Según un informe privado, Argentina y Kazajistán son los dos países que aplican más retenciones a sus exportaciones

Según un informe privado, la Argentina se encuentra en los principales países que gravan sus exportaciones con retenciones.

Mientras avanza la polémica entre el Gobierno y el campo por un posible aumento de las retenciones, ayer Coninagro, una de las entidades que conforma la Mesa de Enlace, difundió un informe del portal Index Mundi el cual reflejó que de los 50 países que son referentes en materia de exportación en el planeta, que generan más del 93% del total de exportaciones, solamente 5 aplican retenciones, entre ellos la Argentina.

Además, Argentina y Kazajistán, son los dos países que más gravan con dicho impuesto.

El informe sostiene que en la actualidad los únicos países con retenciones de cierta relevancia son Indonesia, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Costa de Marfil, Tanzania, Guinea, Argentina, Camboya, Irán, Camerún, Uganda y Hungría. Se trata de una docena de países de los 180 países que hay en el mundo. Asimismo, si se analiza la lista de los mayores exportadores del mundo (los más exitosos en exportar) se descubre que los impuestos a las ventas externas no están presentes entre dichos países.

Ahora bien, de los países mencionados solamente Indonesia, Rusia, Hungría, Argentina y Kazajstán se encuentran entre los primeros 50 exportadores del mundo que aplican impuestos a las exportaciones. Por otro lado, entre los mayores 30 exportadores del mundo solamente Rusia está presente en la lista de países que imponen impuestos a las ventas al exterior.

El listado de los países donde más se grava impositivamente a exportaciones en relación con la recaudación total del país (Fuente: Coninagro)

“Todo esto nos induce a concluir que los más competitivos no imponen tributos a las exportaciones y que los que lo aplican, en líneas generales, no están entre los más exitosos en materia de ventas externas”, dijeron desde Coninagro.

Sobre los datos del informe, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, pidió “no demonizar a la exportación” de alimentos, al señalarla desde la Casa Rosada, como la principal responsable de la inflación de precios en las góndolas, y agregó: “Está bien lo que dice el Presidente de ‘cuidar la mesa de los argentinos’, pero también está bien cuidar a los que producen, al comerciante que levanta las persianas de sus negocios”.

Por otro lado, el aporte realizado por Coninagro permitió determinar la participación de la recaudación por retenciones en la recaudación total y se la comparó con la de otros países. Con datos del Banco Mundial, organismo que ofrece un listado de países según la incidencia en la recaudación total de los impuestos a las exportaciones, se determinó que Argentina y Kazakstán aparecen como los dos países en los que más se grava impositivamente a exportaciones en relación con la recaudación total del país.

Críticas a las retenciones

Tras objetar nuevamente la aplicación del esquema oficial de retenciones, desde Coninagro recordaron que el cobro de impuestos como las retenciones, es un mecanismo no empleado en el comercio internacional ya que desalienta la actividad en los países exportadores. Según Iannizzotto, la adopción de un esquema de retenciones a la exportación “son un fenómeno que no se usa en la mayoría de los países del mundo, y no acompaña la capacidad productiva ni exportadora” y aseguró que “para cuidar la mesa de los argentinos también es importante que cuidemos a los que producen”.

Para la entidad cooperativista, “los impuestos a las exportaciones, como carga de cierta relevancia sobre la producción y para los ingresos fiscales, son tributos aplicados por muy pocos países y a la vez por países de escaso desarrollo económico o, en su caso, de escasa virtud en materia de organización productiva”. En el presente económico y productivo, Iannizzotto afirmó que “por estos días observamos aumentos en combustibles y servicios, más una elevada presión tributaria, y en este escenario, lo que hace es debilitar la confianza en el hombre de campo que trabajo sobre la especificidad de ciclos productivos, puesto que pierde previsibilidad”.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro

Por último, el dirigente sostuvo: “Nosotros no somos Gobierno, aunque es bueno que resolvamos los problemas juntos. La formación de precios tiene factores múltiples que lo causan, pero yo me pregunto, ¿Y el gasto público del Estado quién lo controla?. Para la problemática de los precios del mercado local, emerge como alternativa eficiente el sistema cooperativo, donde convergen los sectores productivos, industriales y comerciales. Creemos que el sector de la Economía Social, al valorar de igual medida a esas 3 cadenas integradas por productores, puede colaborar en la transparencia de la cadena de valor”.

Impuesto distorsivo

Los dirigentes de Coninagro, tras la publicación del informe, expresaron que el mundo exige a las empresas productoras exportadoras competitividad y atributos. Pero las retenciones afectan la capacidad productiva y exportadoras, y provocan efectos distorsivos como mayores costos en la cadena productiva, industrial y comercializadora, y desincentivos para invertir y competir con los demás países exportadores.

Por otro lado, desde la entidad que representa al movimiento cooperativo, comentaron que las retenciones provocan enormes inconvenientes a las pymes, que por una menor escala no pueden acceder a niveles de eficiencia para competir con altas tasas impositivas en el proceso. También los cambios constantes en los niveles de las retenciones, imposibilitan la planificación de los diferentes ciclos productivos y la puesta en marcha de nuevos negocios.

En el contexto internacional, la vigencia de las retenciones derivó en complicaciones desde lo jurídico para algunas industrias, como la de biocombustibles, por las penalidades en los mercados más importantes, y la Argentina se transformó “en un poco confiable y riesgoso para mercados clientes en el mundo”, comentaron desde Coninagro.

