Paraguay también festeja: aseguran que se pueden beneficiar por el cierre de las exportaciones de carne vacuna de Argentina

El Gobierno suspendió por 30 días las ventas de carne al exterior ante el pico de precios en el sector

A partir de 2006 cuando el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner decidió frenar las exportaciones de carne vacuna, hubo un impacto muy negativo en toda la cadena de ganados y carnes y los mercados internacionales que perdió la Argentina fueron abastecidos por países vecinos como Uruguay, Paraguay y Brasil. Ahora la historia, lamentablemente para nuestro país que está necesitado del ingreso de los dólares de ls exportaciones, se puede repetir.

La medida adoptada por Alberto Fernández el lunes por la noche de cerrar las exportaciones de carne vacuna por 30 días, no solamente provocó a nivel local un amplio rechazo de la medida y reclamo para que la misma quede sin efecto a la brevedad, también recibió las criticas y respaldo a los productores argentinos de parte los integrantes del Foro Mercosur de la Carne y de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur.

Esta semana Infobae publicó un informe sobre el impacto de la decisión de Alberto Fernández en los países competidores de la Argentina en la exportación de carne vacuna, como es el caso de Uruguay, y ahora el diario El Nacional de Paraguay, reflejó que la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) señaló que “esta situación podría beneficiar al Paraguay ya que Argentina es un gran competidor del país en el sector de la carne”.

Al respecto, Daniel Burt, Gerente de la mencionada Cámara, comentó al medio paraguayo: “Lo que está ocurriendo en Argentina es una noticia que nos parece alarmante ya que es un intervencionismo extremo que no se ve normalmente en los mercados del mundo. Sin embargo, sabemos que Argentina es un proveedor de carne muy importante y es un competidor de Paraguay, especialmente en los mercados de Chile e Israel. Con estas restricciones, probablemente tendrán que buscar alternativas dentro de los cuales Paraguay podría ser una opción. Desde ese punto de vista podría favorecer al Paraguay la situación que se dio en la Argentina”.

Además, Burt aclaró que “no se puede hablar de algún impacto positivo para Paraguay a corto plazo”, aunque agregó: “Hay que ver si esta guerra que está teniendo el Gobierno argentino en contra del campo seguirá en lo que resta del año, ahí si podría tener un efecto positivo para la carne paraguaya, en el sentido de que podemos ocupar los espacios en el que ellos están”.

A su vez el referente de la Cámara se mostró en contra de las restricciones que aplicó la administración de Alberto Fernández a la comercialización de carne al mundo, ya que sostiene que las mismas no beneficiarán al mercado de la carne que funciona de acuerdo a la oferta y demanda. “Defendemos el libre mercado, porque este modelo económico hizo que Paraguay pueda convertirse en una potencia de exportación de carne”, señaló al medio de su país.

El caso de Uruguay

Esta semana en la industria de la producción agropecuaria de Uruguay el único tema de debate es la decisión que adoptó el Gobierno argentino de cerrar por 30 días la exportación de carne vacuna.

“Festeja Uruguay: un cierre por 30 días dejaría lugar solamente para realizar embarques aéreos de Cuota 481, la cuota de carne enfriada a Europa más cara que tiene Argentina. En Junio se abría la ventana trimestral de esta cuota, que no tiene aranceles”, escribió en Twitter Darío Colombatto, nutricionista, consultor ganadero y profesor titular de Bovinos de carne en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

“Es un momento muy triste para la ganadería de Argentina, porque junto a Uruguay el mundo nos distingue por el fútbol y también por la carne. Yo que creo que indirectamente Brasil y Uruguay se verán beneficiados por la medida que adoptó el Gobierno de Argentina, por suba de precios”, reflexionó Álvaro Díaz Nadal, referente de la Asociación de Angus de Uruguay, quien se solidarizó con sus colegas de nuestro país.

El uruguayo Gerardo García Pintos en la Bolsa de Rosario (@Gerargp1)

Por su parte, Gerardo García Pintos, ex presidente de la Asociación Rural de Uruguay, ex presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales y productor agrícola-ganadero, dijo a este medio: “Es una mancha para la región que es proveedora de alimentos. No está bueno para la región en términos de imagen internacional de la región, que se suma a otras cosas negativas que ya tenemos”.

En ambas orillas del Río de la Plata el tema que más se analiza es lo relacionado a la Cuota 481, que es un cupo de 48.200 mil toneladas de carne de feedlot de calidad superior, fresca, refrigerada o congelada repartidas trimestralmente en sub-cuotas de 12.050 toneladas de peso producto, entre todos los países habilitados por la Comisión Europea. Argentina y Uruguay son actores principales en ese mercado y al retirarse uno de los grandes actores, beneficia al resto.

“Los australianos y los brasileños, salen beneficiados. Con la desgracia argentina nos vamos a beneficiar en el corto plazo”, resumió García Pintos.

SEGUIR LEYENDO: