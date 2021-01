La crisis de la medicina privada: el sector advirtió que el sistema está a punto de colapsar y pidió aumento de las cuotas de la prepagas

Médicos hacen recorridos de rutina para controlar pacientes con covid-19 en un Hospital de la provincia de Buenos Aires (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Luego de que el gobierno de Alberto Fernández diera marcha atrás con un aumento del 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga a partir de febrero de 2021, y en medio del impacto de la pandemia de coronavirus, el presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, Claudio Belocopitt, advirtió que el sector atraviesa una “crisis de financiamiento” y que está “a punto de colapsar”.

El empresario le reclamó al Gobierno un “aumento en la cuota de las prepagas para compensar la inflación y recordó que el presidente Alberto Fernández, en una reunión reciente, le manifestó que “claramente el gobierno no piensa en una reforma profunda del sistema, ni mucho menos en una estatización”.

Si el Gobierno quiere otro sistema de salud lo debe plantear a la sociedad, mandar una ley al Congreso, expropiar las compañías, y se terminó el problema (Belocopitt)

No obstante, advirtió que “no hay ninguna duda de que si no se le da una actualización de cuotas, es la misma cosa estatizarla o expropiarla”. Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, consideró en una entrevista con Radio Rivadavia que es “imposible que el sistema funcione sin actualizar los valores, en una economía con un 40% de inflación”.

Además, indicó que si el Gobierno quiere otro sistema de salud “lo debe plantear a la sociedad, mandar una ley al Congreso, expropiar las compañías, y se terminó el problema”. “Lo que se está pidiendo no es un aumento de precios sino recuperar la inflación que produce un incremento en toda la cadena de todo el sector”, dijo.

- “Hemos tenido un 36% de inflación y el sistema tuvo un aumento de aranceles del 10% en diciembre. Así no se puede seguir sosteniendo”.

- “La situación del sector es muy difícil y complicada, por problemas de financiamiento, y en el medio una pandemia y un enero atípico para el sistema de salud privado”.

- “No solamente con el covid, sino que también hay una alta demanda de muchas patologías que estaban retenidas por mucho tiempo y estamos atravesando un récord histórico de atención, como nunca antes el sistema ha tenido que enfrentar”.

- “Estamos viviendo un enero atípico, muy al límite en guardias, con ocupación alta en los pisos y terapia, que promedia el 80%, que para esta época del año es altísima”.

- “Si no logramos detener el crecimiento de la curva de contagios, vamos a tener problemas y la situación se va a complicar”.

Estamos viviendo un enero atípico, muy al límite en guardias, con ocupación alta en los pisos y terapia, que promedia el 80%, que para esta época del año es altísima

- “Tenemos que advertir que el sistema tiene una crisis de financiamiento, no solo en la medicina prepaga, sino también en las obras sociales y en los prestadores”.

- “[el personal de salud] merece una actualización salarial cuando han puesto su propio cuerpo y arriesgado su propia vida para enfrentar la pandemia”.

Cabe recordar que en el último día de 2020, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó un aumento de 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga a partir de febrero de 2021. Hasta ese momento, la sorpresa en el sector fue que el porcentaje resultaba menor que el que se había anticipado durante las semanas anteriores, cuando se esperaba un 10 por ciento. Sin embargo, unas pocas horas después, todo quedó anulado.

A lo largo de 2020, las compañías de medicina prepaga tuvieron un solo aumento autorizado, del 10% que se aplicó a partir de diciembre. El año anterior, 2019, las subas autorizadas alcanzaron el 60,7% con ocho incrementos que fueron habilitados a lo largo del año, el último en diciembre.

