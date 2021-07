El Gobierno prometió mayores flexiblizaciones a la exportación de carne vacuna

El Gobierno anunciará próximamente nuevas medidas para la exportación de carne vacuna. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

En el marco de una nueva reunión para el diseño del Plan Ganadero y de acuerdo a lo expresado a este medio por fuentes privadas, el Gobierno adelantó que avanzará en los próximos días con mayores flexibilizaciones a las exportaciones de carne vacuna. El encuentro fue encabezado esta noche por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, junto a integrantes de la cadena de ganados y carnes.

El plan que busca implementar la administración de Alberto Fernández busca llevar la producción de carne vacuna de 3 a 5 millones de toneladas por año. A todo esto, es cada vez más grande el malestar y la preocupación que hay en diferentes sectores, como la producción y la industria frigorífica exportadora, por el impacto que vienen generando las restricciones que aplicó el Gobierno desde el pasado 20 de mayo y hasta la fecha.

A la espera de la publicación del decreto correspondiente, por estas horas los funcionarios están terminando de dar forma a una medida que permitirá liberar la exportación de carne de vaca con destino a China y la carne kosher para el mercado de Israel. Actualmente el Gobierno y hasta el 31 de agosto implementó un mecanismo de cuotificación de exportaciones, mediante el cual se exporta el 50% del promedio de lo que se comercializó al mundo en el segundo semestre del año pasado.

Infobae había informado en la previa del acto multisectorial del pasado 9 de julio en la ciudad bonaerense de San Nicolás, que los ministros anteriormente mencionados se habían contactado con integrantes de la Mesa de Enlace para brindar detalles de lo que se estaba analizando en el seno del Gobierno.

Previo a la reunión de hoy, que se realizó de manera virtual, un grupo de entidades de la cadena de ganados y carnes acercaron un documento al ministro Matías Kulfas, con el objetivo de unir esfuerzos para que se pueda dar el puntapié inicial que deje atrás la actual coyuntura y permita una mirada estratégica de mediano y largo plazo para potenciar al sector e impulsar la inversión y el aumento de la producción.

Uno de los principales puntos de la propuesta, a la que accedió Infobae, es que las exportaciones deben estar libre de restricciones y abiertas a todos los actores, sin suspensiones de cortes determinados que alteran el abastecimiento de mercados tradicionales e impiden optimizar la integración de la media res. Se busca producir de manera más confiable, con reglas claras de juego, generando más valor en toda la cadena, aumentar la oferta en el mercado interno y externo de todas las carnes, entre otras.

En lo relacionado a la preocupación que hay por el precio de la carne al consumidor, recodando que hasta el momento el Gobierno no logró solucionar la problemática mediante el cierre de las exportaciones, la propuesta que el sector privado elevó a Matías Kulfas contempla una propuesta de subsidiar a la demanda a través de un reintegro del iva con la tarjeta Alimentar. También se reclaman medidas impositivas, como la eliminación de retenciones, y mejor acceso al financiamiento.

Por otro lado, ayer se pronunciaron los productores autoconvocados que organizaron el acto multisectorial en San Nicolás, donde solicitaron a los funcionarios que contemplen la proclama que se redactó en la reunión del pasado 9 de julio, donde entre otras cosas, solicitan la eliminación de las restricciones para exportar carne vacuna, pero también se pronunciaron a favor de defender la propiedad privada, que se brinde ayuda a los sectores damnificados por la pandemia, la vuelta a las clases presenciales en todas las escuelas, etc. No descartaron profundizar la acción gremial, en el caso que no haya respuestas del Gobierno a los pedidos.

