La cadena de la carne perdió más de USD 1.000 millones por el cierre a las exportaciones según la Sociedad Rural

Un informe de la Sociedad Rural Argentina mostró el impacto del cierre de las exportaciones de carne vacuna. "Todos perdimos", señalaron.

A horas del vencimiento del actual sistema de cuotificación de exportaciones de carne vacuna y con una alta incertidumbre en la cadena sobre si continuarán o no las restricciones, un informe del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) determinó que el sector perdió unos 1.084 millones de dólares desde el pasado 15 de abril y hasta la fecha, a partir de una serie de medidas y resoluciones para intervenir en el mercado de ganados y carnes, dispuestas por el Gobierno de Alberto Fernández. La cifra representa más de 8 millones de dólares de pérdidas por día de intervención.

El estudio se realizó en base a los impactos que se registraron en cinco grandes rubros, que son los que están vinculados con los productores, a las remuneraciones de los trabajadores de la industria frigorífica, al impacto económico en el efecto multiplicador de las actividades conexas y las asociadas con las menores exportaciones e ingreso de divisas. Además se aclaró que el trabajo solamente midió el impacto que hubo en el sector privado, y no el efecto fiscal que podrían haber generado esos dólares en impuestos municipales, provinciales y nacionales.

“Perdimos los productores, los trabajadores, los empresarios frigoríficos, los consignatarios, los proveedores de insumos y servicios, entre otros eslabones de la cadena. No se entiende porque mantener cuotificada la exportación si nos empobrece a todos. Si el gobierno llega a prorrogar el actual sistema de exportaciones el presidente no solo no habrá cumplido con su palabra, sino que además le hará perder al país más de 8 millones de dólares por día que decida mantenerla”, sostuvo el presidente de la SRA, Nicolás Pino.

De acuerdo a lo informado por la entidad que integra la Mesa de Enlace al analizar la cadena de ganados y carnes, la producción es el sector que más perdió, con 411 millones de dólares. Por su parte, los frigoríficos registraron pérdidas por 165 millones de dólares, los trabajadores tuvieron una merma en sus remuneraciones de 59 millones de dólares. Además, el relevamiento sostiene que por la caída del efecto multiplicador de la actividad primaria, hubo pérdidas por 209 millones de dólares y 240 millones millones de dólares por exportaciones no realizadas.

Medidas y efectos

Desde abril pasado y hasta la fecha, el Gobierno instrumentó mayores requisitos para exportar carne vacuna, creó un registro de exportaciones de carnes y una comisión mixta interministerial para actualizar los precios de referencia de exportación, estableció el troceo obligatorio para la comercialización de carne vacuna, firmó acuerdos de precio para el abastecimiento de carnes a precios máximos, cerró por 30 días el registro que emite los permisos de exportación, y finalmente avanzó con un sistema de cuotificación de exportaciones por tres meses y que vence mañana.

Todo esto, según el informe de la Rural, derivó en perdidas en los diferentes eslabones de la cadena y también afectó al consumidor porque el precio de la carne no bajó durante mayo y junio, y logró una mínima estabilización en el último mes.

Sobre las pérdidas en la producción, las mismas alcanzaron los 411 millones de dólares y se desagregan de la siguiente manera: el menor valor real de la hacienda vendida durante el periodo que suma 202 millones, por el mantenimiento de los animales en stock se sumaron mayores costos de alimentación, sanidad y cuidado, por un sub total de 80 millones, el costo financiero por mantener estos mismos animales en el stock otros 92 millones y las pérdidas por menor calidad y mortandad alcanzan los 37 millones, asociadas a la prolongación del ciclo planificado.

Por último, en relación a la situación de la industria frigorífica exportadora y sus trabajadores, la Rural señaló que “las pérdidas que se registraron fueron como consecuencia de la mala integración de la media res generada por la prohibición de exportaciones de los 7 cortes y el acuerdo de cantidades y precios llevado adelante entre la industria y el gobierno, y que entre ambos sumaron una merma de 165 millones de dólares. Los trabajadores, en tanto, dejaron de ganar 59 millones de dólares atribuibles a los cambios de turnos y menos horas extras”.

