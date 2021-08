Mercados: vuelven a subir las acciones argentinas y se destaca Edenor con una disparada de más del 20% en dólares

El S&P Merval gana un 15% en agosto.

Los indicadores de la Bolsa de Buenos Aires volvían a marcar cifras nominales récord este lunes a la espera de un pronto acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a semanas de las elecciones primarias de cara a las legislativas de noviembre. En Wall Street, la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en ese mercado muestran fuertes subas, pero ninguna como Edenor y su ganancia diaria de 23 por ciento .

En el caso de Edenor, que gana 69% en dólares en agosto, influye la expectativa sobre un ajuste tarifario pasadas las elecciones, pues los ingresos de la distribuidora eléctrica padecieron por dicho “congelamiento”, al igual que ocurrió en el período 2002-2015.

Las ganancias que tienen a Edenor como emergente se contagian a otros papeles del sector, como Transener, Transportadora Gas del Sud, Pampa Energía, Transportadora Gas del Norte y Central Puerto, luego de que la Secretaría de Energía encaró una última ronda de consultas técnicas antes de lanzar una nueva licitación para ampliar el volumen de producción contractualizada en condiciones firmes mediante el Plan Gas.

Ante el crecimiento del déficit energético, que obliga a importantes desembolsos de divisas para importar gas, el Gobierno promueve la producción con precios ventajosos para las petroleras, al costo de volcar millonarios subsidios en pesos para cubrir la diferencia entre el precio en dólares garantizado (por encima de USD 3,50 por millón de BTU) y lo que pagan los hogares (alrededor de USD 2,10) o tener que afrontar la decisión impopular de aumentar las tarifas a los usuarios domiciliarios.

Edenor sube un 23% en dólares en la rueda, mientras que otras compañías del sector ganan hasta 7%

En ese sentido, y en el marco de las negociaciones con el FMI, Héctor Torres, ex director argentino en el organismo, afirmó que “el tema de los subsidios de la energía van a ser vistos no solo como un problema fiscal, que lo son, sino como un disparate ambiental porque lo que estamos haciendo es subsidiar emisiones y eso estoy seguro que va a ser parte del programa.”

La tendencia positiva del mercado acompañaba la trayectoria de las plazas externas ante la confianza de que la Reserva Federal estadounidense no tiene prisa por poner fin a su masivo flujo de estímulos.

Las principales referencias de Wall Street ganan entre 0,1% y 0,8%, que igualmente habilitan a marcar nuevos máximos históricos. Entre los ADR y acciones argentinas negociadas en dólares en Nueva York predominaban las alzas, encabezadas por Edenor, Banco Supervielle (+8%) e IRSA Propiedades Comerciales (+7%).

El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires gana un 3,2%, a 75.547 puntos a las 13:40 horas, un nuevo nivel máximo histórico en pesos.

La plaza accionaria argentina, que subió un 7,9% durante la semana pasada, anota con esta mejora su nivel récord histórico por quinta sesión consecutiva. El Merval trepa en agosto un 15% en pesos, que se amplía a un 47% en comparación con el cierre de 2020.

“Es importante remarcar que la reactivación del volumen en el mercado local está relacionada con el trade electoral, donde las encuestas políticas juegan un rol central”, refirió un reporte de Portfolio Personal Inversiones.

“La plaza local se encuentra más bien centrada en lo que sucede puertas adentro, mientras que el sector externo tiene una menor relevancia previo a la contienda electoral”, agregó.

Medidas en dólares, las acciones argentinas negocian en sus precios más elevados en un año

Los esperados “DEG del FMI no llegaron solos, vinieron con novedades sobre avances en las negociaciones entre la institución y el Gobierno”, sostuvo Paula Gándara, jefa del área de gestión de carteras de AdCap Asset Management.

Acotó que “sin embargo, todavía no es claro si los avances se deben a un acuerdo referido a un programa de ‘Facilidades Extendidas’ menor a 10 años o a las negociaciones sobre DEG y sobretasas. De todas formas, esperamos más detalles luego de las elecciones”.

Los bonos Globales en dólares promedian una suba de 1%, mientras que el riego país de JP Morgan cede 19 unidades para la Argentina, a 1.520 puntos básicos.

“Remarcamos que si bien los precios se hallan en niveles atractivos como punto de entrada, la incertidumbre producto de la ausencia de un plan económico configura el mayor riesgo”, indicaron los expertos del Grupo SBS.

“No creo que tengamos un acuerdo con el Fondo ya hilvanado y en el bolsillo del pantalón del ministro Guzmán. No me parece que sea cierto. Tampoco me parece que sea cierto que necesariamente el próximo acuerdo con el Fondo vaya a fracasar o vaya a dar resultado, eso depende fundamentalmente de nosotros”, declaró Héctor Torres, ex director argentino en el FMI.

“Muchos inversores ya se han retirado para siempre del país, y con sobradas razones. La realidad es que los precios de los activos argentinos están ‘regalados’ desde cualquier tipo de métrica, igualmente es para tomarlo con pinzas, porque nadie sabe qué pasará en el futuro”, afirmó el economista Miguel Boggiano.

