El Gobierno convalidó la emisión de deuda en dólares a una tasa del 16% y benefició a los grandes fondos de inversión

El Ministerio de Economía licitó hoy dos bonos en dólares para darle “salida” a distintos fondos de inversión del exterior con posiciones en pesos. El Gobierno colocó USD 750 millones que cotizarán en el mercado a una tasa de 16% anual, que es el rendimiento de los titulos públicos argentinos a tres meses de la reestructuración de la deuda. Entre las dos licitaciones en moneda extranjera hechas entre noviembre y hoy, Finanzas emitió USD 1.500 millones.

“En el día de la fecha, el Ministerio de Economía llevó a cabo la segunda operación completando la conversión de títulos elegibles en el marco de lo de dispuesto en el artículo 7 de la ley 27.561. ️Se recibieron 188 ofertas, adjudicándose un total equivalente en pesos de $40.113 millones por conversión de USD 400 millones de Bono AL30 y USD 350 millones de Bono AL35″, explicó la cartera económica.

“De este modo, se robustece el proceso de estabilización macroeconómica y además, se reducen las necesidades financieras en pesos para el año 2021, como consecuencia de la conversión de los mencionados $40.113 millones correspondientes a 8 instrumentos en pesos con vencimientos entre enero y mayo del próximo año”, continuó el comunicado del Palacio de Hacienda.

Por otra parte, Economía dijo que las licitaciones por USD 1500 millones que concretó entre noviembre y hoy “contribuyeb al objetivo de profundizar el proceso de normalización del mercado de instrumentos de financiamiento en moneda local y como parte del esquema de políticas para la estabilización macroeconómica que incluye resolver el problema del ‘carry trade’ que sufrió la República entre los años 2016 y 2019″, cuestionó.

Durante el gobierno de Mauricio Macri distintos fondos inversores del exterior llegaron al país para posicionarse en títulos públicos en pesos, entre ellos los fondos Templeton y Pimco, dos de los más importantes en el mundo financiero.

Pero parte de sus exposiciones en pesos quedó “presa” de los controles cambiarios que implementó el Banco Central desde agosto de 2019, con los siguientes reajustes del cepo cambiario y por el reperfilamiento de deuda en moneda local.

El fondo Templeton (liderado por Michael Hasenstab) es uno de los inversores institucionales que quedaron con posiciones en pesos.

El diagnóstico oficial en los últimos meses fue que los intentos de salida de estos fondos a través del “contado con liqui” provocó inestabilidad en ese mercado, y que por el volumen que opera diariamente, las tensiones generaron una escalada rápida de precio. Según estimaciones privadas, el conjunto de los principales fondos con posiciones en pesos (Templeton y Pimco, entre otros) tendrían en su poder unos USD 1.500 millones, que es el monto que canjeó el Gobierno en las dos licitaciones en dólares.

Para el director de EcoGo, Federico Furiase, emitir bonos en dólares que cotizarán a 16% anual en el mercado “es el costo que tiene que pagar Finanzas para no emitir más pesos y que es presione en la brecha cambiaria frente a vencimientos en pesos ante un mercado que demanda cobertura en dólares”, consideró en diálogo con Infobae.

Además planteó que la disyuntiva es “pagar el costo de dolarizar deuda en pesos con bonos en dólares a 15% o 16% en el mercado o indexar títulos públicos al tipo de cambio. La conclusión es que si no bajan el deficit rápidamente el costo va a terminar siendo mayor”, concluyó.

La deuda en dólares argentina cotiza en el mercado a tasas de hasta 16% anual.

Las estimaciones sobre cuánta deuda en pesos está en manos de los fondos externos difiere de acuerdo a cómo se calcula. Según la consultora 1816, unos USD 9.000 millones de deuda en pesos está en mano de inversores no residentes, en base a datos oficiales. “Esto es tomando valores técnicos (es decir, no valores de mercado) y calculando en base a tipo de cambio oficial (es decir, no contado con liquidación)”, explicó a Infobae el economista Adrián Rozanski.

Por su parte, Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria, estima que la deuda en pesos en manos de no residentes a dólar contado con liquidación sería de unos US$5200 millones. Con la licitación de hoy, “quedaría entre USD 4.500 y USD 5.000 millones”. Este calculo incluye, además, bonos en pesos emitidos por la provincias y que también quedaron en manos externas sin poder salir al exterior.

