El Gobierno ya amplió en $15.000 millones el gasto del presupuesto 2021

A través de una decisión administrativa publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió el Presupuesto en $15.000 millones para cubrir gastos de distintos programas de asistencia a distintos sectores por el impacto de la pandemia . Según se detalló en el texto oficial, la ampliación presupuestaria está destinada al programa Repro II del ministerio de Trabajo, al programa Previaje del ministerio de Turismo y a varios programas del ministerio de Cultura, como becas y subsidios para personas del ámbito del teatro y la música afectadas por la suspensión de actividades presenciales.

La mayor parte de la ampliación del presupuesto está prevista para el programa Repro II del ministerio de Trabajo, que implica un gasto total de $12.000 millones. Este programa, que reemplazó al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), abarca a las empresas de actividades críticas, del sector de la salud y a las que sufrieron una caída relevante en su facturación y la producción y consiste en una suma fija que se abona a los trabajadores.

Además, la ampliación en el presupuesto corresponde a mayores gastos del ministerio de Turismo y Deportes, para cumplir con el Programa Pre-Viaje, donde los beneficiarios deben recibir el 50% de lo que hayan gastado por cada compra de servicios en turismo, para usar luego en viajes por el país durante 2021. Y también para reforzar el Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur).

Según el texto oficial, los mayores gastos se compensan con una reducción de los créditos previstos a “Obligaciones a cargo del Tesoro” —que en el Presupuesto figura como una jurisdicción a cargo del ministerio de Economía— por $15.000 millones. “Las obligaciones a cargo del Tesoro funcionan dentro del Presupuesto como si fuera un ministerio. Es un colchón del que se pueden descontar gastos, como subsidios a empresas públicas, y se utiliza para compensar estos aumentos. Estos $15.000 millones no se están compensando con una reducción de gastos similares, si no que es un ‘desahorro’ de lo que estaba previsto en el Presupuesto ”, explicó el economista Nicolás Gadano, ex gerente General del Banco Central.

“ Esta ampliación del gasto tiene un impacto deficitario . Llama la atención la fecha, porque estamos en febrero y recién comienza la ejecución del presupuesto, y también porque en el programa que había esbozado el ministro de Economía Martín Guzmán se hablaba de que los gastos por asistencias y programas por la emergencia del covid-19 iban a bajar abruptamente en 2021. La idea de que este año no vamos a tener esos gastos no es real. Febrero ya aparece con una insuficiencia en el presupuesto, eso quiere decir que estaba muy justo. Es muy rápido”, agregó Gadano.

En los detalles que se anexan a la decisión administrativa también se observa que parte de los gastos se compensan con una reducción del presupuesto destinado a la empresa Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Ar-Sat) por $573 millones.

El refuerzo presupuestario para el ministerio de Cultura responde a una caída estimada superior al 80% para las industrias culturales con actividades presenciales a partir del segundo trimestre de 2020. Dentro de las medidas de apoyo, se encuentran los programas “Reactivar Escenas”, orientado a fomentar el sostenimiento de salas y espacios de teatro independientes de todo el país, y “Fortalecer Cultura”. En el texto publicado este viernes, el Gobierno considera necesario reforzar el presupuesto vigente para estos programas y para el Instituto Nacional del Teatro.

