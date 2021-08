Paola Tamburelli, de ANAC: “Pondremos los vuelos especiales donde haya más gente que requiera regreso inmediato”

Claudio Moroni: “El objetivo es volver a que el impuesto a las Ganancias lo pague entre 10 y 11% de la población, antes lo pagaba el 20 por ciento”

El ministro de Trabajo dijo que el Gobierno no decidió aún si aumentará otra vez el mínimo no imponible del tributo, porque se demoró la reglamentación de la ley y aún no se conocen sus resultados. También habló de paritarias e inflación y el regreso de los empleados públicos a la presencialidad