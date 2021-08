Cuánto pierden los argentinos por mantener pesos a tasa cero en sus cajas de ahorro bancaria

En junio, el conjunto de los ahorristas argentinos mantuvo en promedio casi $1,5 billones por día depositado a tasa cero en bancos

En junio los ahorristas argentinos que mantienen saldos a la vista en cajas de ahorro bancarias se perdieron la posibilidad de obtener en conjunto $37.485 millones en colocaciones a tasa de interés. Son $1.250 millones diarios que clientes particulares de las entidades financieras dejan de percibir al mantener sus pesos en cuentas que no pagan renta.

La pérdida es un costo de oportunidad que surge de calcular los rendimientos en pesos de instrumentos de manejo de liquidez de corto plazo que les hubieran permitido obtener ese rendimiento. Se trata de un resultado que, con todo, no hubiera alcanzado a paliar el efecto de la inflación sobre sus pesos en el mismo período, pero que al menos la hubiera hecho menos nociva para el valor de sus ahorros.

Durante junio el sector privado mantuvo saldos en caja de ahorro bancarias por $1,49 billones. En términos reales, es menos de lo que las personas y empresas argentinas dejaron a la vista en ese tipo de depósitos que en su mayoría no pagan ningún rendimiento por estar inmovilizados. Son casi 18.700 UVA, la unidad de medida indexada que permite conocer el valor real de las tenencias en pesos. Un año antes, en junio 2020, tenían a la vista casi 21.200 entre todos los ahorristas locales.

En contexto inflacionario, mantener saldos a la vista a rendimiento cero es una pérdida constante. Esas mismas tenencias en caja de ahorro, por efecto de la inflación, perdieron a lo largo del mes el equivalente a 613 UVA en términos reales por cliente bancario. Es decir, un mes más tarde, ese dinero tenía una capacidad de compra conjunta de casi $50.000 millones menos en comparación con el nivel general de precios.

Se trata de saldos de corto plazo. Fondos de empresas, comercios y familias que se aplican constantemente a gastos cotidianos. Esperan en la cuenta el momento de hacer el pago y, en muchos casos, duran menos de 30 días en la cuenta. Por eso, por ejemplo, no son fondos que puedan colocarse en plazos fijos tradicionales cuyo mínimo es de 30 días o, mucho menso, a plazos fijos indexados que sigan a la inflación cuyo plazo mínimo es de 90 días.

Pero eso no quiere decir que porque sea tradicional que los bancos no paguen un sólo centavo por los pesos que, al dejar inmóviles en la cuenta, los ahorristas argentinos les prestan a diario, que no haya opciones para hacer rendir ese dinero “flotante”. De hecho, la mayoría de los bancos ofrecen alternativas para ello.

Las empresas tienen a su disposición cuentas remuneradas que, aunque pagan rendimientos por debajo de la inflación, ayudan a reducir las pérdidas que genera el avance de los precios.

Pero tanto empresas como individuos tienen otra herramienta a su disposición. Se trata de fondos comunes de inversión de manejo de liquidez. La mayoría de los bancos los ofrecen como alternativa para colocar saldos ociosos.

Permiten colocar dinero a un día de plazo, algunos con rescate en el día -”T+0″, en la jerga-, otros con la posibilidad de rescatarlos en 24 horas -”T+1″, es decir, que si el ahorrista solicita hoy retirar el dinero lo tendrá disponible al día siguiente.

“Para ese tipo de inversiones los fondos ideales los fondos T+0 que tienen liquidez en forma inmediata, no tienen volatilidad pero rinden unos puntos menos que un plazo fijo” (Herrera)

“El costo de oportunidad de tener el dinero a tasa 0% cuando nos podría estar generando rendimientos en un fondo de mercado de dinero, que paga un interés y nos brinda la disponibilidad inmediata de los fondos es muy importante”, dijo Giselle Colasurdo, especialista en mercados de capitales y youtuber financiera.

“Cada 30 días, los fondos a tasa cero pierden un 3,2% frente a la inflación. Los fondos de mercado de dinero rinden en torno al 2,5% mensual, por lo tanto la pérdida frente a la inflación se reduce al 0,7% mensual con estas estrategias”. agregó.

Los fondos T+0 son conocidos también como “de mercado de dinero” o “money market”. También se los suele llamar de plazo fijo. Invierten en una combinación de pases pasivos a 1 y 7 días -una especie de Leliq de más corto plazo que emite el Banco Central-, en cuentas remuneradas, plazos fijos precancelables y plazos fijos tradicionales. Son todas colocaciones con rentabilidades predecibles, es decir, no son bonos que coticen en el mercado y bajen de precio . Con lo cual, el rendimiento nominal es siempre positivo. En pesos, nunca se pierde.

Aunque cada uno es distinto, en el último año rindieron en torno al 31% anual, cerca del 2,54% mensual. Es menos de lo que paga un plazo fijo -un 35,5% anual- pero permite hacer colocaciones de apenas un día.

Otra opción, algo más rendidora, es el fondo T+1, llamado así porque en caso de desearlo se tarda un día en retirar fondos de esas colocaciones. En principio, tienden a tener rendimientos mejores que los “T+0” pero, aunque son muy estables y prácticamente nunca tienen retrocesos diarios en su valor, podría experimentar una caída nominal en un día dado es posible. Esto es porque parte de su cartera está colocada en bonos en pesos que día a día cambian de valor, para bien o para mal. De nuevo, que un día particular haya un retroceso en la tenencia de los inversores es muy poco habitual, pero no imposible.

Por lo general, cada banco tiene su propia sociedad gerente de fondos comunes de inversión. En esos casos, la operación es muy simple y suele estar facilitada incluso en las aplicaciones de celulares bancarias. Las suscripciones y rescates, poner y sacar plata, sólo se pueden hacer en horario bancario y en días hábiles. Con lo cual, conviene cerciorarse de dejar algo de plata en la billetera o en la caja de ahorro para fines de semana y feriados.

El fondo T+0 tiene la practicidad de la disponibilidad inmediata. En horario de mercado, de 10 a 16, y en días hábiles, es como contar con dinero en caja de ahorro. Ante la necesidad de afrontar un gasto, se realiza el rescate por el monto necesario e inmediatamente ese dinero está disponible para un pago con tarjeta de débito o para retirar en un cajero. Fuera de horario de mercado, en fines de semana y feriados, ese dinero no está disponible.

El T+1 es un fondo que requiere algo más de orden por parte del ahorrista. Se necesita planificar al menos un día hábil antes si es que se va a necesitar el dinero. Pero, a favor, pagan algo más que sus pares de mercado de dinero. En torno al 33% anual, o 2,7% mensual.

“Fundamentalmente para ese tipo de inversiones los fondos ideales los fondos T+0 que tienen liquidez en forma inmediata, no tienen volatilidad pero rinden unos puntos menos que un plazo fijo. Otra alternativa son los T+1 que tienen liquidez al dia siguiente. Tienen algo de volatilidad pero tienen un rendimiento similar o incluso superior al plazo fijo”, dijo a Infobae Eduardo Herrera de Invertir En Bolsa (IEB).

