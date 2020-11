Fin del IFE: el Gobierno confirmó que los beneficiarios de planes sociales recibirán un bono en diciembre

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social

El Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, dijo que beneficiarios de un plan social que conduce su cartera recibirán un bono de fin de año, aunque el monto todavía no está definido . El desembolso se suma así al ya anunciado pago doble de la Tarjeta Alimentar planificado para diciembre. Y al plan de lanzar un programa, Potenciar Joven, que becará por un año a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad en 2021. Esta continuidad de planes sociales ya existentes se plantea como el paso siguiente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y alcanzará a muchas menos personas: el IFE llegó en tres ocasiones a casi 9 millones de familias.

“Tenemos un conjunto de personas que cobran planes sociales que van a recibir un bono de fin de año”, dijo Arroyo en declaraciones a A24.

“A los que tienen programas, van a tener un bono, y vamos a lanzar una beca para jóvenes para proyectos de $8.500 pesos”, abundó.

Según pudo saber Infobae de voceros de Desarrollo Social, se trata de una asignación extra para los 680.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Se trata de un programa en el que se unificaron las iniciativas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios. Este plan “busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”, explica la Web de la Anses.

Hoy los beneficiarios de ese plan cobran $9.450 mensuales a los que se les aumentará un 10% en diciembre para llegar a $10.293,75 mensuales. El bono, aclararon voceros, se aplicará sobre se último valor aunque todavía no está definido si será similar a un medio aguinaldo u otro monto.

“Una política va a ser duplicar el monto de la Tarjeta Alimentaria”, agregó el Ministro en sus declaraciones televisivas.

La Tarjeta Alimentar llegó en 2020 a más de 1.500.000 familias en todo el país. Desde el 17 de diciembre de 2019, se acreditaron 1.567.752 tarjetas, que alcanzan a un total de 2.040.318 destinatarios (niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y personas con discapacidad que perciben la Asignación Universal por Hijo), representando una inversión mensual de $7.069.548.000. Además, en mayo se otorgó un refuerzo extraordinario para titulares de la Tarjeta Alimentar de $4.000 para aquellas familias con un hijo o hija, y de $6.000 para quienes tengan dos o más hijos, con el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación de los sectores más vulnerables en el marco de la emergencia ocasionada por el covid-19.

En diciembre esos beneficiarios recibirán crédito por $.4.000 y $12.000, respectivamente.

“El Potenciar Joven, lo mismo: presentar proyectos productivos, o comunitarios, o culturales, y hacen una beca de hasta $8.500″, dijo, e insistió que aunque el IFE no tenga una cuarta edición se mantendrá la asistencia social: ““Una parte de las personas reingresaron al mercado con el IFE, otras no. Todos tienen que tener claro que el Estado no se retira”.

Arroyo se refirió también al fondeo que recibiría el ministerio que conduce en caso de aprobarse el Impuesto a las Grandes Fortunas. Explicó que “el aporte iría al RENABAP, un 15% de eso va a para urbanizar villas y asentamientos”, comentó.

El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) que creó la Secretaría de Inclusión Sociourbana,que conduce, Fernanda Miño, es un fondo que depende hoy de la recaudación por el impuesto PAIS a las transacciones en moneda extranjera. Cuenta con un presupuesto de $11.000 millones y, recientemente, se creó el fideicomiso necesario para administrar ese dinero, dentro del banco BICE.

“Ya empezamos a urbanizar 46 barrios”, aseguró Arroyo.

