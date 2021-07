11 consejos financieros de Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett y otros megamillonarios

El fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, y el fundador de Microsoft, Bill Gates son dos de los hombres más ricos del mundo y dejaron consejos a lo largo de entrevistas en distintos medios financieros.

Administrar exitosamente las finanzas personales, sobre todo en momentos de crisis nunca es del todo fácil. Adquirir las habilidades necesarias para cuidar la plata requiere tiempo y una buena opción es hacerle caso a los expertos. En ese sentido, una publicación de Business Insider recopiló 11 consejos financieros de Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, Amancio Ortega y otros millonarios que sirven de inspiración.

1. No dejes plata en el banco: invertir

Bill Gates es uno de los mayores referentes que deben seguir todos aquellos que quieren aprender sobre finanzas. El fundador de Microsoft es dueño de una fortuna de USD 146.000 millones, y además es muy conocida su faceta como filántropo. Sus consejos son también muy escuchados y tenidos en cuenta.

La estrategia de Gates, al igual que la de otros millonarios -indicó el portal- consiste en mover la plata, no dejarla en el banco. “No estamos en una postura defensiva donde tenemos la mayor parte en efectivo, ni nada de eso. La estrategia que he utilizado en las inversiones es superar el 60% en renta variable”, expuso Bill Gates en una entrevista concedida a Bloomberg en 2019.

2. Arriesgar

Otro famoso al que cita el portal es Elon Musk, CEO de Tesla. El multimillonario y también fundador de Space X suele crear polémica cuando publica un mensaje en sus redes sociales.

Elon Musk, fundador de Tesla. REUTERS

“Utiliza tu dinero para crear más dinero, arriesga en las inversiones y no tengas miedo a la hora de ejecutar un movimiento que puede parecer temerario. Podría quedarme con el dinero, pero entonces las empresas van a morir definitivamente, o invertir lo que me queda y quizás haya una oportunidad”, explicó Elon Musk en una entrevista a Esquire, haciendo referencia a un período de su carrera en el que perdió la mitad de su fortuna y consiguió levantarse gracias a inversiones acertadas.

3. No invertir en algo que no se comprende

Si bien los economistas recomiendan mover el dinero y asumir los riesgos, lo recomendable siempre es invertir en activos o mercados conocidos.

“Si usted invierte en cosas que no conoce, se convierte en un apostador de juegos de azar”, contó el inversor y empresario estadounidense Warren Buffett a la CNBC.

4. Aprender a ser discreto

Tener dinero o unas finanzas saludables no es excusa para que te conviertas en una persona demasiado altiva, y ni mucho menos debe traducirse en un comportamiento que pretenda llamar siempre la atención de los demás, destaca la publicaicón.

Amancio Ortega, el multimillonario español que sigue viviendo en un apartamento en La Coruña. Foto: Twitter / @jatirado_oc

Y agrega que la discreción es una gran cualidad de las personas que cuidan de su economía. Uno de los ejemplos más claros es Amancio Ortega, el multimillonario español que sigue viviendo en un apartamento en La Coruña.

“Hay que ser discretos. La abundancia de información hacia el exterior genera grietas”, aconseja el fundador de Inditex.

5. No usar la financiación que ofrecen las tarjetas de crédito

Es el consejo de Mark Cuban, empresario estadounidense y dueño de los Mavericks de Dallas de la NBA. “La financiación o pagos fraccionados de las tarjetas de crédito son la peor inversión que puedes hacer. Me he dado cuenta de que el dinero que ahorré de intereses al no tener ninguna deuda es mejor que cualquier ganancia que pueda obtener invirtiendo en el mercado de acciones. Pensé que sería un genio bursátil, hasta que me di cuenta de que no lo era. Debería haber pagado mis tarjetas cada 30 días”, relata Mark Cuban.

Mark Cuban, es un empresario estadounidense y dueño de los Mavericks de Dallas de la NBA.

6. Vivir por debajo de las verdaderas posibilidades

Muchas personas quieren hacerse ricas para comprar toda clase de caprichos o acumular productos y bienes caros. Esta práctica no es muy aconsejable, de hecho muchos millonarios huyen de ella, como le ocurre a Grant Cardone, magnate inmobiliario de Estados Unidos y autor de libros sobre finanzas.

“No compré mi primer reloj o automóvil de lujo hasta que mis negocios e inversiones produjeron múltiples flujos seguros de ingresos. Todavía manejaba un Toyota Camry cuando me convertí en millonario. Sé conocido por tu ética laboral, no por las baratijas que adquieres”, afirma Cardone en un artículo que publicó en 2019.

7. No gastar dinero es tan importante como ganarlo

Según indica la publicación, el ahorro puede ser tan significativo en la economía personal como ganar un buen sueldo. Evitar los gastos hormiga, reducir compras que no se necesiten y guardar una importante cantidad de dinero cada mes son buenos consejos para tus finanzas, afirma.

“La gente siempre está sorprendida de que no tengo un armario lleno de trajes. Compro 3 cada 5 o más años y sólo tengo 10 en total. Eso es todo lo que necesito”, confiesa T. Boone Pickens, magnate petrolero estadounidense.

8. Pensar en la jubilación

Empezar a ahorrar para la jubilación debe ser una meta a plantearse mucho antes de llegar a la edad de retiro. “Cuanto más joven, mejor”, dice John Crossman, propietario de la compañía de bienes raíces, Crossman & Co. “Incluso si es lo mínimo, empieza ahora”, agrega.

En ese sentido, el artículo destaca que la pensión que van a recibir las personas cuando se jubilen puede quedarse muy corta en comparación con los sueldos que han obtenido a lo largo de la carrera laboral, por eso es importante contar con un buen colchón que te proteja de imprevistos y te permita vivir de forma cómoda.

9. Huir de las deudas

“Pagar dinero para usar temporalmente el dinero de otras personas te hace más pobre. Cobrar dinero para permitir que otras personas usen el tuyo temporalmente te hace más rico”, cuenta Stacy Johnson, que trabajó durante años para diferentes firmas de Wall Street.

Este experto explica también que pedir préstamos no es malo si se necesitan para sobrevivir, aunque aconseja evitarlos siempre que sea posible. Cuantas menos deudas se acumulen, mejor para la salud financiera.

El multimillonario inversor George Soros diserta durante una conferencia. EUTERS

10. Reconocer los errores y aprender de ellos

Incluso las personas que triunfaron en los negocios pasaron por malos momentos; los ricos también lloran. Lo importante es aprender de ellos para que te ayuden a crecer.

“Soy rico porque reconozco cuándo estoy equivocado, básicamente he sobrevivido gracias a reconocer mis errores”, confiesa Georges Soros, presidente de Soros Fund Management y uno de los inversores y millonarios más conocidos del planeta.

11. Adaptarse a los cambios de forma rápida

El mundo de las finanzas está en constante cambio y evolución. Hace años nadie conocía las criptomonedas, y hoy en día hay personas que se hicieron ricas gracias a saber adelantarse y utilizarlas.

“Si no eres capaz de adaptarte a los cambios rápidos, puede que la carrera empresarial no sea la adecuada para ti”, defiende María Maccecchini, empresaria del sector farmacéutico y fundadora de QR Pharma.

Si no estás al tanto de los cambios en el mercado o de las oportunidades que van surgiendo poder perder tu dinero, concluye el artículo.

SEGUIR LEYENDO: