hay algo más parecido a un seguro que a tener que pagar una indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor. Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar como podemos generalizarlo a otros sectores”, agregó Rodríguez Larreta.

Larreta propuso aplicar gradualmente un sistema similar al del gremio de la construcción (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Una propuesta similar realizó el precandidato a diputado nacional en la interna de “Juntos por el Cambio”, Ricardo López Murphy. “Necesitamos nuevos contratos laborales que tiendan a no generar litigiosidad”, expresó en declaraciones a Radio Futurock.

“Hace como 13 años que no crece el empleo formal y eso es muy desgraciado para nuestra sociedad. Tenemos que generar un nuevo contrato laboral que preserve la lógica de los recursos y de los fondos para el trabajador, pero que no genere litigiosidad. De la litigiosidad come una cantidad de gente que vive de los litigios y eso no es sano para el sistema productivo argentino”, agregó el precandidato.

El mundo de la construcción tiene un mecanismo laboral más adaptable al problema que estamos teniendo. Tenemos compañías que se funden y no pueden abonar las indemnizaciones

“Necesitamos un sistema que sea más compatible con la economía digital, con la mutación tecnológica, con un nuevo entorno científico que vamos a tener con posterioridad a esto. Y que requiere una gran adaptabilidad, que no quiere decir que alguien pierda derechos. Ya lo hacemos en el mundo de la construcción, que tiene un mecanismo laboral más adaptable al problema que estamos teniendo. Eso va a ser motivo de debate. Tenemos compañías que se funden y no pueden abonar las indemnizaciones”, explicó López Murphy.

Hace algunas semanas, el empresario textil Teddy Karagozian, titular de la firma TN&Platex presentó una propuesta de un nuevo sistema para el pago de indemnizaciones laborales que, según estimó, podría traer como consecuencia un aumento del empleo formal y un crecimiento de la economía. La nueva modalidad fue bautizada como “mochila argentina”, pero no por el peso o la cargas laborales sino por un sistema similar que se aplica en Austria con ese nombre.

La diferencia principal con el sistema actual es que la indemnización se cobre desde un seguro que pagarán las empresas sobre su nómina salarial. Este Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) sería administrado por la Anses, la Superintendencia de Seguros y una entidad de control que garantice la indemnización a los empleados que pierden su trabajo, que seguirían cobrando en cuotas mensuales el equivalente y actualizado a su ultimo sueldo, hasta conseguir un nuevo empleo.

SEGUIR LEYENDO: