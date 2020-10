Cecilia Todesca: “Si devaluás y sacás los controles eso es Mauricio Macri”

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, reiteró las consecuencias negativas que generaría una devaluación brusca de la moneda

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, volvió a ratificar que el Gobierno descarta una devaluación brusca de la moneda ya que estos procesos son “contractivos”. “¿Cuál es el problema que la devaluación vendría a resolver? Lo que tenemos bien documentado es que las devaluaciones son contractivas", dijo la funcionaria en declaraciones televisivas. “Algunos plantean que devaluando y sacando los controles, se liquidaría la brecha. Pero lo hizo Macri y tampoco funcionó”, agregó .

Según lo expuesto por Todesca, una suba fuerte del tipo de cambio impactaría en los precios, que a su vez afectarían el poder de compra de salarios y jubilaciones, y luego eso se traduciría en una contracción de la demanda, mayor a la ya registrada por la pandemia.

La economista remarcó que la Argentina puede funcionar con el actual tipo de cambio, que “está relativamente bien”. Además, dijo que no está frenado, ya que se están haciendo pequeños deslizamientos que acompañan más o menos la inflación”. “No usamos el tipo de cambio como un ancla”, aclaró.

En línea con lo que viene diciendo en los últimos días el ministro de Economía, Martín Guzmán, Todesca justificó la no necesidad de devaluar en que “no hay pagos importantes que se avecinen” y porque “sería difícil que se produzca un shock de exportaciones solo por la depreciación del peso y en este contexto internacional".

“Además, soltás el tipo de cambio, pega un salto, pasa a precios, esos aumentos se comen el poder de compra de los salarios y las jubilaciones, se te cae la demanda porque la gente puede comprar menos. Y este año la economía Argentina va a estar cayendo en torno al 12%, entonces, ¿cuál sería la ventaja de devaluar? ¿Generarle más contracción a la actividad económica?”, se preguntó la funcionaria. Y siguió: “Algunos plantean que devaluando y sacando los controles, se liquidaría la brecha. Pero lo hizo Macri y tampoco funcionó”.

Sobre las importaciones, afirmó que hay un incremento en las importaciones porque la economía real “está dando indicios de recuperación”, pero además señaló que "es muy característico cuando hay brecha o expectativa de devaluación que quiénes estaban por hacer una importación digan bueno, me apuro, hago la importación ahora porque no sé cuánto va a estar el tipo de cambio más adelante”.

"La brecha no es un chiste; es algo sobre lo que tenemos que trabajar", dijo la economista Cecilia Todesca

Tras la reestructuración de la deuda externa, no se avecinan pagos importantes en moneda extranjera en los próximos años. Además, “las provincias están haciendo su parte y le hemos pedido al sector privado que haga plazos en el pago de capital. Tenemos saldo comercial positivo, estamos importando más de lo que exportamos, y si bien las reservas internacionales podrían ser más altas, están en un nivel que nos permiten seguir adelante con esta política cambiaria”, explicó la economista.

Dijo además que la cuestión cambiaria en la Argentina se puede explicar a través de la figura de un triángulo en el que “el tipo de cambio se tiene que ir deslizando para que no pierda en términos reales y donde las expectativas de devaluación son complejas. Por eso es que la brecha no es un chiste y no es algo que no tenga impacto, es algo sobre lo que hay que trabajar; por otro lado, en la Argentina ciertos controles al ahorro en moneda extranjera son absolutamente necesarios; y el tercer vértice es la tasa de interés”.

Respecto de la recuperación económica, Todesca aseguró que la avizoran de forma muy heterogénea porque todavía hay sectores que no están pudiendo funcionar. “Para nosotros la demanda del año que viene llegará de la mano de una recuperación de los salarios reales, de la mano del consumo, que es lo que se necesita para que todo esto empiece a funcionar”, sostuvo la número dos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

