El 38% de las empresas continuará con el trabajo remoto para la mayoría de sus empleados

Luego de más de 200 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y ya dentro del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO), las empresas empiezan a planificar la vuelta a la oficina. En ese marco, según un relevamiento realizado por la consultora de recursos humanos Mercer, el 38% de las compañías relevadas indicó que la mayoría de los empleados continuarán trabajando remotamente en la medida en que sea posible, independientemente de los cambios en las normativas de distanciamiento social que establezcan los distintos gobiernos .

Asimismo, un 13% de las empresas eligió que la mayoría de sus empleados vuelva a su lugar de trabajo a menos que haya una razón válida para no hacerlo, como por ejemplo, problemas de salud crónicos o algún conviviente de riesgo.

El 27% aún no lo ha definido y lo está evaluando; el 6% indicó que se dejará la decisión a los empleados y se evaluarán casos particulares en caso de que sea necesario; un 16% indicó otras opciones tales como: modalidad mixta de home office y días de oficina; esquema rotativo por equipos con capacidad reducida y de manera controlada, entre otras.

El relevamiento fue realizado del 19 al 25 de noviembre entre 309 empresas líderes nacionales y subsidiarias de multinacionales.

En tanto, el estudio arrojó que como consecuencia de la Ley de Teletrabajo las empresas vislumbran que deberán asumir nuevos gastos que no cubrían anteriormente para la población que se encuadre dentro de este régimen.

Las opciones que la mayoría de las empresas están evaluando asumir son: pago de Internet (50%), equipamiento ergonómico de oficina (38%), laptop (27%), así como electricidad y otros servicios (21%). No obstante, el 69% no ha decidido como implementará el pago; el 18% otorgará un monto fijo para toda la población que efectúe teletrabajo; el 9% implementará un reintegro contra presentación de factura del gasto.

“La ley de teletrabajo y la nueva forma de trabajo está impulsando a las compañías a revisar su propuesta de valor en términos de beneficios, y re-significar los conceptos de flexibilidad y bienestar, conceptos que ya tenían muchas compañías en su oferta de beneficios previo a la pandemia pero que, frente a esta nueva realidad, posiblemente tendrán que tomar otra forma”, señaló Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

Y agregó: “El hecho de que trabajaremos más desde nuestra casa nos hace pensar qué forma tomarán los beneficios y la experiencia que vivíamos en la oficina y, además, de qué manera vamos a velar por el bienestar, entendiendo que el trabajo remoto ayuda en algunos aspectos, pero tensiona en otros”.

Prácticas de fin de año

En cuanto a los días entre fiestas, según el relevamiento de Mercer, el 24 de diciembre, el 74% de las empresas otorgará el día como no laborable; el 11% trabajará medio día; el 7% trabajará normalmente; el 6% establecerá una guardia mínima; el 2% eligió otras opciones.

Mientras que los días 28 y 29 de diciembre, el 64% de las empresas trabajará normalmente, el 22% otorga el día como no laborable; el 6% establecerá una guardia mínima y el 8% eligió otras opciones.

El 30 de diciembre el 61% de las compañías trabajará normalmente, el 23% otorga el día como no laborable; el 6% establecerá una guardia mínima; el 2% trabajará medio día y el 8% señaló otras opciones.

Y el 31 de diciembre el 74% otorgará el día como no laborable; el 10% trabajará medio día; el 7% establecerá una guardia mínima; el 6% trabajará normalmente y el 3% señaló otras opciones.

En ese contexto, el 47% de las empresas tienen previsto realizar un evento de cierre del año en forma virtual; el 36% indicó que no habrá evento de cierre de año; el 13% respondió que habrá evento pero aún no está definido cómo será y el 4% indicó que se realizará entre grupos reducidos.

Asimismo, el 74% indicó que realizará regalos de fin de año a sus colaboradores, el 11% no lo hará y el 15% lo estaba evaluando. Las opciones más elegidas para los regalos son: canasta navideña (67%); voucher de compras/gift card (32%); caja de productos de la empresa (4%); otras opciones (14%).

Incrementos salariales y perspectiva de pago de bono de desempeño

En cuanto a la perspectiva del pago del bono a pagar en 2021 por desempeño del 2020, según el relevamiento de Mercer, el 51% prevé que se pagará en target; el 24% prevé que se pagará por debajo del target; el 10% indicó que prevé que se pagará por encima del target, el 8% señaló que no se va a pagar por no haber alcanzado los resultados de desempeño mínimos y el 7% indicó que no se va a pagar porque no existe política de pago de bono en la empresa.

Respecto al 2021, el 64% de las empresas ya tiene previsto el presupuesto del 2021 y el 36% aún no lo definió. El incremento previsto es del 40%.

El 90% de las empresas indicó que no ha adelantado el pago de este bono ni está evaluando hacerlo. Un 6% indicó que lo adelantó y un 4% que lo está evaluando.

“Que un 24% de las compañías indique que pagarán por debajo del target muestra lo difícil de este año, en años anteriores, ese porcentaje estaba alrededor del 15%. De cualquier manera, las compañías han hecho un esfuerzo muy grande para pagar bonos y, de esa manera, poder recompensar a las personas por los esfuerzos que realizaron este año”, agregó Thornton.

En relación al pago del segundo medio aguinaldo, el 92% de las empresas no ha adelantado el pago del aguinaldo ni está evaluando hacerlo; el 4% lo adelantó y el 4% lo está evaluando.

En cuanto al incremento salarial total anual otorgado este año, las compañías otorgaron un 38%. Cabe destacar que la inflación anual prevista para el 2020 por fuentes privadas es del 37,4%

Respecto al 2021, el 64% de las empresas ya tiene previsto el presupuesto del 2021 y el 36% aún no lo definió. El incremento previsto es del 40%. La inflación anual proyectada por fuentes privadas para el 2021 es del 48%.

“Este año cierra con un incremento un poco por encima de la inflación esperada, a nivel de mediana. Para el año próximo está previsto un incremento del 40%, sin embargo, la experiencia nos demuestra que esta proyección es inicial y que se irá ajustando con el correr del 2021, en función de cómo vaya evolucionando la inflación, la situación económica y el mercado laboral”, expresó Thornton.

Según el relevamiento de Mercer, el 81% de las empresas no realiza ni está evaluando realizar alguna acción específica a efectos de mejorar la eficiencia impositiva de incentivos de corto y/o largo plazo. El 16% lo está evaluando y el 3% si lo realiza, siendo la acción específica el prorrateo del descuento del impuesto a las ganancias sobre el pago del bono a elección del empleado.

El 87% de las empresas no realiza ni está evaluando realizar alguna acción específica para contrarrestar el impacto del impuesto a las ganancias en los niveles iniciales/medios de la organización. El 11% lo está evaluando y el 2% si lo realiza (adelanto del pago del bono; prorrateo del descuento de impuesto a las ganancias sobre el pago del bono a elección del empleado; capacitación optativa para familiarización con la normativa; pago de vacaciones de diciembre a partir de enero 2021; destinar presupuesto de incremento salarial para otros programas como ser plan de pensión).

Por último, el relevamiento arrojó que para retener el talento clave, el 57% de las empresas está otorgando un aumento diferencial; el 23% está realizando financiamiento de capacitación formal; el 16% está otorgando un bono de retención; el 4% está otorgando una suma fija por única vez; el 28% realiza otras acciones (programa especial con beneficios exclusivos, Split de pagos o pagos one time en moneda dura en el exterior, programas de desarrollo gerencial interno y programas de potencial, otorgamiento adicional de acciones, implementación de bono de mediano término, incrementos salariales trimestrales, relocalización a otros países a nivel LATAM, posicionamiento sobre tope de banda).

