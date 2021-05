Mesa de Enlace: “No se nos escucha y se nos usa como cortina de humo para tapar otros problemas ”

Los dirigentes de la Mesa de Enlace

Los dirigentes del campo que conforman la Mesa de Enlace aseguraron en conferencia de prensa que “hemos tratado de dialogar pero no se nos escucha y se nos usa como cortina de humo para tapar otros problemas”. Las palabras son de Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina y fueron acompañadas por distintas expresiones de incomodidad de la dirigencia agropecuaria luego del anuncio del cierre de exportaciones para la carne.

Esta mañana, luego de más de una hora de reunión virtual, los representantes de los productores agropecuarios decidieron organizar un cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna, desde las 0 hs. del jueves 20 de mayo hasta las 24hs del viernes 28 de mayo, en rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días que anunció anoche el Gobierno de Alberto Fernández.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, aseguró que para el sector agropecuario es muy difícil llevar adelante una medida de fuerza, en un contexto tan complicado del país en medio de la pandemia de coronavirus. “Hay que expresar de alguna manera el malestar que hay en el interior productivo por la medida que adoptó el gobierno, que va en el sentido contrario a lo que necesitamos que es incentivar la producción para abastecer el mercado interno y externo”.

Por su parte, el titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni, precisó que “nunca he visto una decisión tan unánime de todos los sectores de la producción a repudiar una medida del Gobierno y salir juntos a la Mesa de Enlace a defender el patrimonio nacional. No vamos a permitir que se pierdan puestos de trabajo, mercados internacionales y que la Argentina vaya camino al abismo”.

En otro pasaje de la conferencia de prensa, la máxima autoridad de Coninagro, Carlos Iannizzotto, precisó: “El sector productivo rural ha tomado la responsabilidad de producir alimentos saludables y sustentables durante la pandemia para abastecer la mesa de las familias argentinas en cantidad, aumentando la oferta de bienes y a precios accesibles”.

Repercusiones

Una medida que provocó el rechazo de toda la cadena de ganados y carnes. En ese sentido, la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica Argentina (FEVA) y la Federación de Argentina (FECOVET) manifestaron su preocupación por la medida y advirtieron que la misma “afecta a profesionales transportistas, semilleros de forrajes balanceados, trabajadores de la industria frigorífica. El consumidor debe saber que el sector ganadero no es formador de precios y que medidas como estas, aunque sean transitorias, desalientan las inversiones y el trabajo”.

Además, Miguel Schiariti, Presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes, dijo en declaraciones radiales: “El campo argentino ha sido enemigo de este gobierno desde que asumió, y creo que nos ubican en ese lugar por impotencia, porque no pueden resolver un problema y buscan un responsable. Dicen que somos insensibles, que no nos preocupa el hambre de los pobres, y en realidad el campo está cansado de esta situación, de ser el responsable de no contener la inflación, y en realidad lo tiene que hacer el gobierno, pero emite un 110% de base monetaria. Nos ponen en un lugar muy feo, sobre todo con la historia reciente: la última vez que cerraron importaciones el sector se achicó muchísimo, se perdieron 19 mil puestos de trabajo directos”.

Por su parte, los integrantes de la Filial de Federación Agraria de Pergamino, una entidad que ha mostrado cercanía en los últimos tiempos con el Gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, manifestó en un comunicado su rechazo al cierre de exportaciones de carne vacuna. “Esperamos esta medida sea levantada para, de una vez por todas, darle forma a un ´Plan Integral Ganadero´, donde el productor sea protagonista y el agregado de valor sea el norte. En esta oportunidad debemos decirlo con todas las letras: Basta de ignorarnos”.

Y agregaron: “Durante todos estos meses de gobierno, nos hicieron creer que formamos parte de un dialogo, sin embargo los que apostamos por ese camino, hoy sentimos que mientras nos entretienen trabajando por prometedores proyectos, las decisiones sobre los grandes temas son tomadas marginando incluso a nuestro Ministerio de agricultura, el representante máximo de nuestro sector”.

Noticia en desarrollo