El fracaso de la licitación de Bonos del Tesoro y la suba del dólar, mostró que desde ahora las elecciones manejan a los mercados

Guzmán no logró el "financiamiento neto positivo" que le gusta mostrar, y Pesce está más tironeado por la demanda de divisas, incluido el "dólar-ahorro"

“Mientras miraban el dólar, descuidaron el peso”. La frase del operador hacía alusión al fracaso de la licitación del viernes del Tesoro donde solo consiguió renovar 97% de la deuda de agosto, y con dificultad. Esperaban captar como mínimo $ 110 mil millones y lograron $ 71.134 millones. Las PASO actúan como una barrera incómoda. Hay un antes y un después de esas elecciones primarias porque el resultado es clave para saber si las colocaciones que hacen son un éxito o un fracaso.

Para colmo, el mercado cambiario también les está haciendo sentir el rigor de las elecciones. E l viernes la mesa de dinero del Banco Central tuvo uno de las mayores intervenciones después de endurecer el cepo. En el dólar MEP intervinieron con USD 20 millones y lograron mantenerlo sin cambios en $ 169,97. Que no pase los $ 170 les cuesta cada vez más reservas y una depreciación del bono AL30, que utilizan para intervenir , que se refleja en un valor de 4 dólares inferior a un bono similar que es el GD30. La diferencia de precios, entre ambos títulos es el costo de las intervenciones para controlar al dólar y que, lógicamente, se traducen en pérdidas de reservas. En el contado con liquidación no intervinieron y el precio oficial se mantuvo en $ 169,87 porque las regulaciones prácticamente impiden las operaciones.

Humores

En el SENEBI, en cambio, hubo otro humor y no fue el mejor. En estas operaciones que se hacen directamente entre el operador y el cliente y no pasan por las pantallas para que el mercado no sepa a qué precio se operan los dólares financieros, el contado con liquidación aumento $ 1.50 a $ 177,50 y el MEP tuvo una suba similar que lo elevó a casi $ 174. En la plaza mayorista, donde los negocios alcanzaron a USD 423 millones y el dólar aumentó 3 centavos a $ 97,53, el Banco Central tuvo que abastecer a importadores y no pudo comprar. Por eso, las reservas subieron solo USD 10 millones a USD 46.198 millones ayudadas por la suba de 1,42% del oro y del euro y la libra esterlina frente al dólar.

Una pantalla muestra un gráfico mientras los operadores trabajan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Argentina. Foto de archivo Mayo 9, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

El “blue” remontó 50 centavos a $ 182 y se mantuvo en el mismo valor toda la semana con escasas operaciones. Pero para que el “blue” esté quieto, el Central debió abastecer fluidamente a los importadores que adelantan sus compras porque imaginan una devaluación después de noviembre.

El mercado de futuros del dólar apuesta a lo mismo, porque los precios a fin de año saltan a $ 111,15 contra $ 102,50 que imagina el Banco Central. Los bonos de la deuda tuvieron una rueda positiva. La recomendación de bancos del exterior, de ensuciar las carteras con bonos argentinos dan resultado y el riesgo perdió 8 puntos (-0,5%) a 1.530 puntos básicos. El viernes se completaron seis ruedas consecutivas de subas de bonos de la deuda con ley extranjera y en ese lapso el riesgo país perdió 74 puntos (-4,6%).

La Bolsa también vive su verano. El S&P Merval sumó una ganancia de 2,27% y los más favorecidos fueron los bancos y empresas de energía. El monto de negocios dio una formidable sustentabilidad a las subas. Se operaron $ 2.040 millones, casi el triple de lo que se negociaba hace poco más de una semana. Las apuestas a las acciones de precios más atrasados son grandes y haber superado la toma de ganancias del jueves, fortaleció a esta plaza que tuvo alzas sobresalientes como las de BBVA (+5,70%), Pampa Energía (+4,42%) e YPF (+4,01%). Agosto, lejos fue el mejor mes para la Bolsa y es que las apuesta son al resultado de las elecciones del 12 de agosto.

Desde el lunes, la política regirá los precios de la economía incluidos los del dólar.

