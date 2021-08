Incertidumbre en el mundo financiero: aseguran que las nuevas trabas sólo generarán más presión sobre el dólar libre

"Estamos esperando una resolución de la CNV. No está claro. Hay cuestiones que quedaron en un gris y la realidad es que esta situación sorprende", es el comentario que se reitera entre los agentes de bolsa respecto a la nueva normativa del BCRA que limita la compra de dólar CCL (REUTERS/Marcos Brindicci)

A un mes de las elecciones primarias, y ante la dolarización creciente por parte de los ahorristas, tanto minoristas como mayoristas, el Gobierno dio un paso más en el camino de endurecer controles cambiarios al establecer nuevas medidas para ponerle freno a uno de los “rulos” que se operaban en el mercado de cambios mediante el dólar contado con liquidación.

En ese marco y según pudo dar cuenta Infobae, prepondera la incertidumbre entre los agentes de bolsa, que debieron adaptarse a la medida del Banco Central y que prácticamente no pudieron operar en la última jornada de la semana. Asimismo, las ALYCs se mantienen a la espera de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) intervenga con alguna resolución que eche luz sobre la nueva normativa que paralizó una parte del mercado que interviene en la compra venta de dólares financieros. No hay novedades al respecto, al menos por ahora.

Otros de los sectores que viven horas de incertidumbre son los inversores que no pudieron completar operaciones dado que los agentes de bolsa frenaron su actividad hasta tanto se explicite mejor la decisión del BCRA respecto a la compra venta de títulos que se realicen con liquidación en moneda extranjera.

“Estamos esperando una resolución de la CNV. No está claro. Hay cuestiones que quedaron en un gris y la realidad es que esta situación sorprende. Se plantea que hay internas entre la CNV y el Banco Central, que no están en concordancia. Hay bastante enojo porque están haciendo que la gente se vaya a instrumentos no regulados o al dólar blue”, plantearon desde una de los brokers que opera en el mercado.

“Uno está desarrollando cosas, innovando e invirtiendo y sacan estas medidas. Es imposible desarrollar algo en el mercado de capitales. Uno queda enchufado en estos problemas. Estamos haciendo innovaciones sobre regulaciones y no para generarle valor agregado a la gente”, remarcaron desde otra sociedad de bolas, al tiempo que agregaron: “Le complican la vida al ahorrista, que termina yendo al dólar blue. Esto lo único que hace es generar mayor presión sobre el dólar libre. Están muy confundidos con lo que están haciendo”.

Cabe recordar que las sociedades de Bolsa impidieron en la jornada de este viernes a sus clientes comprar y vender dólares con bonos soberanos libremente debido a la entrada en vigor de nuevos límites normativos que todavía no están del todo claros para buena parte del mercado.

Es porque el Banco Central publicó el jueves una nueva normativa que impide operar títulos valores contra dólares si no se hace desde una cuenta bancaria, en lugar de una cuenta comitente como las que se usan en el sector.

Las sociedades de Bolsa impidieron este viernes a sus clientes comprar y vender dólares con bonos soberanos (EFE/Sebastiao Moreira/Archivo)

Se conoce como “dólar MEP” a una operación que consiste en comprar un bono con pesos para, 24 horas más tarde, revenderlo a cambio de dólares. Así, los ahorristas pueden comprar divisas a un tipo de cambio paralelo sin violar las trabas cambiarias. La misma operación pero con liquidación fuera del país se conoce como “contado con liquidación”.

“Lo que estamos haciendo es adaptarnos a la normativa. Lo que pasa es que todavía hay muchas dudas sobre cómo se aplica. Lo que sí parece estar bastante claro es que buscan cortar el volumen de tanta operación con CCL. Casi todas las casas de bolsa lo primero que hicieron fue cancelar algunas operatorias hasta tener un poco más de claridad sobre esta decisión del Banco Central”, afirmaron a Infobae desde otro importante broker.

“Fue un día bastante complicado para todas las sociedades de bolsas. Es un golpe bastante grande”, remarcaron.

Con respecto a la situación de los clientes, destacaron: “Hay casos que son peores que otros. Hay algunos que no llegaron a ejecutar las operaciones. Hay gente que tenía dólares y compraron bonos y aparentemente los bonos no se pueden vender más que contra pesos. Se generó bastante incertidumbre y eso es una mala noticia. A los clientes nuevos les metés un ruido y no se quedan tranquilos”.

Las sociedades de bolsa, sin embargo, no son las únicas entidades que pueden permitir a sus clientes la compra y venta de dólares MEP. También los bancos lo permiten a sus clientes que tienen cuentas de inversión y, según interpretaban los operadores en las primeras horas del día, no se ven afectados por las nuevas trabas. Así es que la compra de dólar MEP si funciona en canales bancarios.

La Comunicación A 7340 del BCRA publicada el jueves impide operar bonos contra dólares salvo que se muevan desde y hacia cuentas bancarias. Esto deja afuera a las cuentas de inversión no bancarias de los brokers locales y del exterior.

Entre los operadores se esperaba con ansiedad la posibilidad de que la CNV, el ente que regula al mercado de capitales, emita alguna resolución aclaratoria respecto de cómo se va a poder operar MEP y CCL en el futuro. Pero fuentes de la entidad dijeron a este medio que, por el momento, no creen que sea necesaria una norma aclaratoria.

