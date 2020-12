Créditos Anses: se reanuda el pago de las cuotas pero con tasas más bajas y sin pagar los intereses de la moratoria

La moratoria de los 6,6 millones de préstamos otorgados por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) llegó a su fin pero los beneficiarios tendrán dos facilidades para afrontar su deuda. Durante este mes, deberán volver a pagar las cuotas que dejaron de abonar en diciembre de 2019, pero lo harán con un monto más reducido y sin pagar los intereses correspondientes a los meses de moratoria.

El organismo previsional fijó una tasa del 29%, mientras que en diciembre de 2019 el interés ascendía al 37%. “La reciente aprobada ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) dispone que la ANSES no capitalice los intereses acumulados desde la suspensión de las cuotas y que la reanudación del cobro de las mismas se haga respetando las condiciones originales en las que el crédito fue otorgado”, señaló la Anses.

De este modo, un jubilado que cobra el haber mínimo y tomó en su oportunidad un crédito de $90.000 a 60 meses de plazo, en diciembre de 2019 pagaba una cuota mensual de $3.508, lo que representaba un 25,7% de su ingreso neto. Desde diciembre de 2020, abonará $3.142 pesos, lo que representará cerca del 16% de la jubilación mínima y una reducción del 10% respecto de 2019. Considerando la inflación añadida a lo largo del año, el impacto sobre el poder adquisitivo de los tomadores del préstamo será sensiblemente menor.

La moratoria para estos préstamos se inició antes de la pandemia. Al asumir el actual gobierno, la Anses determinó la suspensión del pago de las cuotas de enero, febrero y marzo, como una forma de recomponer los ingresos de bolsillo y, de ese modo, darle algo de combustible al consumo. Con posterioridad, la irrupción de la pandemia hizo extender la moratoria sucesivamente y el objetivo de incentivar el consumo varió al de atender la emergencia de la crisis. Así, la moratoria se extendió hasta eliminar el pago de la cuota de noviembre.

En diciembre de 2019 casi el 85% de los titulares de AUH eran tomadores de uno o más préstamos con la ANSES, a tasas que llegaron a un máximo del 49% anual, con un costo financiero de 55,5%. Según Raverta, esto implicaba que <b>los titulares de la AUH sólo percibieran “en mano” un 70% del valor de la prestación</b>

Durante ese plazo, se dispuso que aquellos jubilados, pensionados o beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzados por la moratoria no pudiesen solicitar nuevos préstamos en el marco de este mismo plan. Esa decisión seguirá en vigencia, ya que por ahora la Anses no está otorgando nuevos préstamos. Fuentes del organismo previsional, no obstante, señalaron a Infobae que “en breve” volverán a ofrecerse.

El otorgamiento de préstamos para los beneficiarios de Anses fue muy incentivado entre 2018 y 2019, y en muchos casos hubo personas que tomaron más de un crédito. Los 6,6 millones de préstamos en curso pertenecen a 5,1 millones de personas.

La estrategia inicial de suspender por 3 meses la capitalización de intereses no impactaba en la deuda en forma significativa, al tiempo que permitía avanzar en un incremento del valor de las prestaciones y retomar el cobro de las cuotas con un peso más razonable sobre los ingresos. Pero la aparición en escena del Covid-19 cambió los planes. “Al extenderse la decisión en el tiempo y en contexto de la pandemia, la evaluación debía cambiar y con ella el enfoque de política. Capitalizar intereses por casi 12 meses implicaba un aumento de la deuda que resultaba incompatible con el objetivo original de resolver la situación de endeudamiento crónico que recibimos a finales de 2019″, señaló la titular de la Anses, Fernanda Raverta, en una columna reciente en Infobae.

“Al comienzo de nuestra gestión casi el 85% de los titulares de AUH eran tomadores de uno o más préstamos con la ANSES, a tasas que llegaron a un máximo del 49% anual, con un costo financiero de 55,5%. En la práctica, esto implicaba que los titulares de la AUH sólo percibieran “en mano” un 70% del valor de la prestación dado que el 30% restante debía destinarse al pago de las cuotas por los créditos”, agregó Raverta.

