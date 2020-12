Flybondi empezó a operar desde Ezeiza y Dietrich, el ministro de Transporte de Macri, lamentó el cierre del aeropuerto de El Palomar

El despegue de uno de los aviones de Flybondi, la primera low cost de la era macrista

Guillermo Dietrich, quien fuera ministro de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri, lamentó hoy en un hilo de tuits la decisión del gobierno de cerrar el Aeropuerto de El Palomar.

“ Qué tristeza que el aeropuerto de #ElPalomar, el cuarto con mayor cantidad de pasajeros, haya sido cerrado por el gobierno. Miles de familias perderán sus empleos y muchas otras no podrán disfrutar del crecimiento que iba a traer”, señaló el exfuncionario en su primer tuit.

“No solo se pierden puestos de trabajo dentro del aeropuerto, sino que también se ven afectados los remiseros, los restaurantes del barrio y tantas otras actividades que crecían alrededor”, señaló.

Dos de los tuits del hilo de Dietrich, que como ministro de Transporte Macri impulsó el modelo low cost y el aeropuerto de El Palomar

Este sábado, la low cost Flybondi, que había basado su operación en el aeropuerto de El Palomar, empezó finalmente a operar desde Ezeiza, después de haber intentado mantener sus operaciones en El Palomar, por ventajas de transporte y cercanía para los pasajeros, un aspecto importante cuando se trata de atraer un público de menores recursos al tradicional, y por el costo de las operaciones aeroportuarias para las compañías.

Cuando, a fines de octubre, el gobierno habilitó el regreso de los vuelos regulares de cabotaje, las low cost no pudieron volver a operar desde el aeropuerto de El Palomar. Jetsmart fue la primera en comenzar a operar desde Ezeiza y hoy lo hizo Flybondi, que tendrá un total de 24 frecuencias semanales a 12 destinos de todo el país.

Las compañías habían intentado que se mantuviera la operación desde El Palomar, pero finalmente se avinieron a operar desde Ezeiza.

El aeropuerto de El Palomar, dijo Dietrich en su hilo tuitero, “era accesible y muchos pasajeros lo elegían porque podían llegar en tren o en colectivo. Muchas provincias dejarán de tener vuelos económicos y se verá afectada fuertemente la conectividad, el federalismo y el desarrollo del interior”.

“Todo esto me genera mucha tristeza. El aeropuerto de #ElPalomar era parte de una política pública que funcionaba bien y que fue pensada para beneficiar a miles de argentinos y hoy se ve interrumpida por ideologías e intereses sectoriales”, concluyó el ex ministro de Transporte.

El aeropuerto de El Palomar había comenzado a funcionar a principios de 2018 y fue el primero en operar vuelos low cost . Fuentes del aseguraron a Infobae que la intención del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) es que deje de estar disponible para operaciones comerciales, pero eso no fue confirmado oficialmente por la agencia gubernamental.

El año pasado, el aeropuerto de El Palomar habría logrado posicionarse como el sexto del país, en cantidad de pasajeros (según Dietrich, había llegado a ser el cuarto). Cuando se reiniciaron los vuelos regulares las empresas buscaron convencer a las autoridades de volver a usarlo, pero la habilitación nunca llegó.

Las nuevas rutas

El Aeropuerto de El Palomar habia empezado a funcionar a principios de 2018

Mientras tanto, los vuelos de cabotaje parten desde Ezeiza, ya que el aeroparque Jorge Newbery está cerrado por refacciones. El gobierno arguyó que El Palomar no era un corredor sanitario seguro y que en el Área Metropolitana de Buenos Aires el único aeropuerto en condiciones de garantizar esas condiciones es el de Ezeiza.

En su traslado de operaciones a Ezeiza, no obstante, Jetsmart y Flybondi, obtuvieron reducciones de costo de modo de pagar las mismas tasas que en El Palomar, clave para la viabilidad de su modelo de negocios. No obstante, dicen, ese arreglo no solucionar el costo mucho más alto que deben afrontar los pasajeros para llegar a Ezeiza.

Desde el Gobierno ya se habrían comenzaron las gestiones para que tanto Jetsmart como Flybondi cuenten con una posición en el aeroparque Jorge Newbery cuando terminen las obras de remodelación, que ampliarán el espacio disponible. En tal caso, dijeron, también podrían obtener alguna reducción en la tarifa, pero solo para los vuelos de cabotaje. Las rutas al exterior deberían partir desde Ezeiza.

Hoy, en el primer día de operaciones desde Ezeiza, Flybondi realizó vuelos entre Buenos Aires y Bariloche, Puerto Iguazú y San Miguel de Tucumán.

Jetsmart, en tanto, incorporó este mes cinco rutas: Buenos Aires-Iguazú y Buenos Aires-Ushuaia, más otras tres que no pasan por Buenos Aires: Bariloche-Córdoba, Salta-Neuquén y Rosario-Neuquén, que se sumaron a las que ya operaba desde noviembre, entre Buenos Aires y Córdoba, Mendoza, Neuquén, Bariloche, Salta y Tucumán; además de la ruta internacional a Santiago de Chile , que había empezado a operar ya en octubre.

En el caso de Flybondi, además de las tres que inició hoy, tendrá rutas a Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Salta, Santiago del Estero y Trelew.

En un comunicado de la empresa, Mauricio Sana, Director Comercial y CEO interino de Flybondi dijo ayer “estamos felices de reiniciar nuestros vuelos, luego de 9 meses sin operación. Fueron tiempos muy duros, y no hubiéramos logrado atravesarlos sin el enorme apoyo que tuvimos por parte de los empleados, de los accionistas y los proveedores. A pesar de estas dificultades, a partir de ahora en Flybondi iniciamos una etapa de recuperación de la oferta y de la flota”.

