“Cuidate vos y tu familia”: el Secretario de Agricultura denunció amenazas

Jorge Solmi, Secretario de Agricultura de la Nación.

Ayer a través de las redes sociales, el Secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi, informó que recibió amenazas a través de audios de Whatsapp y dos mensajes escritos: uno en un buzón de su oficia en la ciudad bonaerense de Pergamino y el otro en el parabrisas del vehículo de su Secretario. El funcionario ya realizó la denuncia en la Justicia Ordinaria y hoy se presentará ante una fiscalía Federal en San Nicolás.

Solmi es un dirigente histórico de la Federación Agraria Argentina, que luego saltó a la política para participar del Frente Renovador de Sergio Massa, desde donde ocupó una banca como diputado provincial en la legislatura bonaerense, y en febrero pasado asumió como Secretario de Agricultura en reemplazo de Julián Echazarreta.

Jorge Solmi

En su cuenta personal de Twitter, el funcionario nacional publicó el siguiente mensaje: “Ayer me pasaron unos audios muy violentos y hoy recibí estas dos amenazas. Lamento tanto que en un domingo de Pascua, con las pérdidas que venimos sufriendo y la necesidad de reconstruir nuestro país haya quienes piensen que la salida es la violencia y no el diálogo”.

Según consta en dicho mensaje, los mensajes que recibió el Secretario de Agricultura fueron los siguientes: “Solmi!! Cuidate vos tu Flia y Secretario. Ojo con andar en la calle solo!! Cuidadooo!!!!” En tanto, en otro mensaje que mostró el funcionario le pusieron: “Solmi Cuidate!!! Vos Tu Flia y Secretario!.

Si bien será la Justicia la que tratará de terminar el origen de las amenazas, esta mañana en declaraciones a un canal C5N, el Secretario de Agricultura, dijo que hay algunos productores agropecuarios que “están enrolados en la oposición”. Y en ese sentido, en su ciudad natal y de residencia, Pergamino, los productores han expresado su malestar por los cambios que tuvo la carrera de Jorge Solmi.

Solidaridad y repudio

Una vez que se conoció el hecho, fue inmediata la solidaridad de funcionarios, dirigentes agropecuarios y ex integrantes de la cartera de Agricultura, con Jorge Solmi, mediante las redes sociales.

La Jefa de gabinete del ministerio de Agricultura, Diana Guillen, expresó en su cuenta de Twitter: “Fuerza Jorge. ambos sabemos que el camino de una Argentina justa y con inclusión tiene estos desatinos”. Otro de los funcionarios que se solidarizó con Jorge Solmi, fue Sergio Federovisky, actual Viceministro de Ambiente de la Nación: “Esto no es opinable. Repudio absoluto a estos canallas”, dijo.

Por otro lado, Guillermo Bernaudo, ex Secretario de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo: “Una vergüenza. Me tocó alguna. Mi solidaridad como antecesor y en lo personal. Abrazo”. Santiago del Solar, ex Jefe de Gabinete del ministerio de Agricultura, señaló: “Si hay alguien con quien disiento ( en prácticamente todo ) es con @JorgeSolmi. Pero esto es de cobardes. No se amenaza a nadie”.

Desde las entidades del campo, se pronunció el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Repudio total a este tipo de actos cobardes. Mi total solidaridad para con vos @JorgeSolmi”. Además, Alfredo Paseyro, Director Ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos, también repudió las amenazas a Jorge Solmi: “Ni aquí ni en ningún lugar la violencia es el camino. Lamento mucho lo sucedido. Un abrazo y saludos a tu familia”.

