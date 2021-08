Un banquero central de Estados Unidos vinculó al Bitcoin y las criptos con la droga y la prostitución

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari

Taxativo, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, cuestionó severamente el mercado de las criptomonedas.

El banquero central afirmó que no tiene sentido utilizar al Bitcoin y relacionó a los activos digitales en general como uno que está ligado en gran medida al fraude.

“La criptomoneda es un 95% de fraude, propaganda, ruido y confusión”, afirmó Kashkari durante su disertación en la Cumbre Anual de la Región Económica del Noroeste del Pacífico en Big Sky, Montana, un lujoso espacio que se utiliza para reuniones de negocios y del mundo de las finanzas internacionales.

Allí, por ejemplo, el ministro de Economía de la Argentina, José Luis Machinea, negoció hace 21 años el paquete del denominado “blindaje” con figuras como Stanley Fischer, Paul Volcker y Nicholas Brady, reunidos por el Aspen Institute.

“No he visto ningún caso de uso que no sea la financiación de actividades ilícitas como las drogas y la prostitución”, expresó el presidente de la Fed de Minneapolis frente a su refinado auditorio de inversores.

El funcionario de la Reserva Federal, que el año pasado aseguró que el banco central podía inyectar dinero en forma ilimitada en la economía, ya expresó varias críticas muy previamente sobre el bitcoin en particular y las criptomonedas en general.

“Yo era más optimista sobre las criptomonedas y el bitcoin hace cinco o seis años”, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis.

Kashkari comparó la naturaleza abierta del campo de las criptomonedas con el monopolio del gobierno de Estados Unidos en la emisión de dólares.

“No hay ninguna barrera para que ustedes creen su propio bitcoin, o para que yo cree el mío... lo llamaré Neelcoin”, afirmó y, señalando a su interlocutor en el escenario, Larry Simkins, consejero delegado del conglomerado The Washington Companies, Kashkari añadió: “y entonces Larry puede crear Larrycoin”.

Otros funcionarios de la Fed han expresado opiniones más moderadas y favorables de los activos digitales. El vicepresidente Randal Quarles, por ejemplo, dijo en junio que Estados Unidos debería encontrar formas de “decir sí” a las stablecoins.

“Hay miles de estas monedas basura que se han creado”, continuó el banquero central. “Algunas de ellas son completos esquemas Ponzi de fraude. Engañan a la gente para que invierta dinero y luego los fundadores les estafan”.

“Siempre le pregunto a la gente qué problema está tratando de resolver y nadie puede articular cuál es el problema real”, afirmó este economista y banquero nacido en Ohio hace 48 años, que fue subsecretario interino del Tesoro para la Estabilidad Financiera desde octubre de 2008 hasta mayo de 2009, supervisó el Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP) y candidato por el partido Republicano a gobernador de California en las elecciones de 2014.

Se graduó en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, trabajó como ingeniero aeroespacial y, luego de estudiar en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, se convirtió en banquero de inversión para Goldman Sachs. Tras pasar por el Tesoro, comenzó a trabajar para Pimco en 2009 y fue designado presidente de la Reserva Federal de Minneapolis el 10 de noviembre de 2015.

Alberto Fernández y Nicolás Maduro

Kashkari se burló de la idea de que el bitcoin pudiera servir de refugio contra la inflación, en particular la que se observa en algunos países en vías de desarrollo. “No veo ninguna prueba de que el gobierno de Estados Unidos o los Estados Unidos de América estén en el camino de Venezuela”, señaló, en referencia a la hiperinflación que registra el país que gobierna el chavismo y que la ubican con el registro inflacionario más alto del mundo.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández también expresó una opinión favorable a la posibilidad de que la Argentina implemente su propia criptomoneda y afirmó que podría ser una herramienta para bajar la inflación. Sin pausa, los economistas y los expertos en criptomonedas cuestionaron la iniciativa, al afirmar que la alta inflación del país -51% en el último año- tiene otras raíces y debe ser atacada en consecuencia, sin atajos.

