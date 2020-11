Eventos y fiestas: cuándo vuelve la actividad y cómo será el protocolo en la Ciudad de Buenos Aires

Desde la Asociación de Organizadores de Fiestas, Reuniones y Eventos Empresariales de la República Argentina afirmaron que muchos salones cerraron sus puertas, no pudieron sostenerse con facturación cero desde enero

El distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) comenzó a regir desde el 9 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires y 35 partidos del conurbano bonaerense, en reemplazo del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), que se había puesto en marcha desde el comienzo de la pandemia. Posibilitó que muchos sectores que habían sido decretados no esenciales fueran recuperando lentamente su economía. Sin embargo, el sector de eventos sociales y corporativos, uno de los más afectados sigue sin funcionar en la Ciudad Buenos Aires, aunque ya anunció que volverá a trabajar a partir del 1 de diciembre , en particular en el caso de los emprendedores monotributistas, cuentapropistas y pymes que ya no tienen resto para pagar salarios y sostener su estructura, mientras esperan la rehabilitación clon protocolos.

Hicimos un petitorio en la Ciudad de Buenos Aires para volver el primero de diciembre con eventos para 60 personas al aire libre (Silvia Amarante -Aofrep)

“Estamos pidiendo algo muy sensato. Se hacen más de 1.000 fiestas en el país por semana y sin protocolo. Son fiestas clandestinas. La gente sigue festejando. Nosotros pedimos volver de forma profesional cumpliendo los protocolos pertinentes para eventos que de todas formas se están desarrollando”, dijo a Infobae Silvia Amarante, presidenta de la Asociación de Organizadores de Fiestas, Reuniones y Eventos Empresariales de la República Argentina (Aofrep).

Y agregó: “Hicimos un petitorio en la Ciudad de Buenos Aires para volver el primero de diciembre con eventos para 60 personas al aire libre. Enero sería con 100, febrero 150 y marzo 200. Todo sería con protocolos para que la gente no se contamine”.

Desde el gobierno porteño reconocieron a este medio que se trabaja en los protocolos para el retorno de este rubro en el muy corto plazo, aunque no fijaron una fecha concreta.

Según Amarante, son más de 250.000 familias las que se encuentran sin trabajo y con facturación cero desde enero de este año.

Desde Aofrep, junto a las demás cámaras, asociaciones y uniones del sector, reclamaron al Gobierno una batería de medidas económicas que implican exenciones impositivas, subsidios y la creación de un fondo de desempleo para poder hacer frente a una crisis que se originó antes de la pandemia de COVID-19 pero que se agravó de manera imponente desde la propagación del virus a nivel global.

Si bien la expansión del coronavirus COVID-19 llevó a muchas pymes a reinventarse y adaptarse a las nuevas normas para evitar el cierre de sus negocios, desde Aofrep afirmaron que muchos salones cerraron sus puertas en los últimos meses dado que tienen “facturación cero desde enero”.

Cabe destacar que en el sector -vinculado a la hotelería, gastronomía, espectáculos y el turismo-, trabajan en conjunto alrededor de un millón de personas en todo el país con una facturación anual de USD 5.000 millones.

El mismo está compuesto por miles de empresas que brindan servicios para actividades sociales, empresariales, todo lo que tiene que ver con ferias y congresos, reuniones de trabajo y todo lo que son festivales y eventos al aire libre. En ese sentido, desde la Aofrep consideran que los festejos virtuales son una herramienta alternativa para mantener parte de la actividad, pero no van a reemplazar el trabajo que se hace en una situación normal.

No vamos a facturar y ganar, es para ir volviendo al ruedo y pagar los sueldos

“A partir del primero de diciembre nosotros vamos a salir a trabajar igual. Cosas como el funeral de (Diego) Maradona nos hacen movilizar las fibras. Es imposible que no volvamos profesionalmente cumpliendo con las reglas de sanidad”, remarcó Amarante.

En ese sentido, adelantó que los eventos que aparezcan en diciembre serán pequeños. “No vamos a facturar y ganar. Es para ir volviendo al ruedo. Los que aparezcan nos podrán servir para mantener un poco y pagar sueldos”, advirtió.

Y concluyó: “Hubo muchos meses que tuvimos que poner plata de nuestro bolsillo, muchos salones que cerraron y desaparecieron. Nosotros vamos a retomar nuestra actividad en diciembre”.

Cómo es el protocolo propuesto por el sector

Ante el nuevo escenario que dispuso la pandemia de coronavirus, la Asociación de Organizadores de Fiestas, Reuniones y Eventos Empresariales de la República Argentina (AOFREP), elaboró el “Protocolo COVID-19 para Eventos”.

Silvia Amarante destacó que la cámara hizo un petitorio al gobierno porteño para volver a la actividad el primero de diciembre con eventos para sesenta personas al aire libre. Y agregó que el objetivo es ampliar la capacidad de admisión de manera gradual.

El protocolo establece que que se debe utilizar demarcación para controlar mejor los flujos de personas en las áreas de estacionamiento, filas, pasillos, entradas, recepciones, salones, baños, salidas y otras áreas claves a fin de asegurar el correcto distanciamiento físico (Maximiliano Luna)

El protocolo está destinado a todas aquellas empresas y organizaciones que se dediquen exclusivamente a eventos. Propone colocar en lugares fácilmente visibles, información sobre las medidas de distanciamiento social, la adecuada higiene de manos, la apropiada higiene respiratoria, y las recomendaciones ante la presencia de síntomas sospechosos de COVID-19.

Dispone que debe mantenerse una distancia mínima entre personas de dos metros y utilizar barbijo, cubrebocas o tapabocas que cubran por completo nariz, boca y mentón y que se empleen como medida adicional para reducir la posibilidad de transmisión de COVID-19.

Asimismo, establece que se debe ventilar regularmente los ambientes cerrados al menos una vez al día, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas para permitir el recambio de aire.

En otro tramo, detalla que si se instaura la medición de temperatura al ingreso a la institución debe realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen contacto físico directo.

Para los eventos corporativos, considerar diseños de estilo de conferencia para que el uso de asientos respete los requisitos de distanciamiento social establecido, teniendo en cuenta para los arreglos angulares los llamados asientos escalonados y “tablero de ajedrez”

Añade que se debe utilizar demarcación para controlar mejor los flujos de personas en las áreas de estacionamiento, filas, pasillos, entradas, recepciones, salones, baños, salidas y otras áreas claves a fin de asegurar el correcto distanciamiento físico.

Establece además que se deben fijar puntos de sanitización gratuitos, de fácil identificación en todo el predio o sede. Particularmente los sugiere en los puntos de entrada y salida de edificios y pasillos, en áreas centrales de reuniones y cerca de áreas de baños.

Para los eventos corporativos, establece considerar diseños estilo de conferencia para que el uso de asientos respete los requisitos de distanciamiento social establecido, teniendo en cuenta para los arreglos angulares los llamados asientos escalonados y “tablero de ajedrez”.

Por último, para el servicio de catering en los eventos sugiere brindar desayuno informal, coffee break, brunch, lunch, en forma escalonada y para pequeños grupos disminuyendo la concentración de personas, utilizando materiales descartables y que solo sea manipulado por el personal de la empresa.

