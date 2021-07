Tres inversiones minoristas en pesos que le ganaron a todas las cotizaciones del dólar en lo que va del año

Aunque la apuesta fue de riesgo, la tasa le ganó al dólar en lo que va del año

A medida que se acercan las elecciones legislativas de este año, la temporada alta de ingreso de dólares de la cosecha queda atrás y las necesidades de financiamiento del Tesoro empujan la emisión monetaria las dudas respecto de la estabilidad de las múltiples cotizaciones alternativas del dólar vuelven al centro de la escena. Especialistas y ahorristas por igual miran con preocupación las primeras señales de tensión cambiaria de los últimos días y los antecedentes de dolarización electoral de años impares también pesan en la memoria. Sin embargo, en lo que va del año hasta las inversiones más conservadoras en pesos pudieron ganarle a las distintas cotizaciones de la divisa.

Un primer semestre de relativa calma cambiaria hizo que, a la hora de elegir entre inversiones conservadoras y minoristas, el dólar no haya sido un gran negocio. Por supuesto, esa ecuación puede cambiar en apenas días en el siempre turbulento mercado cambiario argentino. Pero, con cifras de hoy, el humilde plazo fijo a 30 días arrojó en siete meses mejores resultados que el preciado billete.

Plazo fijo tradicional

Hoy 28 de julio se cumplen 7 períodos de 30 días en lo que va del año. Es decir, el tiempo suficiente para siete plazos fijos tradicionales renovados una vez al mes. Un ahorrista minorista hipotético que hubiera colocado sus ahorros a plazo fijo en el último día hábil del año pasado y, luego, hubiera renovado tanto el capital original como los intereses obtenidos en nuevos plazos fijos sin dejar pasar un sólo día, tendría a esta altura del año un rendimiento del 23,69% acumulado.

Dicho de otra forma, si hubiera colocado originalmente $100.000, hoy tendría $123.690 en su cuenta bancaria.

Ese resultado, más allá de mirarlo en términos nominales, está lejos de ser un triunfo financiero. A siete meses del año y con el dato de inflación de julio todavía como una incógnita, los especialistas estiman que la inflación rondó el 29% acumulado en el mismo período. Es decir, ese ahorrista imaginario y sus $123.690 en mano tienen un poder de compra menor que el que tenía a fines del año pasado con $100.000. La inversión arrojó pérdidas en términos reales.

Pero en la eterna pulseada entre tasa o dólar, ese rendimiento fue aún menor entre las distintas versiones del dólar. En lo que va del año el dólar oficial avanza sólo 14%, el dólar libre apenas 8,4%, el dólar MEP -si se quiere, el minorista en la Bolsa- trepa 20,7% en el mismo período y el contado con liquidación 21,9%. Estos dos, claro, están intervenidos desde mediados de julio cuando se empezaron a aplicar topes a los montos que se pueden operar.

Plazo fijo UVA

No es la única inversión minorista que le gana a las diferentes versiones del dólar. También el plazo fijo UVA, cuya adopción crece pero todavía es marginal respecto de los depósitos tradicionales, se comporta aún mejor en comparación con los movimientos de los distintos dólares en lo que va del año. Y, como es lógico para un depósito que ajusta por inflación, también le gana al nivel general de precios.

Un plazo fijo UVA conformado en el último día hábil de 2021 y renovado dos veces todavía estaría inmovilizado en el banco. Esto es porque el Banco Central permite un plazo mínimo de 90 días para esas colocaciones, en lugar de los 30 días del tradicional. Con todo, hasta el momento habría devengado del 30,59%, apenas por encima de la inflación acumulada.

Dicho de otra forma, si hubiera colocado originalmente $100.000, hoy tendría $130.590 en su cuenta bancaria. Aunque tendría que esperar dos meses más de rendimientos antes de poder retirar ese dinero.

Fondos comunes de inversión

Pero la lista de inversiones minoristas y conservadoras que le ganan o le compiten, por ahora al dólar, tiene un ítem más. Y ese son los fondos comunes de inversión de corto plazo. Se los conoce, en la jerga, como “T+1″ porque permiten hacer suscripciones a un día de plazo y, en caso de un rescate, al solicitar un retiro el dinero se acredita en la cuenta bancaria al día siguiente.

Los rendimientos varían según el fondo que se elija. La mayoría de los bancos minoristas tienen la opción disponible a un click para clientes. También las sociedades de Bolsa. Según datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafci), este segmento de fondos arrojó al día de hoy rendimientos acumulados de entre 18,04% y 24,8%, es decir, un promedio simple del 21,42%. De nuevo, son números a la par o por encima de la mayoría de los dólares disponibles en el mercado.

La calma cambiaria, hacia adelante, sin embargo está todo menos asegurada según operadores y analistas.

“Fundamentalmente creo que tiene que ver con la liquidación de exportaciones que permitió al BCRA acumular divisas y mantener un ritmo bajo de depreciación del peso y además controlar las cotizaciones alternativas (MEP y CCL) a través de la venta de bonos. Ahora que ya paso el periodo fuerte de liquidación de expos y que se viene el periodo electoral me parece que esto puede cambiar y por eso es recomendable tomar cobertura”, dijo Eduardo Herrera, CEO y socio en IEB Fondos.

Otros le siguen teniendo fe a la tasa, pero sólo en comparación con el dólar oficial.

Para mí el salto discreto del tipo de cambio oficial no se va a dar, o van a hacer lo imposible para que no suceda. Lo van a seguir moviendo al 1% mensual, por lo que para mí sí, la tasa le va a seguir ganando al tipo de cambio. Sin embargo, los dólares libres juegan otro partido ahí. Son más un refugio y no hay una relación tan estrecha con la tasa”, dijo Mauro Cognetta, asesor financiero.

