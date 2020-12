Cines: cuándo, cómo y dónde volverían a abrir las salas

Las empresas ya presentaron sus protocolos para la reapertura

“Están abiertos los casinos, los bingos y los teatros. ¿Por qué los cines aun tienen que permanecer cerrados?”. Es la pregunta que se hacen los ejecutivos de las principales cadenas del sector. Sin funcionar desde marzo, cuando se establecieron las primeras medidas de aislamiento, las salas de cine ya tienen listos sus protocolos y esperan la habilitación de las autoridades de los distintos distritos del país. La expectativa es que haya novedades a partir de enero de 2021, al menos en la provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde las charlas están más avanzadas. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, no hay aun una fecha tentativa.

Esta semana, los representantes del sector se reunieron con Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, donde hay unas 350 salas de cine, más del 40% del total de salas del total del país. “ Nos reunimos con representantes de salas de cine de la provincia de Buenos Aires para analizar escenarios que permitan el retorno de la actividad . Estamos trabajando en el desarrollo de políticas que alienten el retorno a la actividad, la exhibición de más películas nacionales y la creación de nuevos públicos”, destacó Costa en su cuenta de Twitter.

Los cines van a llevar 10 meses cerrados, lo que no sucede con otras actividades, a lo que no le veo sentido

“No tenemos fecha confirmada para la reapertura. La reunión fue buena y estamos cerca del Ok para los protocolos. Los cines van a llevar 10 meses cerrados, lo que no sucede con otras actividades, a lo que no le veo sentido. Un cine es menos peligroso que un restaurante, por la separación entre la gente y porque todos miran para el mismo lado”, explicó Rolando Bevilacqua, gerente General de la cadena de cines Atlas.

“Las empresas van a entrar en una crisis terminal, están en una situación muy crítica. No tenemos novedades sobre la continuidad del ATP y se habla de un Repro de $9.000 por empleado, que no es suficiente”, agregó el directivo. Se estima que el sector cuenta con unos 5.000 empleados directos.

Se espera que las salas puedan funcionar con burbujas de hasta 6 espectadores

La reapertura de los cines de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia serán clave, ya que si no reabren va a ser muy difícil que las distribuidoras de películas se animen a avanzar con estrenos si solo están habilitadas salas en distritos más chicos.

Por ahora, los cines deberán permanecer cerrados hasta el 31 de enero de 2021 de acuerdo al Decreto 1033/2020 publicado el 21 de diciembre en el Boletín Oficial, ya que fueron incluidas entre las actividades no habilitadas durante la extensión del distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Una decisión que sorprendió a las empresas.

Martín Álvarez Morales, presidente de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla (CAEM) y CEO de la cadena Cinemark Hoyts, confía en que las salas puedan reabrir a partir de enero y anticipó que ya cuentan con un cronograma de estrenos previsto que incluye algunas películas locales. “Estamos muy cerca. Esperamos abrir en enero en provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, donde estamos más avanzados y dialogando con los funcionarios. Queremos tener un protocolo unificado en todo el país. Hay muchos intendentes bonaerenses que ya dieron el visto bueno y están esperando la autorización de la provincia”, destacó a Infobae.

Por ejemplo, Malvinas Argentinas, donde la cadena Cinemark Hoyts tiene salas en el shopping Tortugas Open Mall y en el supermercado Carrefour, y San Isidro, que incluye a los shoppings Soleil y Unicenter. “Luego de casi 10 meses cerrados, la industria está dispuesta a seguir adelante. En una sala de cine, las personas no hablan y todas miran hacia el frente y luego todas las butacas se higienizan”, agregó.

“Por el momento, no tenemos fechas. Tuvimos un avance con la reunión y estimamos que en los próximos días se va a definir. Estamos hace tiempo tratando de que se apruebe el protocolo nacional y paralelamente con cada provincia”, indicó Diego Bachiller, gerente Comercial de la cadena Cinépolis.

Tuvimos un avance con la reunión y estimamos que en los próximos días se va a definir. Estamos hace tiempo tratando de que se apruebe el protocolo nacional y paralelamente con cada provincia

Hasta el momento, la mayoría de los distritos exigiría que para la reapertura las salas funcionen con una capacidad de entre 30% y 40%. El protocolo en el que trabajan las salas de cine incluye los siguientes puntos:

- Estaciones de sanitización distribuidas en las salas.

- Distanciamiento entre “burbujas” de espectadores, entre los empleados y entre los empleados y los espectadores.

- Fomentar la venta online y por máquinas de autoservicio tanto de entradas como productos de candy bar.

- Sanitizar las salas antes y después de cada función.

- Usar barbijo en todo momento. Solo se podrán quitar para consumir algún alimento o bebida y luego se deberá volver a colocar.

- En las salas, cada burbuja de espectadores tendrá dos butacas vacías a la derecha e izquierda y no tendrá nadie sentado adelante ni atrás.

- Las burbujas tendrán un máximo de seis espectadores.

- Las funciones de las distintas salas se diagramarán de forma que no coincidan en el hall muchos espectadores.

Las salas podrían funcionar con un 30% de su capacidad

“La situación está muy difícil. Llevamos casi diez meses cerrados y las empresas ya no tenemos resto. Los gastos fijos de nuestros establecimientos son muy altos y las pérdidas son enormes. Además enfrentamos la incertidumbre de ver que se termina el apoyo del estado que recibíamos a través del ATP y que nos permitió poder mantener a todo el personal”, dijo Gabriel Feldman, CEO de la cadena Multiplex.

“Pero sabemos que hay buena predisposición en seguir asistiendo a las actividades que como la nuestra están afectadas en forma crítica y esperamos algún anuncio en ese sentido. También estamos esperanzados en una pronta reapertura y que la situación de los cines vuelvan de a poco a la normalidad”, agregó.

