Al infinito y más allá: el valor del Dogecoin ya supera al de una decena de grandes empresas multinacionales

El valor del dogecoin no para de crecer

El Dogecoin, una criptomoneda inspirada en los memes que comenzó como una broma en 2013, ahora vale 80.000 millones de dólares después de un repunte en lo que va de año de más del 13.000%, según los precios de ayer por la tarde.

El repunte de Dogecoin fue provocado inicialmente por una serie de tweets de Elon Musk a principios de este año, así como de Snoop Dogg, Gene Simmons y Guy Fieri.

El aumento general de la demanda de criptomonedas entre los inversores tras la subida del bitcoin a más de 60.000 dólares y la cotización directa de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase probablemente también ayudaron a apoyar el continuo repunte del dogecoin, según Business Insider.

Actualmente, los traders están pujando por Dogecoin aún más alto, potencialmente en previsión de la esperada presentación de Musk en el show televisivo Saturday Night Live este sábado 8. Inclusive, algunos congresistas se han sumado a la moda del dogecoin, con el miembro de la Cámara de Representantes Mark Green revelando que compró la criptodivisa a principios del mes pasado.

A diferencia del Bitcoin, el Dogecoin no tiene un límite fijo en el suministro total de monedas. Bitcoin tiene un suministro fijo de unos 21 millones de monedas, de las cuales no todas han sido minadas todavía. Dogecoin, en cambio, tiene más de 129.000 millones de monedas en circulación, con 5.000 millones de monedas nuevas cada año. De todos modos, grandes empresas financieras y de la economía real ya comenzaron a aceptar Bitcoins como medio de transacción y comenzaron a comprarlo para integrarlo a sus activos.

La suba del dogecoin, en perspectiva

Aún el fundador de Dogecoin, Billy Markus, no puede entender el aumento de la moneda que comenzó como una broma. Markus dijo a The Wall Street Journal en febrero: “La idea de que Dogecoin valga 8 céntimos es lo mismo que si GameStop valiera 325 dólares, no tiene sentido”.

Markus vendió todos susgecoins en 2015 y utilizó las ganancias para comprar un Honda Civic, ya que ni siquiera él podía anticipar la enorme influencia que tendría un perro shiba en las decisiones de inversión de la gente.

Pero la oferta ilimitada de Dogecoin y el desconcierto de su fundador no han impedido que los inversores se agolpen en el meme token, por lo que ahora es más valioso que estas 10 empresas conocidas:

1-NIO, que ayer tenía un valor de mercado de USD 60.800 millones.

2-Colgate-Palmolive, con USD 68 mil millones.

3-Laboratorios Moderna, con USD 68,2 mil millones.

4-Activision Blizzard, con USD 69.400 millones

5-Norkfork Southern, con USD 72.400 millones

6-Dell Technologies, con USD 75 mil millones

El dogecoin superó a NIO

7-Sherwin Williams con USD 75.800 millones

8-Duke Energy con USD 76.600 millones

9-CSK corp, con USD 77.300 millones

10-General Motors, con USD 78.800 millones.

Además, su valor supera la capitalización de mercado de Ford Motor Co. y Kraft Heinz Co. y casi iguala a Twitter Inc, la plataforma donde Elon Musk y Mark Cuban ha promovido la moneda meme de Shiba Inu.

Si bien nadie cree que estos valores de primera línea sean comparables a Dogecoin, un activo marginal sin, por ahora, ningún propósito real más allá de ser una broma en las redes sociales, la similitud de sus valores de mercado refleja el auge de las criptodivisas que ha tomado en forma desprevenida a Wall Street. En este sentido, la compra de Doge por parte de un plomero demuestra el poder de los inversores minoristas en la criptografía, según Bloomberg.

SEGUIR LEYENDO: