Cuatro claves por las que Bitcoin saltó a un nuevo récord: ¿conviene comprar ahora?

Si Coinbase se valora en USD 100.000 millones como se esperaba, valdría más que la Bolsa de Nueva York y el Mercado de Valores Nasdaq combinados. Foto: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg

Aunque las dudas sobre su valor intrínseco y los fundamentos detrás de su escalada no hayan desaparecido, el mercado de criptomonedas vive en un prácticamente constante estado de euforia. Bitcoin alcanzó hoy un nuevo récord histórico y quedó a un paso de perforar los USD 65.000 por primera vez en su historia. Pero más allá de las críticas y el escepticismo, ¿qué factores son los que ven los creyentes que hace que su cotización no se detenga y gane más de 800% en un año?

El último eslabón en la cadena de motivos que dispararon el valor de las criptomonedas con Bitcoin a la cabeza tiene que ver con la salida a bolsa de Coinbase, uno de los exchanges -plataformas de intercambio de activos cripto- más importantes del mundo, el más grande de Estados Unidos.

La valuación por acción de la esperada oferta inicial, prevista originalmente en torno a los USD 250 por papel, se elevó hoy a cerca de USD 350 y explica la efervescencia de hoy, Pero, según especialistas, las fuerzas que impulsan a Bitcoin -algunas firmes, otras probablemente de dudosa sostenibilidad- vienen de más lejos y prometen durar un buen tiempo más

Un hito histórico

El 14 de abril es visto como un hito histórico para el ecosistema cripto. La ya mencionada Coinbase empezó a cotizar hoy en el Nasdaq, el mercado tecnológico de Wall Street en el que están listadas acciones como las de Apple, Microsoft o Tesla.

“Es determinante porque estamos hablando de una de las plataformas más grandes de criptomonedas del mundo. Es un hito por ser la primera en Wall Street. Y además es una señal muy importante, porque si muchos especulaban que se podía regular duramente a las cripto, que una empresa esté en Nasdaq habla de una asimilación del sector”, comentó Emiliano Limia, vocero de Buenbit.

La llegada de la primera empresa del mundo del cripto al mercado establecido es el tema del día en Wall Street. EFE/ Justin Lane/Archivo

Si Coinbase se valora en USD 100.000 millones como se esperaba, valdría más que la Bolsa de Nueva York y el Mercado de Valores Nasdaq combinados.

“Claramente todo lo que es la expectativa del IPO (oferta pública inicial, según sus siglas en ingleés) de Coinbase es lo que está empujando en gran medida la subida del precio del Bitcoin de hoy. Todos los días salen empresas al mercado esta es la primera vez que sale una empresa cripto y en ese sentido es un cambio de época”, dijo Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de Belo.

“Un cambio de época primero porque le da la posibilidad a muchos inversores a invertir indirectamente en cripto, o sea comprar acciones de una empresa del sector. Y segundo porque no sé si va a subir el nivel, pero es como decir esto dejó de ser un experimento. Acá no estamos haciendo pavadas, estamos empezando a crecer y hacer que las cosas sucedan de otra manera”, agregó el empresario argentino.

Adopción por parte de grandes jugadores

Pero aún antes de la euforia disparada por la llegada a la mayoría de edad Coinbase, Bitcoin ya era la inversión de moda, con todo lo positivo y negativo que trae aparejado. Una de las claves que empujó escalón tras escalón al precio de la criptomoneda fue la adopción gradual que grandes empresas y fondos de inversión hicieron del token durante el año pasado.

“Empezó a tener demanda de jugadores institucionales. Square, Tesla, Microstrategy primero inviertieron parte de su cartera y cada anuncio causó un salto. Ahora grandes fondos tradicionales como Blackrock, JP Morgan y Goldman Sachs, que anunciaron que van a permitir a sus clientes invertir en carteras que incluyen Bitcoin. Eso aumentó la base inversora y explica parte del avance”, comentó Limia.

La adopción también llegó a los grandes jugadores del mundo de los pagos. Visa, Mastercard, Paypal, Apple Pay empiezan a dejar pagar con cripto, todo eso contribuye a impulsar al precio hacia arriba.

Estimulo global

Pero más allá de la fe en la revolución que supone para las finanzas internacionales la posibilidad de que se genere una red global totalmente descentralizada, libre del control de gobiernos y empresas que funcionen como sostén, el 2020 no fue un año cualquiera y Bitcoin no es una isla.

En medio de la pandemia de coronavirus los bancos centrales de los países más desarrollados emitieron volúmenes nunca antes vistos de dinero que -ya sea por la caída del valor del dólar y otras monedas de referencia o por el flujo a inversiones de esa enorme liquidez- hicieron crecer las valuaciones de los activos financieros en general. No sólo Bitcoin está en récords históricos, también por caso el índice S&P 500 rompió este mismo mes la barrera de los 4.000 puntos por primera vez en su historia.

Euforia

Para algunos especialistas, la promesa que trae consigo el mundo cripto es real, pero eso no quita que parte de la suba se explique simplemente la euforia más allá de los fundamentos que abrazan muchos inversores.

“Es claro que hay gran industria que está naciendo, con un apoyo en lo que va a ser una nueva tecnología de transacción y reserva de valor a nivel global. Pero también estoy convencido de que va a haber ganadores y perdedores, como pasó con las puntocom. Internet prometía ser una revolución y cumplió, eso no quiere decir que todas las empresas que prometían en sus inicios fueron un éxito. Es algo normal, tiene que ver con el desarrollo en el capitalismo. Hay muchos desarrollos, muchos muy interesantes, hay que ver cuáles de esos terminan siendo valorados en el largo plazo”, dijo Manuel Calderón, profesor de Criptomonedas en la Universidad Torcuato Di Tella.

La reciente adopción de la criptomoneda por parte de grandes jugadores explicó varios de los saltos de precio. Por ejemplo, la firma Tesla de Elon Musk sumó Bitcoin a sus inversiones y luego permitió pagar los autos que produce con él. EFE/Wu Hong/Archivo

“No te voy a decir que no hay una euforia descontrolada. Dogecoin, por ejemplo, no tiene un proyecto atrás y crece que es una locura. ¿Qué de todo esto va a sobrevivir dentro de 10 años? Nadie lo sabe. Hay proyectos que parecen prometedores y otros que si, los revisás un poco, no podés creer sus valuaciones”, dijo Calderón.

¿Todavía es momento de invertir?

A la hora de analizar si el Bitcoin es todavía una oportunidad de compra, aún en torno a los USD 65.000 por unidad, los especialistas no pueden dar predicciones. Es un activo muy volátil y tratar de predecir un precio es poco menos que temerario. Pero si existe la creencia respecto a que esto, todavía, no se terminó.

“La pregunta respecto a si ya es demasiado tarde para subirse a Bitcoin se la vienen haciendo hace una década. ¿Es tarde? En mi opinión no, pero es un activo muy volátil, uno puede ver que la tendencia es alcista aunque no va a estar exento de subas y bajas”, comentó Limia.

“Desde mi punto de vista USD 100.000 por Bitcoin no es una locura, porque yo empecé con esto cuando valía USD 11 y si me preguntabas si USD 65.000 eran una locura probablemente dijera que si, que lo era. Ahora, si realmente vas a reescribir la historia de las finanzas, USD 100.000 es hasta un regalo. Pero lo importante acá no es el precio del Bitcoin, el precio es anecdótico, lo importante es el valor que se puede generar en la industria”, agregó por su parte Beaudroit.

Para Calderón, por otro lado, se terminó la era en que Bitcoin creaba millonarios de la noche a la mañana. Esa expectativa ya no está sobre la mesa. Pero eso no quiere decir que como alternativa de inversión tanto la criptomoneda más famosa como otros proyectos en danza no valgan la pena.

“La pregunta de si vale la pena invertir, bueno, depende para qué. No te vas a hacer millonario ya como el que compró en 2012 o 2010 a centavos. Pero si podés aspirar a tasas de retorno anual muy buenas. A cuánto va a llegar el precio no lo sé, pero si creo que tiene mucho recorrido alcista. Eso si, hay que manejar mucho el riesgo, porque no es un activo tradicional”, dijo el docente.

“La pregunta es por qué tienen valor las cripto. Bonos, acciones tienen una promesa de flujo de ingresos futuros. Los tokens, en cambio, son una especie de burbuja porque no hay nada de eso, Esto está basado en la expectativa de que el resto compre, casi la definición de manual de una burbuja. El valor viene de una expectativa de que la gente vaya usando cada vez más esos instrumentos. Mucho más que en el modelo de bonos y acciones, depende de expectativas. El día que todos desconfiemos de eso te va a cero, no hay precio intermedio. Por eso la volatilidad que tiene. Entonces nos fuerza a cambiar toda nuestra concepción de cómo se valúa un activo”, concluyó Calderón.

SEGUIR LEYENDO: