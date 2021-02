De las canchas a los negocios: el ex futbolista David Beckam invierte en cannabis

Entre las inversiones más destacadas de DAvid Beckham se encuentran marcas de cosmética masculina, whisky, y anteojos de sol.

La empresa británica Cellular Goods, que ofrece productos de consumo a base de cannabis es la nueva apuesta del ex futbolista del Manchester United y la Selección de Inglaterra, David Beckham , según una publicación de El Economista de España.

El empresario, actual dueño del Inter de Miami, club de fútbol que milita en la liga estadounidense tomó una participación minoritaria y se cree que los productos que contienen cannabidiol (CBD), el producto no psicoactivo de la planta de cannabis, podrían volverse populares.

La firma busca cotizar en la Bolsa de Valores de Londres. Se espera que la oferta pública inicial, que incluye una oferta a inversores minoristas, valore Cellular Goods en unos 20 millones de libras, según dijo la compañía en un comunicado este jueves.

Beckham se sube así a la fiebre financiera que se está produciendo en torno al cannabis y otros opiáceos como productos terapéuticos.

DAvid Beckham sabe bien cómo se mueve el mercado y conoce a la perfección cuáles son los productos destacados en lo que a bienestar personal se refiere.

Levantada en agosto de 2018, la compañía se enfoca en el cuidado de la piel y productos de recuperación atlética tópica, que dice estarán disponibles a través de comercios minoristas y en su propio sitio web. De acuerdo a la publicación, sus cannabinoides se fabrican en un laboratorio, en lugar de derivarse de plantas.

Cellular Goods busca recaudar ocho millones de libras y utilizar las ganancias para finalizar “el desarrollo y lanzamiento de una gama de productos de consumo de primera calidad de la empresa”. Sus productos de “piel” y “movimiento” estarán disponibles a partir de septiembre de 2021, según indica su sitio web.

Su inversión se produce después de que el organismo de control del Reino Unido dijera el año pasado que las empresas de cannabis pueden cotizar en la Bolsa de Valores de Londres, pero solo si lo utilizan con fines medicinales.

El CEO de la compañía, Alexis Abraham, destacó la llegada del fondo respaldado por David Beckham: “En los últimos años ha habido un crecimiento a gran escala y una mayor conciencia de la importancia del bienestar y el cuidado personal y creemos que los cannabinoides serán los reyes de los ingredientes del bienestar. Algunas pruebas muestran que los más fuertes pueden ayudar a reducir hasta un 40% la cantidad de ataques epilépticos en algunos pacientes”.

Cabe destacar que la marihuana medicinal se legalizó en el Reino Unido en 2018 para un conjunto limitado de propósitos, pero el uso recreativo está prohibido por la ley.

Esta situación está impulsando a más empresas de este tipo a ingresar al mercado. La firma de marihuana medicinal MGC Pharmaceuticals, que está desarrollando medicamentos para la epilepsia y la demencia, anunció también este jueves que recaudó 6,5 millones de libras con una colocación de acciones, liderada por administradores de fondos institucionales del Reino Unido.

No obstante, esta no es la primera irrupción en las inversiones del ex futbolista y dueño del club estadounidense Inter de Miami ya que hace unos meses se conoció el debut de su equipo de eSports con el objetivo de hacer más fichajes, aunque en los primeros meses su cotización tuvo una caída del 25 por ciento.

Beckham sabe bien cómo se mueve el mercado y conoce a la perfección cuáles son los productos destacados en lo que a bienestar personal se refiere. Y en los últimos tiempos el cannabis tomó la delantera tanto en el mundo de la medicina como en el de la cosmética.

Entre sus inversiones más destacadas se encuentran marcas de cosmética masculina, whisky, y anteojos de sol.

