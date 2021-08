Procrear II: cómo inscribirse en el sorteo para acceder a un crédito hipotecario y qué requisitos se deben cumplir

El Gobierno abrió esta mañana una nueva convocatoria del Plan Procrear II familias

El Gobierno abrió esta mañana una nueva convocatoria del Plan Procrear II familias, a través de la línea Desarrollos Urbanísticos, que contempla el sorteo de viviendas en desarrollos urbanísticos concretados en las provincias de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero. Los interesados podrán completar el formulario de inscripción para participar por las 494 viviendas a través de la página oficial del programa.

Como parte del programa federal Casa Propia, en esta ocasión se sortearán unidades funcionales ubicadas en los predios de Bahía Blanca, Canning, Ciudad Evita, Haedo, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Merlo, Morón, San Antonio de Areco, San Martín, San Miguel y San Nicolás (Buenos Aires); Estación Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Barrio Liceo, San Francisco y Alejandro Roca (Córdoba), Ciudad de Corrientes (Corrientes), La Dormida, Maipú, Malargüe, Mendoza Capital, San Martín, San Rafael (Mendoza), Posadas (Misiones), Zapala (Neuquén), Bariloche y Viedma (Río Negro), San Luis (San Luis), Río Gallegos (Santa Cruz) y La Banda (Santiago del Estero).

Los créditos son en pesos, tienen un plazo máximo de 30 años, tasa fija y sus cuotas se ajustarán de acuerdo a la evolución de los salarios, en base al Indice Hog.Ar. El monto a financiar sobre el total del valor del inmueble será fijado por el Banco Hipotecario en base a las condiciones del inmueble y la capacidad de pago de los solicitantes. El Hipotecario también podrá pedir, si lo considera, un pago de dinero en concepto de anticipo a quienes resulten preadjudicados.

Procrear solo admitirá aspirantes que no tengan propiedades a su nombre y que no hayan sido beneficiados con programas de vivienda en los últimos diez años

Requisitos para ser participar del sorteo

-Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 2 y 8 salarios mínimos vitales y móviles. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.

-No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

-No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el Proceso de Inscripción.

-Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

-Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

-Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

-Acreditar el estado civil declarado en el Formulario de Inscripción, excepto el estado civil soltero.

Los aspirantes deberán demostrar ingresos de entre 2 y 8 salarios mínimos vitales y móviles

-Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

-Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

-No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el Banco Central o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años, embargos ni peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

-Los participantes, al momento de completar el Formulario de Inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

-El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por Matrimonio, Unión convivencial o Unión de hecho, vínculos que deberán encontrarse registrados, siempre que coincidan los domicilios declarados por ambos.

