Elon Musk contra Bill Gates en un nuevo round, esta vez en torno de las vacunas contra el coronavirus

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk

En un nuevo round de la pelea entre “dos pesos pesados”, Elon Musk atacó a Bill Gates en torno de la vacunación contra el coronavirus, en un tweet que luego optó por borrar.

El dueño de Tesla publicó una caricatura, creada originalmente por el artista conservador Ben Garrison, que representaba a Gates como el cerebro de un plan de respuesta al coronavirus que “incluía atemorizar a la gente, bloquear el país y luego lanzar un despliegue obligatorio de vacunas”, según Business Insider.

En la versión de Musk, quien superó a Gates en noviembre pasado como el segundo hombre más rico del mundo detrás de Jeff Bezos, la última etapa del plan es un “relanzamiento de Zune”, en referencia al antiguo reproductor de MP3 de Microsoft.

Musk subtituló esa imagen: “Pronto sentirás unas extrañas ganas de Zune...”, pero borró el mensaje unas dos horas después. Cabe recordar que Gates ha sido atacado por varios defensores de estrafalarias teorías conspirativas sobre el coronavirus desde el año pasado, incluida una que afirmaba, sin prueba alguna, que pretendía utilizar las vacunas COVID-19 para implantar microchips en las personas.

El año pasado, en una entrevista en el programa “Squawk Box” de la CNBC, Gates dijo que “el posicionamiento de Elon es mantener un alto nivel de comentarios escandalosos”.

“No está muy involucrado en las vacunas. Hace un gran coche eléctrico. Y sus cohetes funcionan bien. Así que se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda demasiado las áreas en las que no está involucrado”.

Musk ha restado importancia a la gravedad del virus y ha criticado duramente las órdenes de cuarentena; también, promovió el fármaco contra la malaria hidroxicloroquina como tratamiento para el virus, sostuvo falsamente que los niños son inmunes a él y ha cuestionado los datos de muertes por coronavirus.

Musk, que manifestó varias veces su oposición a las vacunas, arremetió contra Gates en un tweet que luego optó por borrar por estar asociado a teorías conspirativas sobre la pandemia

Pero este es el sólo último round de varios entre ambos. Tiempo atrás, en una entrevista con Bloomberg, Gates brindó su opinión sobre las criptomonedas al cuestionar la cantidad de energía que utiliza el bitcoin, lo que hace que no sea muy amigable con el medio ambiente. También advirtió a los inversores que no inviertan dinero en bitcoin como ha hecho Tesla. “Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su Bitcoin suba o baje al azar”, dijo Gates en aquella ocasión.

“Creo que la gente se deja llevar por estas manías, que puede no tener tanto dinero de sobra, así que no soy alcista con Bitcoin, y mi pensamiento general sería que, si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”, advirtió.

Durante una aparición en el podcast “Sway” de Kara Swisher en febrero, también señaló que no está interesado en invertir su dinero en proyectos del espacio exterior como Musk y Bezos.

“No, no soy una persona de Marte. Conozco a mucha gente de Marte”, dijo Gates. “No creo que los cohetes sean la solución. Pero tal vez me estoy perdiendo algo ahí”, indicó. Al respecto, aclaró que prefería gastar su dinero en vacunas aquí en la Tierra que en viajes espaciales.

La controversia en torno del coronavirus enfrentó a algunos de los integrantes del club de hombres más ricos del mundo, como Bill Gates (Microsoft), Elon Musk (Tesla y SpaceX), Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon) y Jack Dorsey (Twitter)

Sin embargo, le hizo un curioso cumplido a Musk, al calificar lo que ha logrado con Tesla como “una de las mayores contribuciones al cambio climático que nadie haya hecho jamás”. “Subestimar a Elon no es una buena idea”, aclaró.

Sin embargo, en agosto pasado, Gates escribió en su blog sobre los vehículos eléctricos en la que se cuestionaba si era práctico fabricar vehículos como los de 18 ruedas totalmente eléctricos, aunque sin mencionar a Tesla, ya que la empresa produce un semirremolque.

Unas semanas después, un usuario de Twitter le preguntó a Musk su opinión sobre los comentarios de Gates, a lo que Musk respondió: “No tiene ni idea”.

