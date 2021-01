El campo ya evalúa un paro con cese de comercialización y control de cargas

Una de las Asambleas rurales de principios de 2020, cuando el campo protestaba por la suba de retenciones. Luego, la pandemia tapó todo.

La Mesa de Enlace del campo, integrada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina, los cooperativistas de Coninagro y la Federación Agraria Argentina, se reunirá hoy por Zoom para evaluar la respuesta a la reciente decisión oficial de prohibir las exportaciones de maíz que, temen, podría ser seguida por más medidas contra el sector. Además, el miércoles a las 14 horas se reunirá la Comisión Directiva de CRA para evaluar respuestas concretas no sólo a la decisión del gobierno, sino a los reclamos de las bases rurales.

Así explicó el titular de CRA, Jorge Chemes, en declaraciones al programa “CNN Campo”, por CNN radio. “El ánimo de los productores es de mucha bronca; estalló la bronca contenida que venía de varias otras medidas. Salió a la luz, hay mucha bronca. La gente pide inmediatas medidas de protesta. Escucharemos a las Confederaciones sobre qué acción tomar, pero esto no va a pasar desapercibido; es un atropello al trabajo del productor, una medida totalmente inconsulta. Cuando el país necesita que produzcamos más, con 40 millones de habitantes en estado de pobreza, se hace todo lo posible para trabar la producción”, dijo Chemes.

Consultado sobre propuestas que se debatirán en Asambleas a realizarse en Bell Ville (Córdoba), Pergamino (Buenos Aires) y otros puntos del país, en las que productores autoconvocados reclaman un paro con cese de comercialización de granos y hacienda y control de cargas en las rutas, suerte de lock-out patronal, Chemes admitió que la Comisión Directiva de CRA las evaluará en su reunión del miércoles. “Lo estoy escuchando de nuestras bases de productores rurales y de los autoconvocados; hay una posición firme de protesta. Es lo que más predomina en este momento”, dijo, y señaló que la cuestión también se debatirá mañana en la Mesa de Enlace.

En ese sentido, desde Bell Ville, el productor autoconvocado, Germán Suárez, dijo en declaraciones a CNN Radio, “el gobierno no deja de sorprendernos con viejas recetas. En esta zona estamos soportando una sequia bastante preocupante y ahora la intervención del mercado le termina de poner la frutilla al postre. No sabemos que va a hacer el gobierno de ahora en adelante. seguramente se va a venir con un aumento de retenciones”. Y Román Gutiérrez, productor autoconvocado de Pergamino, agregó: “Si pedimos un paro de comercialización hay que hacerlo con control de cargas en todas las provincias. El último paro no fue el 100% efectivo porque era una risa: muchas empresas que tienen presencia en las entidades mandaban camiones”.

Jorge Chemes, titular de CRA, cuyas bases ya cuestionaban su participarción en el "Consejo Agroindustrial Argentino", que hizo un acercamiento al gobierno y en el cual hay sectores, como el avícola, que se beneficiarían a costa de los productores rurales

Sobre la fecha y duración de la protesta, Chemes dijo que hay rurales del interior que lo están “planteando concretamente”, pero aún no se decidió al respecto. “Mañana tendremos más información de otras entidades y el miércoles en el caso de CRA estaremos con algo concreto para plantearlo”, señaló.

Según Chemes, “ hay un concepto equivocado del gobierno sobre la producción del campo; a veces parece que busca escenarios de conflicto, parece que quieren pelear, en vez de buscar armonía, el tema es la pelea, el enfrentamiento, siempre molestando y trabando el sistema productivo . Resulta que ahora que hay que darle de comer a la gente, se toman medidas que lo único que provocan es retracción”.

El titular de CRA reconoció que el campo no logró hacerse escuchar por el gobierno. “Eso no es nuevo”, señaló. “Soy un convencido de que el campo durante muchos años no logró generar un lobby fuerte como generaron la industria o el sector petrolero. Las fórmulas y herramientas que usamos no generaron ese lugar de fuerza, y estamos en un lugar de la cadena muy incómodo: somos el último eslabón y no podemos transmitir a nadie lo que viene de arriba. Pero tenemos que generar estrategias diferentes, para que nos escuchen. Hay un trabajo de 14 puntos que el campo necesita. Nunca nos llamaron, no lo leyeron”, se quejó.

También admitió que el cierre de las exportaciones de maíz podría ser seguida por medidas en otros sectores. “Todo puede ser, el gobierno nos acostumbró a que dice una cosa y hace otra”. Así como cerró las exportaciones de maíz, podría hacerlo con el trigo, dio como ejemplo. “Si el objetivo son los precios, los pueden transferir a otros productos. Pero pensar que así pueden manejar los precios y la producción es vivir en otro planeta. Eso no lleva a nada bueno, y no soluciona problemas estructurales”.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, cuando recibió al "Consejo Agroindustrial", que también se reunió con Cristina Kirchner.

Chemes adelantó que el Consejo Agroindustrial Argentino, un organismo que fue recibido por Cristina Kirchner, presentó un plan e inició un acercamiento al gobierno, emitirá pronto un comunicado de protesta por el cierre de las exportaciones de maíz. “Están esperando un par de firmas”, dijo al respecto. A su vez, reconoció la tensión interna en CRA por su participación en el Consejo. “Reconozco que tuve que hacer malabarismos”, comentó. De hecho, admitió que la Comisión Directiva de la entidad que preside evaluará “si es que no quieren que participemos más; esto lamentablemente deteriora la relación: hay sectores que en la cadena se benefician con esta medida, claramente, y otros que nos perjudicamos. Y yo lo dije: no sirve de nada que alguien se beneficie a costa de otros”, en alusión, por ejemplo, al Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), presidido por Roberto Domenech, miembro del Consejo. Las avícolas están entre los supuestos beneficiarios del cierre de las exportaciones de maíz, en la medida que este contribuya a disminuir el precio del grano, insumo de la alimentación de los pollos.

