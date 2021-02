Por la pandemia, la actividad económica se desplomó 10% en 2020 y redondeó su caída más pronunciada desde 2002

La industria fue uno de los sectores más afectados por la pandemia.

El 2020 terminó con un desplome de la actividad económica de 10%, según informó este miércoles el Indec. De esa manera, la economía concluyó el año de la pandemia con el retroceso más pronunciado desde la crisis de fines de 2001, cuando esa cifra orilló el 11%. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de diciembre marcó una contracción interanual de 2,2%. Como contracara, medido en términos mensuales la economía acumula ocho meses de recuperación.

A lo largo del 2020, las caídas más importantes en el nivel de actividad se dieron en abril y mayo, con mermas de 26,4% y 20,6%, respectivamente durante los meses de cuarentena más estricta. En junio el EMAE marcó una caída de 12,3% interanual; en julio un resultado negativo de 13,2% y en agosto de 11,6%. La desaceleración fue mayor en septiembre y octubre, con bajas de 6,9% y 7,4%, a lo que se sumó noviembre, con un retroceso de 3,7%, el menor porcentaje desde el inicio de la pandemia.

Las estimaciones privadas ya proyectaban que el desplome global de la actividad de 2020 será de 10,6%, de acuerdo al promedio de las consultoras y bancos que participan del relevamiento de LatinFocus. Como comparación, tras la crisis de fines de 2001, en 2002 la economía perdió un 10,9% de su tamaño, por lo que el dato del 2020 fue el de el derrumbe más pronunciado en casi 20 años.

El EMAE que publica el Indec, de todas formas, no configura la medición definitiva sobre la variación de la economía a lo largo del año. El organismo estadístico tiene un indicador distinto llamado Agregados macroeconómicos que publica trimestralmente y que arroja el dato final del movimiento que tuvo el Producto Bruto Interno. Ese informe, que constituye la medición definitiva sobre la actividad económica en 2020, se conocerá recién el 23 de marzo.

La última foto de la economía de pandemia

El Estimador Mensual de Actividad Económica en diciembre creció 0,9% medido de manera mensual. De esta forma, destacó el Ministerio de Economía “acumula 8 meses consecutivos de crecimiento”. Más allá de eso, el 0,9% de diciembre implica el ritmo de recuperación mensual más bajo desde que se inició la tendencia. Con ese nivel de producción, el EMAE “superó el nivel de marzo y se ubica solo 3% por debajo del nivel pre-covid (febrero)”, remarcaron desde el Palacio de Hacienda.

En diciembre crecieron de forma interanual seis de los quince sectores medidos por el organismo estadístico. “Volvió a liderar el crecimiento Intermediación Financiera (11,3% interanual), seguido por Comercio (10,7% interanual) que registró el mayor crecimiento desde julio de 2015, Construcción (6,3% interanual), su primera suba desde agosto de 2018, Industria (4,5% interanual, máxima suba desde marzo de 2018), Electricidad, Gas y Agua (2,7% interanual) y Pesca (6,5% interanual)”, destacó Economía. Como comparación, en noviembre habían sido cuatro los rubros con avances interanuales.

Entre los nueve sectores que registraron caídas medidas contra diciembre del año anterior, cinco desaceleraron su retroceso. Entre ellos se encuentran Hoteles y Restaurantes (-47,1% vs. -53,1% interanual noviembre), Otras actividades de servicios (-14,7% vs. -21,4% interanual noviembre), Actividades inmobiliarias y empresariales (-0,7% vs. -1,5% interanual noviembre), Enseñanza (-3,5% vs. -4,3% interanual noviembre), y Minas y canteras (-9,2% vs. -11,7% interanual noviembre), según los datos del organismo estadístico.

Como contracara, hubo otros que tuvieron contracciones más pronunciadas. Fueron el sector Agropecuario (-3,6% vs -0,9% interanual noviembre), Transporte y Comunicaciones (-19,2% vs. -18,0% interanual noviembre) y Administración Pública (-7,8% vs. -7,6% interanual noviembre), en tanto Salud permaneció sin cambios (-1,7% interanual).

Cuál fue la variación de actividad de cada sector de la economía en diciembre. (Fuente: Indec)

2021: cuál será el rebote de la economía

Para este año, el ministro de Economía Martín Guzmán estimó que la actividad económica crecerá alrededor del 5,5%, un cálculo que es compartido por la mayoría de los analistas financieros que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado, que realiza el Banco Central. Esta estimación está por encima de la que hizo a fines del año pasado el Fondo Monetario Internacional, que ubicó en 4,5% el nivel de suba.

En el relevamiento realizado por LatinFocus, la perspectiva de consultoras y bancos es que la economía debería rebotar este año un 5,2%. “Se espera que la economía recupere algunas de las pérdidas del año pasado en 2021, gracias a un repunte de la demanda interna y una economía mundial revivida en medio de la eliminación gradual de las restricciones. Sin embargo, el aumento de la inflación, los desequilibrios macroeconómicos y los controles de capital afectarán la actividad. Las renegociaciones prolongadas de la deuda y un lento lanzamiento de vacunas nublan las perspectivas. Los panelistas de LatinFocus Consensus ven que la economía crecerá un 5.2% en 2021, lo que representa un aumento de 0.2 puntos porcentuales con respecto a la estimación del mes pasado, y 2.4% en 2022″, consideró el trabajo que reunió la opinión de consultoras y bancos.

