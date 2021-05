IDEA y las preocupaciones de los empresarios: vacunas, inflación, Justicia y la toma de decisiones sin consultar por parte del Gobierno

Daniel Herrero, Roberto Murchison y Paula Altavilla

Preocupación. Así podría resumirse el contexto de la charla de las nuevas autoridades de IDEA –el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina– con Infobae. Y preocupación por muchos de los temas candentes de la actualidad argentina: el impacto y el manejo de la pandemia y cuestiones de fondo, como la institucionalidad y la Justicia. Sin olvidar el muy duro contexto económico, cruzado por la pobreza que no para de crecer, la inflación y la falta de generación de trabajo. Consensos y diálogo son otras palabras que siempre surgen en las charlas con las autoridades de esta entidad que nuclea a ejecutivos de más de 500 empresas de todos los sectores y tamaños y que producen el 50% del PBI local.

IDEA acaba de renovar sus autoridades. Roberto Murchison –titular de la empresa portuaria y de logística– fue designado presidente por segundo mandato y lo acompañan Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, como vicepresidente 1º; y Paula Altavilla, flamante Country President de Argentina, Uruguay, Paraguay de Schneider Electric, como vicepresidente 2º y, además, cabeza del tradicional Coloquio que este año también tendría una edición extraordinaria, no en el Sheraton de Mar del Plata, sino en Buenos Aires y con un formato que sus organizadores esperan que tenga algún nivel de presencialidad.

“Tenemos que tener buenos debates que permitan llegar a cambios que sean consensuados en lo que es la administración de justicia en general. Y nos parece que el momento no necesariamente es el adecuado para este tipo de debates” (Murchison)

“Estamos trabajando con una mesa de economistas estudiando todo el tema del trabajo y ver qué aporte podemos hacer en este aspecto entendiendo que la Argentina tiene que trabajar y crecer de manera inclusiva. Tenemos que generar vínculos entre la economía formal y la economía informal, o popular. En el eje institucional estamos trabajando con AmCham y con el Colegio de Abogados produciendo un documento en el que proponemos ‘Ocho mejoras para la Justicia’. Es un documento bien académico, hecho por expertos, apartidario, que busca aportar al debate sobre qué cambios hay que hacer en la Justicia”, detalló Murchison y aclaró que ese documento no tiene que ver con el duro comunicado que emitió días atrás la institución sobre el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público.

En ese texto, IDEA expresó su preocupación y reclamó independencia y neutralidad. “La falta de confianza en las instituciones y la incertidumbre desalientan la inversión y, en consecuencia, debilitan el crecimiento económico”, aseguraron.

— ¿Por qué creen que no es momento para discutir el proyecto que impulsa el Gobierno con respecto al Ministerio Público?

Murchison:— Estamos en una situación difícil. Tenemos que tener buenos debates que permitan llegar a cambios que sean consensuados en lo que es la administración de justicia en general. Y nos parece que el momento no necesariamente es el adecuado para este tipo de debates, en primer lugar. Se quiere cambiar la mayoría para nombrar un procurador y nos parece importante que ahí se mantengan los dos tercios, porque eso es igual a consensos. No puede ser que se requiera solo una fracción de la política para aprobarlo.

— ¿Cuáles son los peligros institucionales de aprobar esos cambios?

Murchison: — La tasa de inversión en la Argentina en los últimos 10 años, que incluye a gobiernos de varios colores políticos, está debajo del 15 por ciento. Con una tasa de inversión por debajo del 22% no se crece, te vas consumiendo tus activos. Para salir adelante, Argentina necesita generar fuentes de trabajo; es la única forma que tenemos para acabar con la pobreza. Se necesita inversión y previsibilidad y para eso hay que tener una Justicia estable digamos y consensos. Esa es la manera para volver a una senda de crecimiento.

— ¿Esa tensión en la justicia termina impactando en la economía?

Herrero: — Se necesita crecer para incluir. Y de ahí derivan los otros temas que vienen atrás. Hay que generar empleo dentro de ese crecimiento, pero si no hay reglas claras de juego, estables y que sigan en el tiempo es muy difícil que podamos atraer inversiones o que podamos invitar a nuestra gente a apostar por la Argentina. No es que nos vamos a pegar un tiro mañana a la mañana, o que todos nos vamos a ir de la Argentina, pero necesitamos reglas claras para seguir adelante. En los últimos años, todas las veces que se dialogó y se buscaron consensos, nos fue bien .

“Hay que generar empleo dentro de ese crecimiento para incluir, pero si no tenés reglas claras de juego, estables y que sigan en el tiempo es muy difícil que podamos atraer inversiones” (Herrero)

— Fueron pocas esas veces...

Herrero: — Nunca alcanzan. Vengo de la cultura japonesa donde el consenso es el básico para levantarte a la mañana. Hay experiencias exitosas, como la industria del conocimiento o la automotriz. Entonces, por qué no buscar ese tipo de consensos que nos permitan una Argentina que crezca.

Altavilla: — Necesitamos construir confianza. Los acuerdos y los consensos ayudan a construirla y el sostenimiento de las reglas de largo plazo permite invertir, trabajar, crecer e incluir a toda la población que hoy tiene menos posibilidades. Me gustaría sumar, simplemente, la palabra confianza.

Chau al muro virtual

Altavilla presidirá otro Coloquio atípico. Se hará en Buenos Aires, entre el 13 y 15 de octubre, en Costa Salguero y tendrá un formato “híbrido”, con algún nivel de presencialidad, si la pandemia lo permite. “Eso lo estamos conversando”, dice la ejecutiva cuando se le pregunta si habrá este año un “muro de opinión” digital. En 2020, esa pizarra virtual generó tensiones con críticas de empresarios conocidos mientras hablaban Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán.

“Siempre está el trade off entre la libertad de expresión absoluta y cuidar un evento que quiere ser constructivo y muy plural, queremos invitar a todos y queremos que todos tengan”, reconoció Altavilla.

El título del Coloquio va a ser “Logremos una Argentina sostenible”. Y los focos serán la necesidad de crecer y generar trabajo para salir de la crisis. También la búsqueda de crecimiento económico sostenible, confianza para la inversión, calidad institucional, seguridad jurídica y educación. “Vamos a trabajar sobre innovación y mostrar algunas experiencias de países que lograron crecimientos exponenciales generando políticas de Estado sostenidas en períodos no tan largos”, aseguró la titular de Schneider Electric.

Como parte de la agenda 2021 de IDEA, este año también se realizará la iniciativa actuAR –Aprender, Conectar y Trabajar Unidos por Argentina–; en junio tendrá lugar Experiencia IDEA Management; y dos meses después, Experiencia IDEA Agroindustria.

“Necesitamos trabajar para generar inversión, trabajo y crecimiento. Todo eso para poder incluir. Necesitamos el diálogo plural, fundamentalmente” (Altavilla)

— ¿Ya lo invitaron al presidente?

Altavilla: — Sí, ya lo invitamos. La carta está enviada. También al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, y, al igual que el pasado, a Horacio Rodríguez Larreta.

— ¿Alguno ya confirmó?

Altavilla: — Todos recibieron las cartas, pero todavía no tenemos confirmaciones. Las respuestas llegan, en general, más cerca del evento.

— ¿Cómo manejó el Gobierno la pandemia hasta el momento?

Murchison: — Esta pandemia ha sido muy difícil de manejar para todos los gobiernos. En todos lados hubo avances y retrocesos: hoy en Estados Unidos, por ejemplo, usar la máscara simboliza de qué partido político sos. Acá, cuando el Gobierno dialogó, hubo buenos manejos. Al principio de la pandemia anduvo muy bien. Después, en algún momento, no hubo búsqueda de consensos y ahí empezó la politización de los problemas sanitarios. Eso es malo porque distrae a la ciudadanía. Se trabajó muy bien entre Gobierno, sindicatos y empresas y se pudieron abrir distintos rubros para trabajar con protocolos que demostraron ser muy eficientes. Después, está el tema de las vacunas, algo que el Gobierno reconoce. Apareció el vacunatorio VIP y ahora vemos la escasez de vacunas, algo que preocupa. Entiendo que en estas últimas semanas están viniendo muchas vacunas así que esperemos que puedan acelerar cuanto antes.

— ¿En conjunto, es positivo o negativo el manejo?

Murchison: — Depende de con que se lo compare.

Altavilla: — Creo que la historia dirá.

Murchison: — Estamos muy metidos en el tema como para evaluarlo. No me animaría a hacerlo ahora. Si se compara con una campaña histórica tradicional de una gripe, la pasamos todos bastante mal. ¿Es culpa de cómo se manejó? Creo que no.

— ¿Qué va a pasar este año con la economía?

Herrero: — Hay muchos temas inciertos y problemas que están irresueltos. Tenemos que ver lo urgente, pero sin olvidarnos de lo importante. Necesitamos trabajar muy fuerte en una coyuntura complicada, pero también hay que empezar a buscar un plan de largo plazo, o cómo nos vamos a manejar para tener la previsibilidad suficiente de poder crecer para hacer sustentable la Argentina. Tenemos un ejemplo de estos días con lo que pasa con la carne. Estoy convencido de que el tema se puede solucionar con diálogo y consensos. Volviendo a la pregunta, es un año difícil, con sectores que van a estar un poquito mejor. Los empresarios tenemos la gran responsabilidad de buscar crecimiento para poder incluir y atender a todas esas personas que cuando se corra el velo de la pandemia van estar en una situación muy difícil y complicados para generar los ingresos que tenían antes. Hay posibilidades, pero vamos a tener que trabajar juntos. Es el momento de poner en un mismo plato al Gobierno, los sindicatos y las empresas para salir adelante.

“La industria automotriz es un buen ejemplo, con las partes que se sentaron a hablar. Deberíamos poder encontrarle la vuelta a los temas internos de otra forma” (Murchison)

Murchison: — Está el tema de la carne que mencionó Daniel, y también el energético, por nombrar dos temas fuertes, dos industrias donde Argentina tiene para dar mucho. Sobre el final del gobierno anterior se congeló el precio del combustible y eso hizo caer como un piano las inversiones en Vaca Muerta. Son ejemplos de cómo por una situación compleja de mercado interno se terminan tomando decisiones que no generan incentivos para producir. La industria automotriz es un buen ejemplo, con las partes que se sentaron a hablar. Deberíamos encontrarle la vuelta a los temas internos de otra manera. Hay que hacer un esfuerzo, tanto el sector privado como del gobierno, para buscar soluciones que satisfagan a todos.

Altavilla: — En una situación difícil, como la que estamos pasando, necesitamos trabajar para generar inversión, trabajo y crecimiento. Necesitamos el diálogo plural, fundamentalmente.

— ¿Cuál es la variable que más los preocupa en este contexto económico?

Murchison: — La inflación. El problema principal que tiene la Argentina es la pobreza y que todos tenemos que trabajar para erradicarla. Y en ese contexto está la inflación, que tiene un impacto mucho más grande en ese segmento económico social. Es lo más me preocupa.

Herrero: — Me preocupa que se tomen decisiones sin tener la opinión o la participación de los sectores involucrados. Creo que es el momento de ayudar. En la industria automotriz, cuando fue el tema de los derechos de exportación, entendimos qué cosa necesitaban para cerrar el Presupuesto y el acuerdo que se logró fue que el volumen equivalente a las exportaciones del año pasado tributa el derecho de exportación al 100%, pero que las incrementales no tributarán derechos de exportación. Este año va a haber por exportaciones 45% más altas de lo que fue el año pasado. Ese es el camino del diálogo exitoso.

Altavilla: — Me preocupa que no logremos generar mayores inversiones y generar empleo. Argentina necesita eso imperiosamente. Trabajo formal, de calidad. Eso hace falta para crecer y ser sostenible en el largo plazo.

