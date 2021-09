La Mesa de Enlace prepara medidas de fuerza para después de las PASO en respuesta al cierre de exportaciones a la carne

Los dirigentes de la Mesa de Enlace. (Franco Fafasuli)

Los dirigentes de la Mesa de Enlace comenzaron ayer a consensuar con otros sectores el alcance que tendrá el plan de lucha, anunciado el pasado martes en la Sociedad Rural de Santa Fe, para expresar el rechazo a la decisión del Gobierno de extender las restricciones a las exportaciones de carne vacuna hasta el próximo 31 de octubre, que posiblemente genere un cese de comercialización luego de las elecciones primarias.

Con la convicción que el plan de lucha debe contemplar el acompañamiento de todos los sectores, los presidentes de las cuatro entidades del campo mantuvieron un encuentro por zoom con los integrantes de la Mesa de las Carnes, un espacio conformado por más de 30 entidades. El objetivo fue mostrar una señal de unidad y profundizar el diálogo para alcanzar el consenso generalizado que permita llevar adelante una protesta que sería luego de las PASO y con modalidad y extensión a definir. Tras varias horas de reunión, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves próximo, y ese mismo día realizar un encuentro presencial para seguir definiendo los pasos a seguir.

Según consignó el Coordinador de la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa, en diálogo con Infobae, durante la reunión se realizó un entrecruzamiento de información sobre cuál es la verdadera realidad de la cadena de ganados y carnes, ante el planteo de la Mesa de Enlace de organizar una medida de fuerza, y también para empezar a unificar el discurso y coordinar entre todos los eslabones de la cadena sobre cómo se podría llevar adelante la protesta. “Hoy tenemos que estar más juntos que nunca. Hay que enfocarse en encontrar una solución a la actual problemática e imaginamos un plan de lucha ”, comentó el dirigente.

Y agregó: “Acá viene un plan de lucha, donde no es solamente una protesta, porque a este Gobierno no lo corrés con un paro porque siempre busca redoblar la apuesta. Creo que la inteligencia está en sentarnos entre todos para determinar cómo manejamos todo esto, qué niveles de diálogo y negociación existen con el Gobierno, entre oros aspectos a analizar entre todos los sectores”.

Siguen las críticas del campo a la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de extender el cepo a la carne vacuna. EFE/Ballesteros/Archivo

Hay que recordar que ayer la Mesa de las Carnes advirtió que la extensión de las restricciones “provoca incertidumbre, descontento y desinversión productiva, y principalmente la falta de esperanza en tener un país con reglas claras de juego y duraderas, que fomenten el desarrollo y el crecimiento.”

A modo de complementar dicha crítica, Chiesa comentó sobre la decisión oficial: “Todo el mundo esperaba de parte del Gobierno otra medida y no la prorroga de las restricciones. Para mí el argumento oficial es político de cara a las PASO, porque no quieren malas noticias con el precio de la carne, porque hay más votos del lado del consumo que del lado de la producción y la industria. Lo que no entienden los funcionarios es que como consecuencia de las decisiones que se están tomando, se generará una desarticulación de la producción”.

Recorrida por el interior

Además de la reunión del día de la fecha con los integrantes de la Mesa de las Carnes, las entidades que integran la Mesa de Enlace continúan con sus mecanismos de consultas a las bases de productores para definir los pasos a seguir en el marco del plan de lucha que se anunció esta semana en la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, Confederaciones Rurales Argentinas tendrá la semana próxima la reunión de su Consejo Directivo y Federación Agraria Argentina comenzó ayer con la realización de asambleas.

Por otro lado, según comentaron a este medio fuentes de las entidades, se definió que este sábado los dirigentes visitarán la exposición de Río Cuarto, y el viernes que viene volverán a Córdoba para participar de la exposición rural de Jesús María. Durante la conferencia de prensa del pasado martes, los presidentes de las cuatro entidades aseguraron que habrá una mayor presencia de cada uno de ellos en el interior, algo que venían realizando en las últimas semanas, pero que la decisión del Gobierno de continuar con el cepo a la carne todo lo potenció.

