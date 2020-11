La UIA aseguró que no buscan una devaluación y que la brecha cambiaria es un tema político

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo (Foto NA: JUAN VARGAS)

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) aseguraron que la entidad empresaria no está pidiendo una devaluación y que el tipo de cambio hoy no está retrasado. Sin embargo, manifestaron su preocupación por la brecha cambiaria y la atribuyeron a cuestiones de expectativas, vinculadas más vinculadas con la política que con la economía.

“Claramente, la UIA no está pidiendo una devaluación. Estamos viendo que el tipo de cambio no es un tipo de cambio retrasado. Lo que nos está preocupando no es tanto el tipo de cambio, si no la brecha cambiaria, porque eso depende de las expectativas ”, señaló Miguel Acevedo, presidente de la UIA en una charla con periodistas.

“Eso es algo que el Gobierno está tomando. Está en la cabeza del ministro Martín Guzmán. Ellos no quieren una devaluación y nosotros coincidimos en esa posición. Una devaluación ahora no sirve. Lo que hay que ver es cómo se hace para reducir esa brecha a través de expectativas. Más que un tema económico, es un tema político”, agregó el dirigente empresario.

En ese sentido, Acevedo señaló como clave la búsqueda de consensos y de algún tipo de previsibilidad política, para generar una macroeconomía ordenada. La próxima semana, la UIA desarrollará la 26º Conferencia Industrial, con una agenda federal y temas como innovación en ciencia y tecnológica, competitividad, coordenadas para consolidar una macroeconomía que fomente agregar valor y ahorro en moneda local y cómo debería ser el sistema tributario para avanzar en la formalización de la economía y en la dinamización de la inversión privada, entre otros.

El presidente Alberto Fernández y Miguel Acevedo, durante el pasado Día de la Industria

Entre las preocupaciones actuales que tienen la entidad que agrupa a los empresarios de la industria también está el acceso a los insumos importados que requiere la producción. “Desde ya, toda la industria tiene insumos importantes, con distintos grados de participación. Pero hacen falta insumos importados y repuestos de maquinarias. Es un tema que tenemos permanentemente en la agenda para que no afecte a la producción”, señaló Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales de la UIA.

Las autoridades de a entidad empresaria aseguraron que su relación con el Gobierno es buena, pero cuestionaron la decisión del Gobierno de aplicar la ley de abastecimiento frente a los faltantes de productos de distintos sectores, algo que planteó esta semana el presidente Alberto Fernández.

“ La ley de abastecimiento no es un instrumento con el que estemos de acuerdo. Hay otros elementos normativos que sirven a los efectos de evitar abusos , como la defensa del consumidor y de la competencia. Es un tema en el que hay que mirar las causas”, señaló Funes De Rioja. En el caso de la industria alimenticia, la entidad está pidiendo que se termine con los programas de congelamiento de precios que generan aumentos de costos muy importantes para las empresas.

“El congelamiento de precios ha desbordado la estructura de costos de las empresas. Estamos pidiendo que se finalice. Creemos que hay que ir dejando de lado esas emergencias y utilizar los instrumentos normales de control que la legislación tiene”, agregó el empresario.

Todavía hay incertidumbre sobre la normalización de las actividades en el sector productivo

Las autoridades de la entidad empresaria, que esta semana se reunieron con el ministro de Economía Martín Guzmán, también mostraron su rechazo a las leyes que avanzan en el Congreso, como el impuesto a las grandes fortunas o el etiquetado de alimentos, y otras que ya fueron sancionadas durante la pandemia, como teletrabajo. Consideran que afectan directamente a las empresas, que no pudieron participar de su debate y que se aprobaron sin un consenso con los sectores productivos. “No hacía falta una ley de teletrabajo ahora. Son cosas que se legislaron en un momento de crisis. Había que dejar pasar un tiempo”, señaló Acevedo.

En el caso del etiquetado de alimentos, remarcaron que no se tuvo en cuenta el caso de las empresas que exportar productos a otros países, lo que genera una tensión entre la producción argentina y la producción de otros países de la región, como Brasil. Y pidieron avanzar en una regulación en el marco del Mercosur, para evitar estas diferencias.

Con respecto a la recuperación de la actividad y la pospandemia, las autoridades de la UIA señalaron que no tienen un panorama de cuánto se volverá a los niveles previos a la cuarentena, pero señalaron que la industria pudo atravesar esta etapa con los protocolos que se implementaron y el avance de recursos tecnológicos. Según estimaron, esperan que en marzo se hayan podido vacunar a todos los trabajadores.

Entre los interrogantes para lograr a la normalización de la actividad, señalaron el funcionamiento del transporte público (hoy las empresas deben contar con un sistema propio de transporte para sus empleados) y los trabajadores que cuentan con exenciones por la pandemia. La expectativa es que esta “normalidad” puede demorar hasta “bien entrado” el año que viene.

