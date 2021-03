Las consultoras privadas estimaron que la inflación de marzo rondará nuevamente el 4 por ciento

Las consultoras ya estiman para marzo una inflación en un rango de 3,5% a 4%

Luego de conocerse el dato de inflación de febrero, las consultoras privadas ya estiman que el índice de marzo podría rondar el 4%, un poco por encima que el mes anterior. Alimentos sigue siendo el rubro que más impulsa los precios, mientras se demora la actualización de tarifas que estaba prevista para este mes.

Desde la consultora EcoGo, estiman para marzo una inflación en un rango de 3,5% a 4 por ciento. “Para el año, el número de inflación va a estar en gran medida determinado por la evolución de la macro y por la capacidad del Gobierno para mantener anestesiada la brecha cambiara y para evitar mayores tensiones cambiarias. Hoy estamos con una estimación de inflación anual en la zona de 42% en un contexto de año electoral donde la intención del Gobierno es recurrir, por un lado al ancla tarifaria, con las postergaciones en los aumentos de tarifas, aun sin definiciones y con lo que sería una semiancla cambiaria”, destacó el economista Martín Vauthier.

La apuesta es un ancla tarifaria, semiancla cambiaria, seguramente controles de precios y tratar de mantener anestesiada la la nominalidad, que las paritarias se cierren en línea con el objetivo de que no pierdan contra la inflación, por lo menos en los meses previos a las elecciones

Esta tranquilidad relativa del dólar, con un valor que no está fijo pero que se mueve menos que en meses anteriores, es también una apuesta del Gobierno para tratar de contener la inflación. “Hasta enero, el tipo de cambio oficial se venía moviendo con la inflación del mes anterior. Eso generaba también que tuviera un piso cada vez más alto, por el movimiento del tipo de cambio. La inflación se empezó a acelerar a medida que fue aumentando la velocidad de circulación del dinero, con un tipo de cambio que ya se empieza a mover, ya no con la inflación del mes previo, sino a un ritmo inferior a la inflación. Empieza a actuar como semiancla, no como ancla porque no está fijo. Pero lo que se movía al 4% en enero y hoy se mueve en la zona del 2,5%”, agregó Vauthier.

“La apuesta es un ancla tarifaria, semiancla cambiaria, seguramente controles de precios y tratar de mantener anestesiada la la nominalidad, que las paritarias se cierren en línea con el objetivo de que no pierdan contra la inflación, por lo menos en los meses previos a las elecciones. ¿Cuáles son los riesgos? Una mayor presión sobre la brecha cambiaria que termine generando una filtración a precios y que fuerce a una mayor restricción de importaciones, que también se puede trasladar a precios”, agregó.

Ajustes en colegios privados, prepagas, taxis y combustibles aceleraron los precios en marzo

En la consultora ACM estimaron que la inflación de marzo se acercará al 4% de nuevo, impulsada por ajustes en colegios privados, prepagas, taxis y combustibles, que van a acelerar de nuevo los precios. Para fin de año, estiman una inflación de entre 45% y 47%, según detalló el economista Jorge Neyro.

Por su parte, Guido Lorenzo, de la consultora LCG, proyectó una inflación de 4% para marzo, ya que el rubro de alimentos y bebidas está rondando el 3,5% y 4% y el resto de la canasta tiene actualizaciones este mes. Para el año, estimó una inflación anual de alrededor de 50%. “Alimentos representa el 30% del índice, siempre va a ser preponderante. Nos preocupa alimentos y bebidas porque marca tanto la canasta de indigencia como la de pobreza y además refleja más fielmente el ritmo de actualización de precios. Para marzo hay aumentos y rubros que quizás se encuentren por encima, pero alimentos y bebidas siempre impulsa y es un buen predictor del pulso de la inflación”, señaló el economista.

Desde la consultora Analytica estimaron que la dilación del nuevo acuerdo con el FMI resta credibilidad a los compromisos asumidos por el Gobierno, fundamentalmente en materia tarifaria y cambiaria

Desde la consultora Analytica estimaron que la dilación del nuevo acuerdo con el FMI resta credibilidad a los compromisos asumidos por el Gobierno, fundamentalmente en materia tarifaria y cambiaria, en el marco de las pautas sectoriales de precios y salarios. “De esta manera, mientras se postergue un acuerdo con el FMI resultará complejo reducir las expectativas de inflación y romper el círculo vicioso entre aumento de los precios mayoristas y traslado a los minoristas”, señalaron.

Si bien consideraron que en 2021 es probable que no se logre el 30% de inflación que busca Guzmán, aseguraron que es factible que la inflación logre ubicarse por debajo de las expectativas del mercado financiero. De acuerdo con las proyecciones de la consultora, a fin de año se ubicaría en torno al 40%. Para el primer semestre, pronosticaron una inflación mensual entre 3% y 3,5%; y, por el contrario, para el segundo semestre una menor inflación mensual, que se encontraría alrededor del 2,5%.

SEGUIR LEYENDO