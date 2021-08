El gabinete económico, en modo campaña: según Kulfas, “un buen resultado electoral es ganar, por un voto, por cien o por lo que sea”

Matías Kulfas se sumó a los cruces con la oposición por el endeudamiento.

En plena campaña, las principales espadas económicas del Gobierno se adecuan a los tiempos. El jueves en el Congreso de la Nación, el ministro de Economía, Martín Guzmán, criticó duramente a la oposición y afirmó que “nosotros somos el pueblo”, y esta mañana el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, respondió sin dudar cuando le preguntaron cuál sería, para el oficialismo, un buen resultado electoral. También la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, se puso el caso: hace unos días fustigó al macrismo y fue retuiteada por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Ahora el principal objetivo es imponerse en las legislativas. “Un buen resultado electoral es ganar, por un voto, por cien o lo que sea”, dijo esta mañana Kulfas, que desde hace varias semanas intensificó su agenda mediática, se metió de lleno en la arena electoral. y hoy declaró no conocer “otro resultado u otros matices” sobre la cuestión.

“Hoy tenemos la cabeza puesta específicamente en el escenario electoral y fundamentalmente en sacar a la Argentina adelante, y poner a la Argentina de pie”, dijo el titular de Desarrollo Productivo. “Hay que ir paso a paso, analizando las diferentes etapas, y por supuesto, una vez que se puedan dar estos resultados que estamos esperando, de poder lograr un buen escenario electoral en 2021, de poder recuperar la economía y poner a Argentina de pie, consolidar este liderazgo tan importante que ha mostrado Alberto Fernández”, justificó.

Según Kulfas, la discusión actual es una reiteración de la hace dos años. “Estamos en situación compleja, una campaña electoral donde se reedita una parte del debate de 2019, donde lo que buscamos es decir: miren, a pesar de la pandemia, además de haber podido generar las medidas de apoyo, hoy estamos trabajando, poniendo a la argentina de pie, nunca tuvimos que retroceder un milímetro en ese objetivo”, dijo, cual arenga pública, en declaraciones a CNN Radio.

Kulfas cruzó a la oposición por el debate sobre la responsabilidad por el endeudamiento. “Siguen cometiendo el mismo error que cuando eran gobierno y así les fue al país por esos errores garrafales”. “Usted pregúntele a cualquier persona si le da lo mismo endeudarse en pesos o en dólares o si es lo mismo endeudarse con el banco que con un pariente”, mencionó.

”Pareciera que no se dan cuenta, que se hacen los distraídos, y fruto de esos errores al país le costó carísimo. Con el argumento de incrementar el déficit fiscal que ellos incrementaron, tomaron deuda en dólares y esto al país le costó muchísimos en términos de sobreendeudamiento y de consolidar tasas de interés altísimas y fue el ciclo de endeudamiento más intenso de la historia Argentina”, agregó el jefe de la cartera industrial.

Sobre la economía post pandemia, Kulfas dijo que “se puede y se debe pensar en la post pandemia. Los desafíos de Argentina para esa década son múltiples”. En ese aspecto, enumeró “el desarrollo productivo verde, la industria 4.0, la movilidad sustentable, con las industrias nuevas que en el mundo están surgiendo y desarrollándose y Argentina tiene mucho que hacer al respecto. También menciono ahí el cannabis para uso medicinal”. dijo.

Acuerdo con el Fondo y cepo cambiario

Kulfas evitó hablar sobre una hoja de ruta de resolución de la negociación con el Fondo Monetario. ”Más allá de la fecha que depende de la negociación que está llevando adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán, es un tema importante pero tampoco creo que haya una especie de antes y después del acuerdo”, afirmó el funcionario

“Es un tema importante para terminar de resolver los problemas de endeudamiento excesivo que dejó el gobierno anterior”, continuó y dijo que “ya se dio el primer paso con los acreedores privados el año pasado, lo que permitió reducir y ahorrar dólares de deuda de 37 mil millones de dólares”.

“Resta el acuerdo con el FMI que fue un acuerdo muy negativo para el país, que no sirvió absolutamente para nada, no estabilizó la economía, no generó recursos para inversión en infraestructura, en industria ni nada por el estilo. Hay que darle una solución y creemos que va a dar un paso importante dar previsibilidad al respecto”, completó.

Para Kulfas, el acuerdo con el FMI "no va a marcar un antes y un después". REUTERS/Johannes P. Christo

Respecto a cuándo podría flexibilizarse el cepo cambiario, Kulfas dijo que las restricciones “corresponden a un escenario de sobreendeudamiento y una economía con escasez de dólares que lo estamos de a poco comenzando a revertir, mejorando las exportaciones, generando una política productiva que permita ahorrar algunas divisas por mayor producción local que permiten ahorrar importaciones al país”, mencionó.

”Dimos un paso en marzo cuando con un decreto habilitamos una flexibilización en las restricciones para lo que son grandes inversiones, para tener una flexibilidad en materia del pago de dividendo, de pagos de deudas, aquellas inversiones nuevas que aparezcan con inversiones nuevas que aparezcan en Argentina. Es un camino que va a llevar un tiempo, pero vamos en esa dirección”, continuó.

”Estamos en contra de las medidas de liberalización financiera extrema que generó el gobierno de Macri con los problemas que ya conocemos, pero tenemos que buscar un punto intermedio entre estas restricciones duras que son un limitante pero que podemos ir de a poco flexibilizando”, concluyó Kulfas.

