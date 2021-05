“La situación es desesperante”: los dueños locales y los trabajadores reclamaron por la reapertura de los shoppings

La CASC, locatarios y empleados de las marcas se manifiestan para exigirle al Gobierno que reabran la actividad comercial en esos centros (Franco Fafasuli)

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), junto con sus locatarios y empleados de las marcas, con el apoyo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), realizó esta tarde una movilización frente al shopping Abasto en reclamo por la reapertura de los comercios y, en ese contexto, advirtió que “están en juego decenas de miles de empleos” .

“Decidimos llevar nuestro reclamo a las calles, para eso convocamos a una concentración de vehículos a las puertas del Abasto”, indicó la Cámara en un comunicado.

El patio de comidas de Abasto Shopping sin gente (Franco Fafasuli)

“Es una manifestación para decir acá estamos, queremos trabajar conviviendo con este virus que vino para quedarse y ya lleva más de un año. Los locales se cerraron en marzo y se volvieron a abrir en noviembre. Estamos en una situación desesperante y angustiante”, aseguró a Infobae Pedro Bartolot, dueño de Estancias Chiripa y uno de los manifestantes.

“Y no son solo los empresarios, ni los empleados de los shoppings los que reclamamos. Son las costureras, los fabricantes de tela, y toda la gente que está atrás de lo que se vende en un shopping. Veamos la forma de volver a trabajar. En los shopping no es el lugar donde la gente se contagia. Hace dos días estuve que pagar cuotas de un crédito del año pasado para pagar sueldos. Cuotas de hace un año. Se me debita y tengo los negocios cerrados. El año pasado estaban los ATP”, dijo.

“Es tremenda la situación. Los puestos de trabajo peligran muchísimo y tenemos la prohibición de despidos y la doble indemnización que es impagable. Es algo que ni queremos hablar de la posibilidad de despedir porque es una situación que nos angustia. Queremos encontrar la solución. El contagio está en la vida privada de la gente y en la reuniones”, cuestionó.

En tanto, la CASC señaló que este sector comercial “ha estado cerrado durante siete meses en el año pasado y que actualmente, luego de un breve periodo, nuevamente es impedido de ejercer sus actividades comerciales, pese al cumplimiento estricto de los protocolos presentados y aprobados por las autoridades sanitarias”.

Están en juego decenas de miles de empleos que dependen directa o indirectamente del funcionamiento de nuestros centros comerciales; vemos que miles de locales tienen sus puertas abiertas; seguimos sin entender por qué los de nuestros centros comerciales permanecen nuevamente inactivos

“En línea con el reclamo de nuestros locatarios, hemos resuelto acompañar la medida sugerida por los mismos. El propósito de esta movilización es hacer oír nuestra voz y la de los comerciantes y empleados que componen nuestros shoppings, tanto de CABA como del GBA, en defensa de las empresas y de los puestos de trabajo que generan”, agregó.

Los shoppings y centros comerciales permanecen cerrados por disposición del Gobierno nacional en el marco de la pandemia, aunque los locales con entrada y salida a la calle pueden seguir funcionando. Foto: Franco Fafasuli

La entidad afirmó que “están en juego decenas de miles de empleos que dependen directa o indirectamente del funcionamiento de nuestros centros comerciales; vemos que miles de locales tienen sus puertas abiertas; seguimos sin entender por qué los de nuestros centros comerciales permanecen nuevamente inactivos”.

La cámara recordó también que presentaron un amparo judicial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Número 6 en el que solicitaron la apertura de los grandes centros comerciales.

Luces apagadas (Franco Fafasuli)

Cabe recordar que los shoppings y centros comerciales permanecen cerrados por disposición del Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus, aunque los locales con entrada y salida a la calle pueden seguir funcionando.

