Martín Guzmán: “los salarios, las jubilaciones y los planes sociales le ganarán a la inflación”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió hoy en que “no hay nada más desestabilizante y regresivo que un salto cambiario (esto es, un aumento abrupto del dólar). Una devaluación de ese tipo,, señaló, “daña la producción”. Guzmán subrayó la importancia de la “sostenibilidad fiscal” y en respuesta a la pregunta de si el Estado podía contribuir a una baja del precio de los alimentos reduciendo el VIA; dijo que “hoy el país no está en condiciones de resignar ingresos fiscales; hay que poder financiar el Estado, fortalecerlo”, respondió en una entrevista con el programa Toma y Daca, por la AM 750.

Guzmán también ratificó el postulado, que el gobierno marcó en sus recientes reuniones con sindicatos y empresarios, de que este año los salarios deben ganarle a la inflación y consultado si lo mismo valía para jubilaciones y planes sociales dijo que también valía para ellos.

El aumento del poder adquisitivo de los ingresos de la población, insistió Guzmán, es un objetivo del gobierno, porque es justo que así sea al cabo de tres años de caída de los ingresos reales, y también porque es una condición necesaria para sostener la recuperación. “La economía necesita una demanda pujante y el poder adquisitivo del salario es lo que contribuye a eso. Es parte del programa macroeconómico y lo transmitimos a sindicatos y empresas”, señaló el ministro.

Concretamente, respecto de las jubilaciones, explicó que la nueva fórmula jubilatoria está relacionada con los salarios y los ingresos fiscales, que el gobierno pretende que aumenten más que la inflación, por lo que los jubilaciones, señaló, al igual que los salarios “tienen que ganarle a la inflación luego de lo mucho que perdieron en 2015-2019; es un objetivo para todo el período del gobierno”.

Sin embargo, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria determinó que en marzo las jubilaciones y ayudas sociales vinculadas como AUH y PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor) tendrán en marzo un aumento algo mayor al 8,1% (el segundo dígito no está aún precisado), inferior al ritmo de inflación de las primeras seis semanas del año, que muy difícilmente resulten en una inflación trimestral inferior al 8,1 por ciento.

El ministro explicó que el gobierno ataca la inflación “con dos bloques: la política macroeconómica y el rol coordinador del Estado” para alinear expectativas tanto de los sindicatos como de las empresas en torno de la meta de inflación del 29% incluida en el Presupuesto 2021. Dijo que el presupuesto es el “pilar” para profundizar la recuperación económica. “Hay sectores como turismo y gastronomía en posición desventajosa y otros con una posición más sólida. Hay capacidad ociosa y en eso en rol de Estado debe ser expansivo, para afianzar la recuperación. El presupuesto también apunta a avanzar en la sostenibilidad fiscal”, explicó.

También enfatizó que atender el déficit fiscal requiere endeudamiento o emisión. “Si nos endeudamos solos nos va bien si generamos capacidad de repago, por eso hay que preservar la sostenibilidad de la deuda. Y la emisión no es gratis, nos genera problemas sobre el tipo de cambio. Hay que resolver ese problema. Definimos un valor del déficit, parte se financia con déficit, parte con emisión. Queremos acumular reservas para ser más resilientes. Por eso tenemos objetivo del tipo de cambio en $ 102,40″, señaló, lo que implica una pauta de devaluación del entre 24 y 25% en el año. “Concentramos esa pauta en el primer mes del año. Y el presupuesto define el contorno del cuadro tributario. Con todo ese esquema, macroeconómicamente es factible una inflación de cerca del 29% . Hace falta que las expectativas vayan en esa línea. Por eso es tan importante el diálogo con trabajadores y empresarios”, enfatizó el funcionario.









Foto de archivo de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía de Argentina, Martin Guzman, en una conferencia en el Vaticano. Feb 5, 2020. REUTERS/Remo Casilli





Noticia en desarrollo