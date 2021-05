Domingo Cavallo: “Lo mejor que podría hacer el Gobierno es eliminar los controles y descongelar las tarifas”

Cavallo advirtió por la inflación y criticó la mala gestión del Gobierno (Martín Rosenzveig)

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo afirmó que el Gobierno solo podrá bajar la tasa de inflación si mantiene la disciplina fiscal y monetaria del primer trimestre del año.

En diálogo con Infobae desde Estados Unidos, el ex presidente del Banco Central, ex canciller y ex titular del Palacio de Hacienda afirmó que, más allá de los problemas de oferta global que existen para conseguir vacunas, “la gestión del Gobierno es muy mala” en esta materia. Por otra parte, sugirió que con los recursos originados en el aumento del precio de las exportaciones el Gobierno pague la deuda con el Club de París y permita así que el sector privado vuelva a endeudarse para que la economía pueda volver a crecer.

Cavallo se dio un gran gusto días atrás por haber brindado una clase a distancia para los alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, por primera vez. “No había tenido oportunidad de volver a enseñar en mi alma mater , la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ingresé como estudiante en marzo de 1963, me recibí de Contador Público en 1967, fui representante de los estudiantes en el Consejo Directivo de la Facultad en 1965 hasta la intervención de las universidades y la eliminación del cogobierno estudiantil en julio de 1966. Me recibí de Licenciado en Ciencias Económicas en 1968 y de Doctor en Ciencias Económicas en 1970. Fui sucesivamente ayudante alumno, ayudante de cátedra, profesor adjunto y profesor titular hasta 1982 con la sola interrupción durante los tres años de mis estudios de doctorado en economía en Harvard, entre 1974 y 1977. Tengo hermosos recuerdos de todo este período de mi vida”, recordó, contento por ese diálogo con los estudiantes.

A continuación, la conversación que mantuvo con Infobae:

- ¿Qué opina sobre la tasa de inflación actual?

- La tasa mensual de inflación está determinada por el aumento del gasto nominal, que a su vez depende de la expansión fiscal y monetaria. Los congelamientos tarifarios y los controles de precios no ayudan a bajar la tasa de inflación. El gasto relativamente contenido por los controles de precios siempre se compensa con el aumento del gasto en los rubros de precios libres. A menor aumento de los precios controlados corresponderán aumentos mayores de los precios libres y la brecha entre ambos se ampliará cada vez más. Cuando la distorsión de precios se torna insostenible puede haber un ajuste violento, especialmente si entre los precios controlados está el tipo de cambio y la brecha con el libre había aumentado mucho antes del momento del ajuste.

- ¿Y qué acciones debería tomar el Gobierno frente a este problema?

- Lo mejor que podría el Gobierno hacer es eliminar los controles y descongelar las tarifas, manteniendo la disciplina fiscal y monetaria del primer trimestre. Aunque en este período reciente hubo disciplina en este sentido, la disciplina fiscal y monetaria del primer trimestre fue precedida por mucha indisciplina en los trimestres previos. Y como la política monetaria siempre presenta un rezago, esta tasa actual de inflación responde a lo que se hizo el año pasado .

Cavallo pidió mantener la disciplina fiscal y monetaria del primer trimestre para que baje la inflación (EFE)

- ¿Si descongela precios no habrá más inflación?

- Cuando la gente tiene que gastar más en servicios o bienes cuyos precios estaban controlados, le quedan menos ingresos para gastar en todos los otros bienes y servicios que tenían y siguen teniendo precios libres. Por lo tanto, el mayor aumento de los precios controlados se compensará con un aumento menor de los precios libres. Y la tasa de inflación estará predeterminada por la política monetaria y fiscal; así que si estas variables se mantienen controladas como en el primer trimestre, debería bajar la inflación.

- ¿La falta de vacunas se debe a un problema de oferta global como argumenta el Gobierno o también hubo decisiones desacertadas a nivel local?

- Es cierto que los problemas de abastecimiento de las vacunas se observan en varios países del mundo, pero la gestión por las vacunas por parte del Gobierno ha sido muy mala. Basta compararla con países vecinos que están disponiendo de un mayor número de vacunas y por lo tanto pueden avanzar mucho más rápido con la vacunación. Este Gobierno lamentablemente no se caracteriza por tener una buena gestión.

- ¿Cómo debería aprovechar el Gobierno el beneficio de la suba del precio de las materias primas?

- La mejora en los precios internacionales de las materias primas que exporta la Argentina es una oportunidad para el crecimiento del país. Debería servir en la negociación con el FMI, pero es absurdo que no se le pague al Club de París, así como también no permitirles a las empresas que tienen deudas con el exterior que puedan pagarlas. Deberían pagar la deuda con el Club de París y permitir que las provincias que todavía no reestructuraron sus deudas lo puedan hacer” Pero, en lugar de aprovechar el contexto, se pelean con todos, adentro y afuera del país .

- En este sentido, ¿qué opina sobre el pedido del Gobierno para que los países del G7 redistribuyan más recursos del FMI entre los emergentes como la Argentina?

- El ingreso de los DEGs adicionales del FMI es una buena noticia y puede ser que en el futuro los países centrales acepten su reubicación, pero no es un tema tan relevante. Insisto: el Gobierno tiene que aprovechar los buenos precios para normalizar los pagos al exterior, sobre todo para que el sector privado recupere el acceso al crédito.

