Quién es el empresario argentino que ganó casi USD 1,5 millones en pocas horas comprando bitcoins en medio del derrumbe

Sebastián Serrano, CEO y fundador de Ripio

“¿Baja? Oportunidad para comprar”. La frase es un clásico de los evangelizadores cripto, aquellos que se ríen de los pronósticos agoreros, que no se asustan por los vaivenes de la volátil cotización del Bitcoin y los otros criptoactivos y que cree que este universo de monedas digitales sí es la revolución.

Parte de esto se vio esta semana, con el precio de la moneda virtual estrella que cayó de USD 51.000 a tocar mínimos por debajo de los USD 31.000 (a mediados de abril se acercó a los USD 65.000 por unidad).

En medio de esa debacle, el miércoles por la tarde, Sebastián Serrano, fundador y CEO de Ripio, uno de las plataformas de compra-venta de criptomonedas pioneras en Argentina, daba una “señal” y avisaba que en medio del caos y las pizarras de cotización en rojo furioso, era momento para comprar en lugar de salir corriendo.

El tuit de Serrano del miércoles pasado

“Hoy adquirimos más de USD 10M en $BTC y $ETH para el tesoro del Grupo Ripio +150 BTC a 35.520 y+2000 ETH a 2.405″, detalló Serrano en Twitter. “Ripio como empresa ha estado comprando con sus propios fondos durante muchos años. Hace 8 años imaginamos el futuro de las finanzas. Ha sido un viaje salvaje y es solo el comienzo”, agregó.

En resumen: la empresa invirtió poco más de USD 10 millones para comprar 150 bitcoins y 2.000 ether, la segunda moneda virtual en volumen basa en la red Ethereum.

A precios de este viernes por la mañana, la movida que anunció Serrano le dio dividendos: hoy, el precio del bitcoin volvió a cotizar en torno a los USD 40.500 y el ether a USD 2.700, según CoinMarketCap. Así, la compañía ganó poco más de USD 1,4 millones en pocas horas.

“No hay que cometer el error de comprar hoy y vender mañana porque se produjo una caída fuerte de precio. Recomendaría estudiarlo, entender el potencial y de tomar una decisión de compra hacerla con un horizonte de largo plazo” (Serrano)

“Solo una tormenta en medio del verano”, había tuiteado Serrano minutos antes de la compra. Días atrás, cuando China anunció restricciones, algo que provocó buena parte de la caída, escribió un confiado “todo listo, agárrate fuerte”.

Y en medio del debate por la decisión de Elon Musk de vender los bitcoins de Tesla por cuestiones ambientales, dijo: “Se puede ser más eficiente el consumo energético de crypto: sí. Tendría un impacto en la reducción de emisiones de CO2: no. La mayor parte de la minería de cripto proviene de fuentes renovables y todo lo que es valioso para la humildad cuesta energía”.

Gran adopción

En Twitter, Serrano se presenta como “tech entrepreneur”, programador, “100% geek” y CEO y cofundador de Ripio. La empresa, que tiene 8 años en el mercado, se definen como “promotores de la nueva economía digital” y constructores de “productos financieros sobre tecnología Blockchain para potenciarla economía en la región”. Tiene 1,8 millones de usuarios, presencia en 5 países (Argentina, Brasil, México, Uruguay y España) y más de 200 empleados.

“El 2020 fue un año en que la pandemia generó una gran adopción de tecnologías digitales y las cripto no fueron la excepción. Los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a emitir dinero fiduciario, impulsando un gran crecimiento de otros activos. Esta combinación de elementos es una tormenta perfecta para las cripto y lo que impulsó su gran crecimiento en los últimos años”, aseguró Serrano semanas atrás en una entrevista con el portal RoadShow.

Cuando le preguntaron sobre qué les recomendarías a quienes no tienen muchos conocimientos y quieren desembarcar en el mundo de las inversiones cripto, expresó: “Le diría a cualquier persona que se familiarice con la tecnología, esto es nuevo para la humanidad. Si no sos un inversor sofisticado, entraría en una estrategia de largo plazo. Le diría que compre con un horizonte de compra largo. No hay que cometer el error de comprar hoy y vender mañana porque se produjo una caída fuerte de precio. Recomendaría estudiarlo, entender el potencial y de tomar una decisión de compra hacerla con un horizonte de largo plazo. Hay mucha de esta tecnología que no es volátil, como las stable coins. El oro tampoco es volátil y podés acceder de forma digital. Lo podés transferir como una criptomoneda”.

