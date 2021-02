Apoyo opositor para que mañana el oficialismo pueda aprobar en Diputados el proyecto de sostenibilidad de la deuda

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, en el Congreso Nacional

En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de Diputados que significó la vuelta a la actividad de la Cámara baja, e l oficialismo logró el apoyo unánime para que mañana sea tratado el proyecto que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, deben contar con aval parlamentario.

En el encuentro, que fue presidido por los titulares de ambas comisiones, Carlos Heller y Fernanda Vallejos, se firmó el dictamen favorable en relación a la iniciativa votada que ya cuenta con la aprobación del Senado y sólo se plantearon algunas disidencias respecto al articulado de parte del bloque de Juntos por el Cambio.

El proyecto que será tratado mañana determina que “la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”. En ese sentido, establece que toda emisión que supere dicho porcentaje “requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente”.

El tratamiento parlamentario del proyecto de ley disparó acusaciones y cruces entre los bloques mayoritarios respecto al trato que se le está dando y se le dio a la deuda pública de la Argentina

En el artículo segundo dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley” del Congreso “que lo apruebe expresamente”.

El proyecto ya contaba con media sanción del Senado, que lo había aprobado en el último día de sesiones ordinarias de 2020, tras haber llegado al recinto por iniciativa de Ministro de Economía, Martín Guzmán.

La norma fue aprobada con 65 votos a favor, ninguno en contra, una abstención (del rionegrino Alberto Weretilneck) y hubo 5 ausentes. En más de seis horas de sesión, en aquella oportunidad hubo un debate con discursos encendidos, cruces y acusaciones entre oficialistas y opositores en torno al alto endeudamiento argentino y cuáles fueron las razones que llevaron a esa situación en los últimos años.

En la imagen, una sesión de la Cámara de Diputados de Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

En la Cámara de Diputados la situación parecería ser que sería la misma. Entre los bloques mayoritarios suelen acusarse respecto al trato que se le está dando y se le dio a la deuda.

Desde la oposición aseguran que el acuerdo al que llegó Guzmán con los acreedores privados no fue bueno, un concepto que suele repetirse en las discusiones en el recinto mientras que, desde el oficialismo responden que buena parte del problema de la deuda fue originado en la gestión de Cambiemos y le apuntan directo al ex presidente Mauricio Macri, y a sus ex ministros de Economía, Nicolás Dujovne, y Finanzas, Luis Caputo.

Asimismo, en la oposición hoy especulaban que seguramente el oficialismo llevará al recinto la autocrítica del Fondo Monetario Internacional respecto del crédito otorgado a la gestión de Cambiemos, ya que en los últimos días se conoció que la Oficina de Evaluación del organismo internacional empezó a cuestionar el crédito. Según pudo saber Infobae, hace algunas semanas esa oficina del FMI planteó cuál será la agenda a tratar para este año y para 2022 y allí aparece la política de “acceso excepcional” a fondos del organismo, tal como al que benefició a la Argentina en 2018.

