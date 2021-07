Por la crisis cierran Torres de Manantiales, el emblemático complejo hotelero de Mar del Plata

Torre de Manantiales ofrece departamentos con vista al mar y todos los beneficios de un hotel y cuenta con un centro de convenciones. Los trabajadores empleados son de mantenimiento, recepción, recreación, masajistas, gastronomía y seguridad.

En medio de la pandemia de coronavirus y las restricciones que golpean a la economía, principalmente al sector hotelero y gastronómico en el que desaparecieron unas 11.800 empresas -según el último informe de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra)- la firma Rivan S.A., que pertenece al ex secretario de Turismo, Hernán Lombardi, anunció una restructuración del complejo Torres de Manantiales que posee en Mar del Plata, motivo por el cual cerró desde este lunes la venta de alojamientos para el turismo.

“Desde hace tiempo venimos haciendo un enorme esfuerzo por sostenernos, pero la realidad es que no estamos pudiendo. Por esto, hoy nos vemos obligados a tomar la tiste decisión de discontinuar la gestión de la actividad actual en Torres de Manantiales y a iniciar un proceso de transformación de la actividad turística”, afirmó la empresa en un comunicado.

Y agregó: “Siempre nos hemos preocupado por nuestros empleados y por brindar un servicio de excelencia y hoy tener que tomar esta decisión por fenómenos externos a nuestra gestión es muy triste. Esperamos que el mundo pueda encontrar una salida definitiva a la pandemia y nuestro país un camino de estabilidad que permita a las empresas crecer y generar puestos de empleo que tanto hacen falta para los argentinos”.

En ese marco, desde el cuerpo de delegados de Torres de Manantiales, liderado por Pablo Santín, de la Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo, indicaron a Infobae que la empresa ofreció a los 85 trabajadores fijos con los que cuenta, un retiro voluntario con “una indemnización del 100 por ciento” y una nueva modalidad de trabajo para la firma que a partir de ahora alquilará los departamentos de uno, dos y tres ambientes.

Según afirmó el delegado a este medio, dentro del complejo ubicado en la calle Alberti 445, trabajan durante el año unos 85 empleados fijos, pero en temporada llega a tener más de 230 trabajadores. Sin embargo, remarcó que actualmente solo 30 trabajadores se encuentran operativos ya que rige una suspensión de personal hasta octubre con el pago del 50% del salario.

“Desde el día de hoy la empresa cerró al turismo. Nos notificaron por escrito a mí y a otro delegado que la empresa va a realizar una restructuración, no va a trabajar más con el turismo y van a alquilar los departamentos por 24 meses”, afirmó Santín.

Hernán Lombardi (Foto: Adrián Escandar)

Y agregó: “Desde el día de hoy se les empieza a ofrecer al personal el retiro voluntario con un acuerdo del 100% de una supuesta indemnización. Nos dijeron que no se va a presionar a ningún trabajador para que lo acepte, y que están planteando una restructuración y no van a dar más servicio al turista. El problema es qué van a hacer con la gente que no acepte”.

En la zona de Playa Varese, Torres de Manantiales ofrecía departamentos con vista al mar y todos los beneficios de un hotel, además de un centro de convenciones. Los trabajadores empleados son de mantenimiento, recepción, recreación, masajistas, gastronomía y seguridad.

Santín remarcó que en el esquema que plantea la empresa Rivan S.A. de alquiler de departamentos, solo se necesita personal de mantenimiento y seguridad. “El trabajador que no acepte el retiro se va a quedar en su casa suspendido cobrando el 50% del salario hasta octubre. Ahora hay solo 30 personas trabajando en la empresa. El resto están suspendidos”, detalló el delegado. Y agregó que aún no les garantizaron qué va a pasar con el Club de Mar, el complejo de la empresa sobre la Ruta 11.

En tanto, desde la empresa de la familia Lombardi remarcaron: “Nadie puede negar que el turismo ha sido el sector más golpeado por pandemia, aquí y en todo el mundo”. Y destacaron que “el cierre de fronteras y aeropuertos, no solo internacionales, sino también nacionales, ha provocado un impacto que todavía hoy es incalculable para economías como las de Mar del Plata que dependen en gran parte de esta actividad”.

“A esta catástrofe impredecible, se ha sumado también una crisis económica profunda en nuestro país, que en el último año ha caído y un 10% el PBI. Y por supuesto, como muchas empresas Torres de Manantiales también ha sufrido esta crisis”, añadieron.

Cabe recordar que mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno extendió hasta fin de año “la prohibición de despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”. Según la norma, al igual que en las prórrogas anteriores, los despidos y suspensiones que violen la prohibición oficial no producirán efecto alguno y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. Por tal motivo, la empresa se inclinó por ofrecer retiros voluntarios, que ofrecen la misma indemnización que los despidos pero no chocarían contra el decreto.

