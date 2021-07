Sturzenegger volvió a criticar al Gobierno y dijo que “hay que sacarle la máquina de emitir billetes a Alberto Fernández”

El ex presidente del BCRA cuestionó la emisión de pesos en la Argentina. Adrián Escandar

El ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, volvió a usar su cuenta de Twitter para apuntar contra el gobierno de Alberto Fernández tras haberse tomado la semana pasada cierta revancha en las redes luego de que la inflación alcanzara un 50% en los últimos 12 meses. En esta oportunidad, el ex funcionario macrista aprovechó para cuestionar la emisión monetaria que viene aplicando la actual gestión en medio de la pandemia de coronavirus.

“ Hay q sacarle la maquina de emitir billetes a Alberto Fernández”. Se lo leí a @martintetaz y no creo haya nada en la agenda política más importante q eso. Y luego asegurarse q ese rayo empobrecedor no lo pueda usar nunca más ningún gobierno ”, disparó Sturzenegger en Twitter.

Asimismo, apuntó contra Fernández luego de que este cuestionara al economista Martín Tetaz por considerar que apoyó el programa de créditos UVA. “El ataque de @alferdez a @martintetaz por los UVA es insólito cuando el propio gobierno está usando el sistema en su convocatoria Procrear. Nos toma por tontos o …”, escribió Sturzenegger en Twitter.

Días atrás, en un mensaje publicado en su cuenta personal, el ex funcionario ironizó sobre la inflación anual de 50% y tomó revancha por las críticas a su gestión al frente del Banco Central luego de que no pudiera cumplir con su meta de reducción de la inflación. En particular, la foto en la que se anunciaron las metas de inflación para 2018, pautada en 10% +/- 2%, durante su mandato al frente del BCRA.

“Inflación en 50% y ¡lo que nos gastaron con esta foto! La economía crecía al 4%, el crédito al 20% y las expectativas de inflación eran 17%. No gustó y se cambió”, expresó la semana pasada.

Asimismo, dio un mensaje hacia el gobierno actual, pero también en forma implícita hacia el anterior, al indicar: “Lecciones para el que venga: independencia a rajatabla del Central y un poco de paciencia, las cosas llevan su tiempo”.

Aquellas críticas reflejaban el grado de tensión adentro y fuera del Gobierno frente al complejo problema de la inflación que no se pudo resolver entre 2016 y 2019.

Cabe recordar que Sturzenegger ocupó el cargo de presidente del Banco Central entre fines del 2015 y principios 2018. Durante su gestión, la inflación fue del 40% en 2016 y del 24,8% en 2017. En 2018, llegó al 47,6%, pese a que el BCRA había fijado una meta del 10% + o - 2, como lo refleja la foto de Sturzenegger y el vicepresidente de la entidad, Lucas Llach.

Federico Sturzenegger ocupó el cargo de presidente del Banco Central entre fines del 2015 y principios 2018

El economista mantuvo en este período fuertes enfrentamientos con la conducción económica del gobierno, primero ejecida por Alfonso Prat Gay y luego por la dupla de Nicolás Dujovne y Luis Caputo, quien lo reemplazó en 2018.

Uno de los momentos más tirantes fue la puesta en escena en la Casa de Gobierno de una conferencia de prensa en la que participaron Sturzenegger, los ministros y le jefe de gabinete, Marcos Peña, para modificar las metas de inflación, el 28 de diciembre del 2017. En aquel momento, el equipo económico y el entonces Jefe de Gabinete anunciaron su decisión de modificar la meta de inflación para 2018 del 10% al 15 por ciento.

Si bien el objetivo era lograr una reducción de las tasas de interés para incentivar el nivel actividad, ese cambio de estrategia representó el inicio de una gran crisis, que alcanzó su punto culminante en el primer trimestre de ese año, combinada con un cambio en el flujo de fondos para los países emergentes.

Posteriormente el gobierno perdió acceso al crédito voluntario luego de haber sido muy elogiado por los mercados internacionales y tuvo que apelar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para no caer en default.

