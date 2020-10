Funcionarios que no funcionan: cuál fue la ejecución presupuestaria de cada uno de los ministerios en lo que va de 2020

La presentación del gabinete de Alberto Fernández

“Hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan, y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ‘defectos’ que me atribuían", escribió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y desató una catarata de análisis respecto a lo que se refería. La carta en donde pega para adentro y para afuera generó tantas versiones de lo que intenta transmitir como observadores de la realidad hay.

Algunos sectores de la política y la economía lo tomaron como un pedido de cambio de figuras en algunos ministerios. Otros entendieron que lo que hizo fue lo contrario: ante los rumores de renuncias, la frase de la vicepresidenta termina blindando a los funcionarios discutidos, ya que Fernández ahora no cambiará a ministros para que no señalen que lo hace a pedido de ella.

El gobierno está próximo a cumplir el 25% de su mandato y su primer presupuesto. Un repaso del nivel de ejecución que tiene cada una de las carteras, teniendo en cuenta la particularidad que se vivió este año para gestionar con la pandemia, muestra quiénes están cumpliendo con la ejecución de los fondos en tiempo y forma.

El promedio de ejecución del Poder Ejecutivo hasta el pasado 25 de octubre era de 71,43%, un porcentaje bastante ajustado teniendo en cuenta que quedan dos meses para ejecutar el resto ya que, como se ha dicho en otras oportunidades, la falta de ejecución significa que no se llevaron adelante programas y que esos fondos se destinaron, por ejemplo, a pagar gastos corrientes y servicios de la deuda.

Claudio Moroni (izq.), ministro de Trabajo, es el ministro que más ejecutó su presupuesto; Matías Kulfas, de Desarrollo Sustentable, lo sigue en la lista

Como todo promedio, indica que algunos ministerios ejecutaron más y otros menos. Entre los primeros, se destaca el de Trabajo. Con presupuesto de 3.373.186,03 la cartera que conduce Claudio Moroni ya ejecutó el 81% del total asignado.

En segundo lugar quedó el ministerio de Desarrollo Productivo que, con Matías Kulfas a la cabeza ya lleva ejecutado el 77,2% del dinero que dispone para este año. El tercer lugar en el podio queda para el ministerio de Educación. La cartera de Nicolás Trotta lleva devengado el 76,7% del total.

En este trío se puede observar la multiplicidad de interpretaciones que hay sobre los dichos de la vicepresidenta. Aunque son los tres ministros que mejor ritmo de ejecución tienen, lo que podría significar que son los que sí funcionan, hay voces en el Instituto Patria que aseguran que la referencia de Cristina Fernández fue para alguno de ellos.

Hay un segundo pelotón de ministerios que alcanzaron una ejecución de su presupuesto entre el 67% y el 73%, en donde se encuentran carteras como Desarrollo Social, Seguridad, Presidencia y Relaciones Exteriores.

La ministra María Eugenia Bielsa tiene una ejecución menor al 60%

Pero hay un tercer pelotón que quedó bastante alejado en donde aparece el ministerio de Agricultura con el 63,7%, el de Economía con el 60%, Desarrollo Sustentable con 59,9%, Cultura con 54% al igual que Desarrollo Territorial con el 54,2%. En los últimos dos lugares se ubican Turismo con el 46,5% devengado y el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con el 39,2% del total del presupuesto ejecutado.

Buena parte de los problemas de ejecución se corresponden a la pandemia, pero otra es, para algunos analistas, los lugares y las personas a las que apuntó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al hablar de “funcionarios que no funcionan”.

Aunque en la Casa Rosada señalan que no hay cambios de Gabinete y que la misiva de la compañera de fórmula de Alberto Fernández es una autocrítica en este punto, a nadie escapa que en algunas oficinas se observan las políticas públicas desarrolladas, los promedios de ejecución de los presupuestos, y se piensa en el 2021 y el calendario electoral.

