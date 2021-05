“Exactly”: quién es el emprendedor argentino al que Elon Musk le respondió en Twitter y luego envió su mensaje a todos los empleados de SpaceX

Gabriel Gruber

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y dueño de Tesla y Space X suele publicar mensajes en Twitter que tienen gran repercusión y el de este jueves no fue la excepción. Por lo menos para el emprendedor argentino Gabriel Gruber, quien publicó en la red social del pajarito las “7 recomendaciones de productividad” del magnate estadounidense y tuvo su recompensa.

“Exactly” (exactamente) fue la breve pero contundente respuesta de Musk en Twitter al hilo de Gruber en el que destacó las recomendaciones del CEO de Tesla. La cadena de mensajes fue vista por más de 3 millones de usuarios y tuvo un total de 78.000 interacciones, en ellas, 16.000 likes.

Luego en el hilo de la conversación, Jia Yang, un ingeniero de propulsión de SpaceX –la empresa espacial de Musk– confirmó que el empresario le había enviado la cadena de tuits de Gruber a todos sus empleados de SpaceX.

“Hoy estaba ayudando a un emprendedor y me hablaba de que sus inversores le decían que sus presentaciones no se entendían nada porque hablaba con muchas siglas. Y me acorde de que Musk le había mandado una lista de consejos a sus empleados de Tesla en medio de un crisis de productividad en una planta nueva, hace unos años. Esos días se fue a vivir a la fábrica con una bolsa de dormir. Una de esas claves de la lista era no usar muchos acrónimos. Me tomé muy en serio esos consejos y los apliqué. Hace tres años los puse en Linkedin y nadie me dio bola”, le dijo Gruber entre risas a Infobae.

“Ahora Elon también está muy cera de la fábrica de SpaceX en Texas y justo se debe haber enganchado con eso, imagino. Y se los mandó, según dijo uno de los empleados. Por ahí le hice acordar de ese viejo mail con mu tuit. Fue una locura, estaba llevando a mi hija al jardín y me explotó el Twitter”, resumió

Gruber es fundador y CEO de Properati, una startup inmobiliaria con presencia en Argentina y en la región que le vendió años atrás a OLX. Es licenciado en Economía de la UBA, trabajó en el Banco Central de Argentina (BCRA) y en Tilton Capital.

Asimismo, estuvo al frente de exitosos proyectos on-line, como Sumavisos, uno de los buscadores de clasificados más grande de Internet con presencia en 30 países y más de 12 millones de usuarios únicos por mes.

1 - Las reuniones excesivas son la plaga de las grandes empresas y casi siempre empeoran con el tiempo. Eliminen todas las reuniones grandes, a menos que estén seguro de que están aportando valor a todos, en cuyo caso háganlas muy breves”.

2 - Desháganse también de las reuniones frecuentes, a menos que se trate de un asunto extremadamente urgente. La frecuencia de las reuniones debería disminuir rápidamente una vez que se resuelva el asunto urgente.

3 - Salgan de una reunión o dejen una llamada tan pronto como sea obvio que no se está agregando valor. No es de mala educación irse, es de mala educación hacer que alguien se quede y pierda el tiempo.

4 - No utilice siglas o palabras sin sentido para objetos, software o procesos en Tesla. En general, cualquier cosa que requiera una explicación inhibe la comunicación. No queremos que la gente tenga que memorizar un glosario solo para trabajar en Tesla.

5 - La comunicación debe viajar por el camino más corto necesario para realizar el trabajo, no a través de la “cadena de mando”. Cualquier gerente que intente hacer cumplir la comunicación de la cadena de mando pronto se encontrará trabajando en otra parte.

6 - Una fuente importante de problemas es la mala comunicación entre departamentos. La forma de solucionar esto es permitir el libre flujo de información entre todos los niveles. Si, para hacer algo entre departamentos, un colaborador individual tiene que hablar con su gerente, quien habla con un director que habla con un vicepresidente, que habla con otro vicepresidente, que habla con un director, que habla con un gerente, que habla con alguien que hace el trabajo real, entonces sucederán cosas súper tontas. Debe estar bien que las personas hablen directamente y para que suceda lo correcto.

7 - En general, elijan siempre el sentido común como guía. Si seguir una “regla de la empresa” es obviamente ridículo en una situación particular, de modo que sería una gran caricatura de Dilbert, entonces la regla debería cambiar.

